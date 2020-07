OnePlus Nord verrà presentato il 21 luglio con un evento in realtà aumentata

La decisione di OnePlus di realizzare di nuovo uno smartphone dal costo accessibile ( OnePlus Nord ) è stata accolta positivamente, ma non sapevamo ancora nulla riguardo la data di presentazione del nuovo modello.

Sembra che il lancio di OnePlus Nord sia stato fissato per il 21 luglio e l’azienda pare voler sfruttare la realtà aumentata per l’evento di presentazione. Non è chiaro in che modo intenda farlo, poiché la realtà aumentata richiede un hardware potente e una connessione veloce anche per lo spettatore.

Diversi dettagli in merito alla presentazione possono essere trovati su Amazon India, sul quale è apparso un invito a norme "OnePlus Nord AR Launch Invite". Uno sguardo più attento permette di vedere un codice QR che ci porta alla pagina di presentazione, che al momento non risulta attiva. Ulteriori dettagli dovrebbero arrivare in seguito, dal momento che OnePlus deve ancora annunciare ufficialmente la data di uscita.

Tuttavia, diversi dettagli di OnePlus Nord sono già stati condivisi. Lo smartphone implementerà il processore Snapdragon 765G e sarà il primo modello dell’azienda ad avere una fotocamera frontale con due sensori: il principale da 32 MP e uno grandangolare da 8 MP. Alcune delle immagini trapelate suggeriscono che OnePlus Nord avrà un design elegante e sarà realizzato in vetro, mentre il comparto fotografico posteriore potrebbe essere posto a sinistra e avere una forma verticale.

OnePlus Nord segnerà il ritorno dell’azienda al segmento degli smartphone “economici”, quindi il suo rapporto qualità-prezzo potrebbe tornare quello degli smartphone di qualche anno fa. Con questo modello ci aspettiamo anche un nuovo design e un approccio rivoluzionato, in quanto si rivolge a un target diverso. Il prezzo dichiarato dall’azienda sarà inferiore ai 500 dollari, il che fa pensare a numerose possibilità, anche se personalmente riteniamo che il costo ufficiale sarà solo di poco inferiore.

OnePlus condividerà maggiori dettagli sul prodotto nei prossimi giorni attraverso una serie di brevi documentari che parlano di come è nato questo modello. Il prossimo episodio andrà in diretta domani, dove prevediamo che venga annunciata la data di uscita.