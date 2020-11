Päivän Black Friday -tarjouspoiminta: Sonos Move -kaiutin

Nostamme läpi Black Friday -viikon päivän kiinnostavimman tarjouksen. Torstain nostona on langaton Sonos Move -kaiutin.

Sonos Move on niin hyvä, että käytät sitä todennäköisesti yhtä paljon matkakäytössä kuin kotisi vakiokaiuttimena musiikkia kuunnellessa.

Siinä on kaksi laadukasta kaiutinta, kätevä sovellus joka tukee satoja eri langattomia lähteitä, toiminnot useamman huoneen kuuntelulle sekä älykäs äänentuunaustekniikka, joka muokkaa ääntä kuuntelijan ympäristön mukaan. Toisin sanoen kyseessä on paljon enemmän kuin keskiverto Bluetooth-kaiutin. Se on monikäyttöinen, minkä lisäksi se on laadullisesti yhtä hyvä kuin Sonosin kotikäyttöön suunnitellut kaiuttimet.

Nyt kyseinen kaiutin on orastavan Black Fridayn kunniaksi tarjouksessa loistavaan hintaan, jossa tuotteen normaalista hinnasta on napattu peräti 100 € pois. Tämän parempaa tarjousta tästä kaiuttimesta ei nähdä todennäköisesti koskaan, joten nyt on oikea aika päivittää oma kodin kuunteluasema parempaan. Ja mikä parasta, Sonos Move toimii myös erinomaisena kaiuttimena matkakäytössä, vaikka sillä onkin vähän turhan paljon painoa.

Se ei suotta ole meidän valintamme vuoden parhaaksi Bluetooth-kaiuttimeksi.

Mikäli etsit muita kuulokkeita tai kaiuttimia, kannattaa suunnata katse meidän Black Friday -sivuille, jonne keräämme parhaita tarjouksia elektroniikkatuotteista läpi Black Fridayn.