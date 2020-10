Canon sta per presentare EOS R5s, una full frame da ben 90 megapixel

Dopo il recente lancio di EOS R5, sembra che Canon stia per presentare una versione pro della sua nuova full frame con una risoluzione davvero incredibile.

Stando a quanto afferma Canon Rumors, la variante pro di EOS R5 “è un prodotto finito che al momento si trova nella prima fase di test”. Anche se alcune indiscrezioni circolate in precedenza parlavano di Canon EOS Rs, sembra che l’azienda abbia scelto un altro nome, ovvero Canon EOS R5s.

Le fonti di Canon Rumors indicano la presenza di un sensore da "circa 90MP", praticamente il doppio rispetto ai 45MP di Canon EOS R5.

Oltre al netto aumento in termini di megapixel, le fonti affermano che EOS R5s sarà equipaggiata con "un EVF più grande e con una risoluzione maggiore rispetto a EOS R5".

Questa scelta sembra sensata considerando che Canon EOS R5s si presenta come un modello mirato alla fotografia still life, come nel caso di Sony A7S III, che non a caso è dotata di un mirino elettronico con una risoluzione da 9.44 milioni di punti.

Queste caratteristiche renderebbero la EOS R5s una mirrorless perfetta per i paesaggisti o per chi si occupa di stampa digitale e fotografia in ambiente controllato.

(Image credit: Canon)

Occhio ai dettagli

Il sensore ad alta risoluzione e il mirino elettronico evoluto sono gli unici dettagli riportati da Canon Rumors, mentre non ci sono informazioni su una possibile data di uscita. Del resto Canon sta ancora consegnando i modelli EOS R5 acquistati in pre ordine.

Canon EOS R5s rappresenta un passo in avanti necessario per la serie EOS R. EOS R5 e EOS R6, in effetti, altro non sono che le versioni mirrorless di EOS 5D Mark IV e EOS 6D Mark II, ma finora non si era ancora parlato di un modello speculare a Canon EOS 5DS.

Quest'ultima ha imposto un nuovo standard nel segmento DSLR grazie all’alto livello di dettaglio, capace di superare persino i modelli a medio formato con sensori da 50MP. Grazie alle lenti RF che permettono di ottenere scatti con una risoluzione maggiore rispetto agli obiettivi EF, la serie EOS R diventerà il sogno di molti fotografi paesaggisti e uno strumento ideale per tutti i professionisti che scattano in studio.

In origine la data di uscita di Canon EOS Rs era prevista per febbraio 2020, ma dopo il rinvio forzato non si hanno certezze sulla data d’uscita. Continueremo a seguire la vicenda per tenervi aggiornati con gli ultimi dettagli sulla nuova full frame a alta risoluzione di Canon.