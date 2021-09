Fitbit Charge 5 vs Fitbit Charge 4 : è ora di confrontare i due modelli per capire se conviene risparmiare con il vecchio dispositivo, o sfruttare le funzionalità del nuovo arrivato.

La serie Charge è sempre stata incentrata sull'allenamento e Fitbit Charge 4 è stato un vero punto di svolta grazie al GPS integrato. L’accessorio permette infatti di tenere traccia di corse, passeggiate e giri in bicicletta senza portare lo smartphone con sé.

Charge 4 non è stato il primo Fitbit con GPS integrato (anche Fitbit Surge e Ionic ne avevano uno), ma era di gran lunga il più sottile e leggero, il che lo rendeva un'ottima scelta per chi si allena all’aperto.

Fitbit Charge 5 è un degno successore: non solo dispone del GPS (e di un quadrante più sottile del 10%), ma supporta anche l’app EDA Scan in grado di rilevare l’attività elettrodermica (valuta il livello di stress in base al sudore) e presenta un sensore ECG (elettrocardiogramma) per controllare la frequenza cardiaca; ha anche un nuovo schermo AMOLED a colori rispetto al display monocromatico di Charge 4, per non parlare del design più moderno.

Ciò non significa necessariamente che Charge 5 sia la scelta migliore per tutti: occorre valutare il rapporto qualità-prezzo per un acquisto consapevole.

Fitbit Charge 5 vs Fitbit Charge 4 - uscita e prezzi

Sono attive le prenotazioni per Fitbit Charge 5

Fitbit Charge 4 è disponibile da maggio 2020 a circa 100 euro

Fitbit Charge 4 è in vendita da maggio 2020; al lancio costava 150 euro, come Charge 3, ma al momento è disponibile a circa 100 euro sui principali store. Fitbit Charge 5 può essere prenotato dallo store ufficiale. Le spedizioni dovrebbero cominciare in autunno, tra settembre e novembre 2021. Il prezzo di lancio è di 180 euro. In breve, se avete un budget limitato, Charge 4 è l'opzione più economica.

Fitbit Charge 4 ha un quadrante in plastica ed è disponibile con cinturini in silicone, tessuto e pelle (Image credit: Fitbit)

Design

Charge 4 ha la cassa in plastica, mentre Charge 5 ne ha una in acciaio inossidabile

Charge 5 ha un design più moderno

Cinturini extra disponibili separatamente

Fitbit Charge 4 e Charge 5 sono dispositivi sottili, con un quadrante rettangolare e a filo con il cinturino. Tuttavia, è qui che finiscono i punti in comune.

Charge 4 ha la cassa in plastica con angoli netti e una combinazione di colori scuri (nero, blu scuro e viola scuro). L'edizione standard ha un cinturino in silicone con fibbia in plastica, mentre la Special Edition è dotata di un cinturino aggiuntivo in nylon intrecciato con fili riflettenti.

Fitbit Charge 5 ha la cassa in acciaio inossidabile, il 10% più sottile di quella di Charge 4. Le sue linee sono più morbide (come quelle di Fitbit Versa 3, Sense, Inspire 2 e Luxe) ed è disponibile in tre colorazioni: nero, bianco e blu. Tutte le versioni hanno un cinturino in silicone con una “fibbia” dello stesso materiale, che risulta più comoda.

Sono disponibili cinturini extra in silicone, tessuto e pelle per entrambi, ma devono essere acquistati separatamente, inoltre non sono intercambiabili tra Charge 4 e Charge 5.

Fitbit Charge 5 ha un morbido cinturino (Infinity Band) che lo rende più comodo, sia quando si dorme che quando ci si allena (Image credit: Fitbit)

Display

Charge 4 ha un display monocromatico

Charge 5 ha un display AMOLED a colori

Fitbit Charge 4 presenta un display monocromatico (bianco e nero) che funziona, sia chiaro, ma è davvero antiquato; è un modello OLED touchscreen, con una risoluzione relativamente bassa che limita la quantità di dati che possono essere visualizzati contemporaneamente. A dirla tutta, è difficile anche controllare le notifiche, in quanto viene visualizzato solo un piccolo frammento di testo.

Fitbit Charge 5 ha un display AMOLED a colori e consente di visualizzare costantemente le statistiche durante l’allenamento (Image credit: Fitbit)

Lo schermo di Fitbit Charge 5 ha le stesse dimensioni di quello del predecessore, ma è un pannello AMOLED a colori e nitido; assomiglia molto a quello di Fitbit Luxe e potrebbe effettivamente essere lo stesso display. Il passaggio a un pannelo di questo tipo era inevitabile per rimanere competitivi con i modelli Xiaomi e Amazfit.

Funzionalità

Entrambi visualizzano le notifiche dello smartphone

Entrambi supportano Fitbit Pay

Charge 5 non supporta le playlist di Spotify

Né Fitbit Charge 4 né Charge 5 sono smartwatch a tutti gli effetti (vi consigliamo Fitbit Sense o Versa 3), ma offrono comunque funzioni utili oltre a quelle per il fitness.

Ad esempio, entrambi possono visualizzare le notifiche dello smartphone ed entrambi dispongono di sensore NFC per effettuare acquisti contactless tramite Fitbit Pay (potrebbe rivelarsi molto utile per comprare una bottiglietta d’acqua al volo).

Entrambi hanno un allarme "smart wake", che fa vibrare delicatamente il dispositivo in modo da non disturbare chi dorme affianco ed evitare un risveglio brusco.

Fitbit Charge 4 consente di controllare la playlist di Spotify Premium, ma questa funzione non è supportata su Charge 5.

Fitness tracking

Entrambi hanno il GPS integrato

Charge 5 ha sensori ECG ed EDA

Charge 5 assegna un punteggio (Prontezza giornaliera) agli abbonati Premium

Fitbit Charge 4 e Charge 5 supportano diverse tipologie di allenamento e dispongono di un GPS integrato. Ciò significa che entrambi possono calcolare la distanza percorsa durante gli allenamenti all’aperto.

Detto ciò, Charge 5 supporta molte più funzionalità per la salute e il fitness e tra queste c’è un sensore EDA, che analizza la conduttività della pelle per valutare i cambiamenti fisiologici causati dallo stress. L'app Fitbit aiuta quindi a comprendere i fattori che influenzano i livelli di stress e ad adottare misure per evitarli.

Charge 5 presenta anche un sensore ECG e un app che consentono di verificare la presenza di segni di fibrillazione atriale. Quest’ultimo è un segno precoce di malattie cardiache e, sebbene Charge 5 non sia uno strumento medico, potrebbe contribuire a sventare patologie pericolose.

Fitbit Charge 5 offre agli abbonati Fitbit Premium un punteggio chiamato “Prontezza giornaliera”, oltre che consigli per allenamenti o recupero attivo (Image credit: Fitbit)

Chi dispone di un abbonamento a Fitbit Premium, e possiede un Fitbit Charge 5, potrà beneficiare del cosiddetto punteggio di “Prontezza giornaliera”: ogni mattina, il dispositivo offre un valore numerico in base alla qualità del sonno, all'attività recente e alla variabilità della frequenza cardiaca. In base al punteggio, il dispositivo suggerire all’utente alcune attività fisiche, sessioni di meditazione, esercizi di respirazione, ecc.

Ad esempio, se il vostro punteggio è molto alto, l'app potrebbe consigliare un’intensa sessione di running, ma se fosse basso potrebbe suggerirvi una sessione di yoga.