Sconti pazzeschi su migliori aspirapolvere wireless, anche per chi ha animali

TINECO Pure One S15 Pet e TINECO Floor One S5 Combo sono due eccezionali soluzioni di pulizia che trasformeranno il modo in cui mantenete la vostra casa.

Per prima cosa, soffermiamoci un momento sul TINECO Pure One S15 Pet, il compagno di pulizia per eccellenza per i proprietari di animali domestici. La sua potente aspirazione e l'avanzato sistema di filtraggio ne fanno un prodotto rivoluzionario per le case con amici pelosi. Questo aspirapolvere senza fili assicura un ambiente pulito e fresco, rimuovendo efficacemente i peli e la forfora degli animali domestici.

Dotato di una batteria da 22,2 V, il TINECO Pure One S15 Pet offre un'impressionante autonomia di 40 minuti, consentendo di pulire molto a lungo senza interruzioni. La sua tecnologia di aspirazione multiciclonica assicura un'efficace rimozione di polvere e detriti, lasciando i pavimenti immacolati e privi di allergeni.

Una delle caratteristiche principali di Pure One S15 Pet è la regolazione automatica della potenza, che si adatta al livello di sporco rilevato per garantire prestazioni di pulizia ottimali. L'ampio display fornisce un feedback visivo e il rullo spazzola antigroviglio assicura un funzionamento senza problemi, anche nelle aree con un elevato numero di peli di animali domestici.

Passando al TINECO Floor One S5 Combo, dite addio ai mop tradizionali e date il benvenuto a una nuova era di pulizia. Questa soluzione all'avanguardia per la pulizia dei pavimenti è stata progettata per rivoluzionare la vostra routine di pulizia domestica. Grazie alla sua potente aspirazione e all'innovativa tecnologia di pulizia, offre risultati eccezionali su diverse superfici, dai pavimenti in legno ai tappeti.

Floor One S5 Combo è dotato di sensori intelligenti che rilevano i diversi tipi di pavimento, regolando automaticamente la potenza di aspirazione per ottenere prestazioni ottimali. Il suo design senza fili offre libertà di movimento, consentendo di raggiungere senza sforzo ogni angolo della casa.

La manutenzione è un gioco da ragazzi con Floor One S5 Combo. L'interfaccia intuitiva offre un facile accesso alle guide per la risoluzione dei problemi, alle FAQ e ai suggerimenti per la manutenzione, assicurando che la vostra esperienza di pulizia rimanga senza problemi. Sul sito web di TINECO è possibile trovare accessori di ricambio e scaricare il manuale d'uso per una maggiore comodità.