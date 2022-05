Nuovo TV OLED Samsung S95B, un televisore come non se ne sono mai visti prima

Potrebbe essere il momento giusto per cambiare televisore. Non solo perché tra non molto alcuni vecchi televisori potrebbero smettere di funzionare a meno di comprare un decoder, ma anche perché il nuovo Samsung S95B è un televisore che può cambiare radicalmente l’idea di “tv del salotto”. E, ciliegina sulla torta, ci sono anche tantissimi vantaggi se lo acquistate su Samsung Online Shop.

Il nuovo Samsung S95B è infatti un televisore OLED di nuova generazione, ma è molto di più rispetto a un semplice aggiornamento dei modelli precedenti. Infatti, il Nuovo TV OLED Samsung S95B unisce la tecnologia OLED, neri profondi e colori intensi con pixel autoilluminanti, la tecnologia OLED, neri profondi e colori intensi con pixel autoilluminanti, e il processore Neural Quantum 4K, per una profondità mai vista prima, una fusione della migliore qualità esistente.

In poche parole, il Nuovo TV OLED Samsung S95B è tra i migliori candidati al titolo di miglior televisore del 2022

TV Samsung S95B, un vero spettacolo

Il Samsung S95B rappresenta un punto di volta per Samsung, che fino al 2021 si era concentrata sui televisori QLED e sulla retroilluminazione Mini LED . È il primo di una nuova generazione, che unisce OLED Quantum Dot, ed è un televisore che lascerà chiunque a bocca aperta.

Non serve essere esperti per notare colori che prendono vita sotto i vostri occhi, o per restare di stucco quando si scopre che su questo televisore le aree più scure dell’inquadratura hanno dettagli e sfumature incredibili

Il TV Samsung S95B vi farà vedere cose che gli altri televisori, semplicemente, non sono in grado di mostrare. In altre parole, questo televisore OLED è un TV che vi fa “vedere di più”, e già questo sarebbe una ragione più che sufficiente per acquistarne subito uno.

Guardare un film sul divano di casa non è la stessa cosa, con un televisore del genere. I colori brillanti, il contrasto quasi infinito, il livello di dettagli … tutto è progettato per farvi entrare nel vivo della storia, e vivere un’esperienza cinematografica di altissimo livello.

Contribuisce anche un sistema audio di fascia alta: gli altoparlanti del Samsung S95B portano l’esperienza Dolby Atmos al livello successivo con un audio multidimensionale che catapulta ogni gamer direttamente al centro dell’azione.

Il nuovo TV OLED Samsung S95B offre spettacolo puro, è un modo per portarsi in casa un’esperienza di livello altissimo, fatta di emozioni e coinvolgimento.

Samsung S95B, primo di una nuova specie

Samsung S95B non è un televisore OLED come gli altri, ma è stato progettato direttamente da Samsung con un approccio totalmente diverso. Uno degli aspetti più interessanti è che il Samsung S95B usa solo OLED blu, mentre i normali televisori OLED usano pixel RGB (Rosso, Verde e Blu). Gli altri due colori vengono gestiti dal pannello Quantum Dot, che è sostanzialmente un filtro applicato alla luce emessa dai singoli OLED. L’effetto più evidente è che gli OLED blu possono emettere più luce, quindi il Samsung S95B vanta una luminosità maggiore, e quindi prestazioni HDR migliori rispetto ai suoi diretti concorrenti.

Ma, grazie proprio al filtro Quantum Dot, avrete anche colori più vividi e brillanti. Non è un dettaglio da poco, perché tra i pochi difetti dei TV OLED c’è, in effetti, una luminosità non molto alta e colori relativamente poco brillanti - tanto che in genere sconsigliamo gli OLED se il televisore sarà posizionato in un ambiente molto illuminato.

Un’altra qualità di questo Samsung S95B è un maggiore livello di dettagli nelle zone più buie dell’inquadratura, grazie a un’illuminazione perfettamente sotto controllo, ma anche al nuovo software di Samsung - il cui contributo non si può certo sottovalutare.

Nell’insieme, questo è un televisore con prestazioni impressionanti, anche rispetto ai migliori TV del 2021, il che è davvero tutto dire.

In sintesi: Samsung S95B porta in salotto un’esperienza visiva mai vista prima, e un qualità dell’immagine incredibile. Questo televisore segna una svolta per l’intero settore, un punto di non ritorno a cui gli altri marchi dovranno adeguarsi.

Probabilmente nel prossimo futuro tutti i televisori OLED avranno un filtro Quantum Dot. E, dunque, Samsung sarà l’azienda che ha segnato la nascita di una nuova specie, migliore di quella precedente.

Samsung S95B è disponibile in promozione

Il nuovo Samsung S95B è già disponibile sul (opens in new tab) sito (opens in new tab) Samsung (opens in new tab). Fino al 30 giugno Samsung offre una supervalutazione del vostro vecchio televisore, con 100 euro extra per chi sceglie questo innovativo modello OLED.

Inoltre, se si compra sul sito ufficiale Samsung avrete la possibilità di pagare in tre rate con Klarna, e la consegna è gratuita fino al 31 maggio.