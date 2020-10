Disney Plus è arrivato in Italia: ecco come guardarlo gratuitamente

Disney Plus è finalmente arrivato in Italia e da questo momento in poi potete iscrivervi al servizio di streaming e iniziare a guardare tante ore di contenuti originali e non solo: vi aspettano migliaia di film, serie TV e grandi classici.

La notizia più bella probabilmente è che potete guardarlo gratis! Se non vi siete già registrati durante il periodo di pre-ordine, è possibile ottenere una prova gratuita di 7 giorni a partire da oggi.

Successivamente, pagherete 6,99 euro al mese, oppure potete ottenere due mesi gratuiti scegliendo il piano annuale al costo di 69,99 euro.

Cosa potete guardare su Disney Plus in Italia

Sospettiamo che molti di voi abbiano già sbavato quando avete dato un’occhiata ai contenuti che sarebbero stati disponibili al lancio. In caso contrario, ecco una rapida panoramica su quello che vi aspetta.

Prima di tutto, avrete un vasto catalogo di film Disney tra cui scegliere: dai classici come Biancaneve e i sette nani, Robin Hood e Aladdin (sia animazione che la versione live action del 2019), ai film moderni come Up, Inside Out e tutti e quattro i film di Toy Story. Purtroppo, Frozen 2 non sarà disponibile fino al 17 luglio.

Su Disney Plus troverete tutti i film di Star Wars, eccetto The Rise of Skywalker, che arriverà in un momento successivo, inclusi i primi due episodi dell'esclusiva serie originale di Disney Plus, The Mandalorian. Inoltre, coloro che sono amanti dei film Marvel, troveranno all’interno del servizio di streaming un sacco di contenuti a tema. Se ciò non bastasse, ci sono ben 30 stagioni pronte di The Simpsons da assaporare.

Quali dispositivi supportano Disney Plus in Italia?

Potete guardare Disney Plus sul vostro notebook, smartphone o tablet senza alcun problema, ma il modo migliore per godersi i contenuti è farlo attraverso il vostro televisore, giusto?

Fortunatamente, quasi tutti i dispositivi avranno un'app dedicata per Disney Plus pronta per essere avviata. Ecco un elenco di alcuni dei dispositivi che saranno supportati in Italia:

iOS

Android

Smart TV

Apple TV

Roku

PS4

Xbox One

Chrome OS

Amazon Fire

Disney Plus non poteva debuttare in un momento migliore e siamo sicuri che in tanti ne approfitteranno per dargli un’occhiata.