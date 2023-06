Espandi le tue opzioni con ONLYOFFICE Docs 7.4: AI helper, disegni a mano libera e tante novità per la collaborazione

ONLYOFFICE Docs 7.4 è stato pubblicato ufficialmente, e introduce una serie di nuove funzionalità e miglioramenti che renderanno l'esperienza degli utenti ancora più ricca e versatile. La nuova versione dei popolari editor online offre una gamma di strumenti avanzati che coprono diversi aspetti della creazione e modifica di documenti, fogli di calcolo, presentazioni, moduli digitali, file PDF e libri elettronici.

Con ONLYOFFICE 7.4, arriva anche una versione aggiornata del plugin ChatGPT. Il plugin ChatGPT migliorato inoltre ora offre molte utili funzioni di analisi del testo, tra cui vale la pena menzionare:

L'opzione di riepilogo inserisce un riassunto conciso del testo selezionato. Per utilizzare la funzione riepilogo, selezionare il testo desiderato e scegliere l'opzione Riassunto dal menu contestuale dell'analisi del testo. Il riassunto apparirà sotto il testo selezionato.

L'opzione Generazione di parole chiave genera un elenco di parole chiave dal testo selezionato. Per utilizzare questa funzione, selezionare il testo in questione e scegliere l'opzione Generazione di parole chiave dal menu contestuale Analisi del testo. L'elenco di parole chiave apparirà sotto il testo selezionato.

Un’altra interessante novità è la possibilità di avere finestre multiple.

Una delle caratteristiche più attese di ONLYOFFICE Docs 7.4 è la possibilità di disegnare direttamente negli editor online. Questa funzione permette di liberare la creatività degli utenti, consentendo loro di creare disegni a mano libera sulle diapositive utilizzando una penna o un evidenziatore. È possibile scegliere il colore e lo spessore della linea secondo le preferenze personali. Il nuovo strumento di disegno è disponibile anche per documenti di testo e fogli di calcolo, ampliando così le possibilità creative degli utenti.

In aggiunta al disegno, sono state apportate migliorie alle tavolozze dei colori utilizzate negli editor. Ora è possibile visualizzare i nomi dei colori utilizzati e utilizzare il contagocce per selezionare automaticamente il colore desiderato. Questo semplifica notevolmente il processo di selezione e applicazione dei colori agli oggetti grafici.

ONLYOFFICE Docs 7.4 offre anche la possibilità di salvare oggetti come immagini. Gli utenti possono salvare rapidamente forme, grafici, caselle di testo e altri oggetti come immagini PNG con uno sfondo trasparente. Queste immagini possono essere utilizzate in altri progetti o condivise con altri utenti come immagini indipendenti.

La nuova versione supporta anche il salvataggio di documenti e fogli di calcolo come immagini PNG e JPG, consentendo agli utenti di inviarli come immagini o utilizzarli in altre applicazioni. Questa funzione amplia le possibilità di condivisione e utilizzo dei documenti creati con ONLYOFFICE Docs.

Un'altra caratteristica importante è la possibilità di combinare documenti. Questa funzione è particolarmente utile per chi lavora con revisioni di documenti, come accordi o contratti. Consente agli utenti di unire due versioni di un documento in uno, mantenendo tutte le revisioni e le modifiche non risolte. Questo semplifica il processo di revisione e collaborazione, fornendo un modo semplice per confrontare e combinare diverse versioni di un documento.

ONLYOFFICE, poi, ha ottimizzato il suo creatore di moduli nella versione 7.4, rendendo più facile la creazione e l'utilizzo dei moduli. Il nuovo creatore di moduli include una serie di nuove funzionalità, come la possibilità di aggiungere un nuovo modulo senza abbandonare quello attuale, impostare valori predefiniti per i campi dei moduli e migliorare il rendering dei tracciati per i moduli fissi. Queste nuove funzionalità rendono più facile per le aziende raccogliere dati, automatizzare le attività e migliorare l'efficienza.

ONLYOFFICE Docs 7.4 introduce molte novità anche nei fogli di calcolo. Le principali nuove funzioni includono una serie di miglioramenti e aggiornamenti per rendere ancora più potenti e versatili le funzionalità dei tuoi report. Ecco un riassunto delle nuove funzioni:

1. Grafici a radar: ora è possibile utilizzare i grafici a radar per illustrare dati complessi nei report. Questi grafici possono essere inclusi sia nei documenti di testo che nelle diapositive, offrendo una rappresentazione visiva chiara e intuitiva dei dati.

2. Protezione avanzata: per garantire una maggiore sicurezza, sono stati introdotti gli intervalli protetti. Questa funzione consente di limitare la modifica dei dati solo agli utenti selezionati. Alcuni colleghi potranno visualizzare il contenuto, ma non potranno modificare gli intervalli selezionati senza le autorizzazioni necessarie.

3.Nuove formule: sono state introdotte diverse nuove formule per migliorare l'efficacia e la precisione dei calcoli. Tra le nuove formule disponibili ci sono SEQUENCE, XMATCH, EXPAND, FILTER, ARRAYTOTEXT e SORT. Queste formule offrono nuove possibilità di manipolazione e analisi dei dati, consentendo di ottenere risultati più accurati e completi.

4. Miglioramenti alle tabelle pivot: le tabelle pivot sono state potenziate con l'aggiunta di un'opzione chiamata "Mostra valori" nella nuova versione. Questa impostazione consente di presentare rapidamente i valori desiderati, semplificando il lavoro con le tabelle pivot. Inoltre, sono state introdotte nuove opzioni nel menu contestuale, che rendono ancora più facile e intuitivo lavorare con le tabelle pivot.

Queste nuove funzionalità consentono di creare report più dettagliati, accurati e di visualizzare i dati in modo più chiaro ed efficace. Sfruttando al massimo queste aggiunte si può incrementare esponenzialmente la produttività e presentare informazioni di alta qualità ai colleghi e clienti.

