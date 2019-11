Joululahja isälle: kokosimme parhaat lahjaideat hänelle, jolla on jo kaikkea

Vanhemmat tekevät usein kovan työn lastensa kasvattamiseksi ja saavat siitä harvoin sen suurempaa kiitosta. Nyt joulun lähestyessä saattaisikin olla oikea paikka osoittaa vanhemmilleen arvostusta kyseisestä urakasta. Kiittää voi toki myös ilman hienoja lahjoja, mutta vanhempasi ilahtuvat varmasti näistä vuoden parhaista kovista paketeista.

Kokosimme listalle vain tämän hetken kiinnostavimpia tuotteita, joten voit olla varma, että kyseinen laite on luokkansa parhaimmistoa. Tänä vuonna paketteihin toivotaan erityisesti käytännöllisiä älykkään asumisen ratkaisuja, puhelimia, älykelloja ja käytännöllisiä tekniikkalaitteita, ei Bluetoothilla toimivia lihalämpömittareita tai elektronisia kravattitelineitä.

Löydät varmasti sopivan joululahjaidean isällesi tai vaikka itsellesi palkkioksi vuoden kovasta työstä. Niin, ja lahjat sopivat luonnollisesti myös vaikkapa koko perheen iloksi.

Lue alta listamme vuoden parhaista joululahjoista isälle:

Google Chromecast Ultra

Parempi TV-kokemus koko perheelle

Yhteensopivat laitteet: Android, iOS, Windows, Mac | Kuvanlaatu: 4K HDR | Kuvataajuus: Enintään 60 fps | Yhteydet: Wi-Fi ja Ehternet

Edullinen ja tehokas vaihtoehto 4K- ja HDR-striimaamiseen

Sisäänrakennettu Ethernet-portti

Yhteensopiva Google Homen kanssa

Ei kaukosäädintä

Käyttöliittymä helpottaisi käyttöä

Jos isälläsi on 4K-televisio, hän ilahtuu varmasti Chromecast Ultrasta. Television HDMI-liitäntään liitettävä lisälaite on helpoin tapa striimata videoita, musiikkia tai kuvia puhelimelta, tabletilta tai tietokoneelta suoraan kodin suurimmalle ruudulle. Googlen saumattomasti toimiva lisälaite helpottaa merkittävästi käyttökokemusta ja mahdollistaa turhista piuhoista luopumisen.

Chromecast Ultra tukee perus Chromecastista poiketen myös 4K HDR -kuvaa, joten isäsi saa varmasti kaiken irti uudehkosta 4K-televisiostaan. Ultraa on helpointa käyttää suoraan langattomassa verkossa, mutta halutessaan sen saa yhdistettyä myös vakaampaan langalliseen verkkoon sisäänrakennetun Ethernet-portin ansiosta.

Yllätä isäsi tänä vuonna tarjoamalla entistä parempi viihdekokemus koko perheelle!

Lue koko arvostelumme: Google Chromecast Ultra (englanniksi)

Brother HL-3140CW

Erinomainen budjettiluokan löytö, jos et kaipaa ethernetiä tai kaksipuolista tulostusta

Tulostusnopeus: 18 sivua minuutissa | Tulostustarkkuus: 600 x 600, Effective 600 x 2400 | Tuetut paperikoot: A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (pitkäsivuinen), A6, Executive, Legal, Folio | Paperikapasiteetti: 250 arkkia | Mitat: 410 x 465 x 240 mm (Leveys x Syvyys x Korkeus) | Paino: 17,4 kg

Hyvälaatuinen mustavalkotulostus

Edullinen hankintahinta ja halvat ylläpitokulut

Ei kaksipuoleista tulostusta

Ei ethernet-liitäntää

Brotherin kohtuuhintainen printteri oli pitkään Amazonin myydyin lasertulostin, eikä mikään ihme. Kyseessä on nimittäin erinomainen langaton värilasertulostin, joka käy mukavan kevyeksi kukkarolle. Tulostin on erinomainen joululahja isälle, joka tulostaa paljon asiakirjoja. Kuvien tulostamiseen lyötyy toki vielä hieman tarkempia vaihtoehtoja, mutta Brotherin hinta-laatusuhde on lyömätön peruskäytössä.

Ticwatch Pro

Erinomaisessa Wear OS -älykellossa on kaksi näyttöä

Käyttöjärjestelmä: Wear OS | Tuetut laitteet: Android 4.3+, iOS 8+ | Näyttö: 1,4" 400 x 400 OLED-näyttö LCD-ruudulla | Suoritin: Qualcomm Snapdragon Wear 2100 | Tallennustila: 4 Gt | Akunkesto: jopa 48 tuntia, 5 lisäpäivää essentia-tilassa | Lataustekniikka: Mageneettinen latausalusta | IP-luokitus: IP68 | Yhteydet: Wi-Fi, Bluetooth 4.1, NFC

Kekseliäs näyttöratkaisu

Arvokkaan näköinen muotoilu

Rajattu sovellusvalikoima

Ei toimi mobiiliverkossa

Ticwatch Pro ei ole ainoastaan tyylikkään näköinen älykello, vaan siitä löytyy myös joukko älykkäitä ominaisuuksia, kuten GPS, Google Pay ja Bluetooth. Kellossa on lisäksi erinomainen Snapdragon Wear 2100 -suoritin, joka antaa rutkasti potkua Pro-mallin konehuoneeseen. Jos kellon akunkeston haluaa puolestaan maksimoida, voi sitä käyttää kevyesti pelkällä LCD-näytöllä, jolloin yhden latauksen saa riittämään äärimmäisen pitkäksi aikaa. Valmistajan itsensä mukaan Essential-tila kestää parhaimmillaan jopa kuukauden. Älykello onkin erinomainen joululahjaidea kaikille tekniikasta kiinnostuneille isille – tai miksei muillekin perheenjäsenille. Ticwatch Pro toimii sekä iPhonejen että Android-puhelinten kanssa, joten se sopii varmasti isäsi puhelimeen.

Lue koko syväluotaava arvostelumme Ticwatch Prosta (englanniksi)

OnePlus 6T

Yksi markkinoiden tehokkaimmista puhelimista

Julkaisuajankohta: Marraskuu 2018 | Paino: 185 g | Mitat: 157,5 x 74,8 x 8,2 mm | Käyttöjärjestelmä: Android 9 | Näytön koko: 6,41 tuumaa | Resoluutio: 1 080 x 2 340 | Suoritin: Snapdragon 845 | RAM-muisti: 6 tai 8 Gt | Tallennustila: 128 tai 256 Gt | Battery: 3 700mAh | Takakamera: 20 MP + 16 MP | Etukamera: 16 MP

Näyttöön integroitu sormenjälkitunnistin

Hyvä akunkesto

Ei enää kuulokeliitäntää

"Vain" Full HD -näyttö

Vaikka lippulaivamallien hinnat kohoavat vuosi vuodelta, ei tasokkaasta puhelimesta tarvitse välttämättä vieläkään maksaa itseään kipeäksi. OnePlus on osoittanut, että Suomessa on valtavasti kysyntää noin 500–600 euron puhelimille. Uusin 6T tarjoaa jälleen ennennäkemättömän hinta-laatusuhteen tehokasta lippulaivamallia etsivälle. Jos isäsi ei halua koskea iPhoneen pitkällä tikullakaan ja viettää usein tunteja vertaillen parhaita mahdollisia vaihtoehtoja, OnePlus 6T on miehelle nappivalinta. Uutuusmallissa on mukana esimerkiksi näyttöön upotettu sormenjälkitunnistin ja aiempaa parempi akunkesto.

Lue koko arvostelumme: OnePlus 6T

Asus ZenBook UX310

Erinomainen ultrabook houkuttelevaan hintaan

Prosessori: Intel Core i3 – Core i7 | Näytönohjain: Intel HD Graphics 620 | RAM-muisti: 4 – 16 Gt | Näyttö: 13,3-tuumainen Full HD (1 920 x 1 080) – QHD+ (3 200 x 1 800) | Tallennustila: 500 Gt –1 Tt HDD tai 500 Gt – 1 Tt SSD

Uskomattoman ohut ja kevyt

Selkeä heijastamaton näyttö

Heikko näytönohjain

Kehnot kaiuttimet

Asus ZenBook UX310 on erittäin rahanarvoinen ultrabook, joka tarjoaa sekä kannettavien että tablettien parhaat puolet. Kevyt kone sopii mainiosti surfailuun kotisohvalla, mutta on yhtä elementissään myös toimistokäytössä. Kiitos tehokkaiden komponenttiensa se pystyy haastamaan jopa kalliimmat kilpailijansa, kuten uuden MacBook Airin.

Lue koko arvostelumme: Asus ZenBook UX310 (englanniksi)

