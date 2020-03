Doom Eternal non raggiungerà il 4K nativo su Google Stadia

Nonostante la promessa di Id Software, lo sviluppatore ha confermato che Doom Eternal non offrirà una vera esperienza 4K su Google Stadia .

Tramite un post sul blog , lo sviluppatore di Doom Eternal ha confermato che su Google Stadia lo sparatutto in prima persona funzionerà a 1080p e 60 fps su schermi HD ed eseguirà l’upscaling a 2160p su schermi 4K.

Vale la pena notare che anche le versioni per Xbox One X e PlayStation 4 Pro di Doom Eternal supporteranno l’upscaling in 4K, ma l'impostazione grafica "Ultra-Nightmare" permetterà di giocare la versione per PC a una risoluzione 4K reale.

Questa quasi sicuramente sarà una brutta sorpresa per molti. Durante la presentazione del servizio di cloud gaming al GDC dello scorso anno, Google ha pubblicizzato Doom Eternal come uno dei titoli protagonisti per Stadia, con Id Software che è salito sul palco per vantarsi che il gioco avrebbe raggiunto i 4K nativi, ottenendo applausi dal pubblico.

Marty Stratton, co-creatore di Doom Eternal, ha detto che "se volete dimostrare al mondo che potete eseguire i giochi in streaming sul cloud, quale sarebbe il modo migliore per dimostrarlo se non con Doom? Se dimostrerete a uno sviluppatore che siete seriamente intenzionati a realizzare una piattaforma solida, quale team scegliere se non Id Software? Noi spingiamo ogni piattaforma al limite”.

"Non potremmo essere più felici di portare Doom Eternal su Stadia e siamo entusiasti di annunciare che il gioco sarà in grado di funzionare in 4K nativo HDR e 60 fps".

Un altro duro colpo per Stadia

La notizia ovviamente non è stata presa in modo positivo da diversi utenti di Reddit , soprattutto dopo aver compreso che né Destiny 2 né Red Dead Redemption 2 supportano il 4K nativo su Google Stadia.

Un utente di Reddit scrive: “Dannazione! La potenza di Vulkan e quella del cloud dovevano rendere questa funzione sicura. Non sono arrabbiato per la risoluzione, ma perché non raggiunge i veri 4K a 60 fps, e ora sto iniziando a dubitare che la tecnologia di Stadia sia in grado di raggiungere questo obiettivo. Il punto di forza di Stadia era proprio una maggiore potenza abbinata alla praticità... non la stessa potenza della console".

Un altro utente dice: “È deludente perché questo doveva essere il pezzo forte, ma tutto ciò dimostra che Stadia riesce a malapena a raggiungere lo stesso livello delle console di vecchia generazione.

"Stadia sembra uno scherzo in confronto a PS5 e Xbox Series X e dubito che Google stia pianificando eventuali aggiornamenti che possano risolvere la situazione nel breve periodo".

Doom Eternal arriverà su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia il 20 marzo. Nel corso dell’anno, arriverà una versione anche per Nintendo Switch.

Fonte: MSPowerUser