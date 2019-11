Joululahja äidille: muista äitiäsi jouluna

Äidit ovat todellisia arjen sankareita ja tekevät valtavasti töitä koko perheen eteen vuoden ympäri. Siksi mielestämme onkin loistava aika muistaa äitiä mukavalla lahjalla, joka tuo varmasti hymyn hänen huulilleen. Kokoamamme lahjaideat sopivat erityisesti tekniikasta kiinnostuneille äideille, mutta tuovat iloa myös muille perheenjäsenille.

Kokosimme artikkeliin äitisi arkea helpottavia käytännöllisiä ja mielekkäitä lahjaideoita, jotka tulevat varmasti kovaan käyttöön. Yllätä äitisi tänä jouluna hyvällä ruoalla, yhteisellä ajalla ja onnistuneella lahjavalinnalla!

Lue alta omat vinkkimme äidille sopivista lahjaidoista:

Google Chromecast Ultra

Parempi TV-kokemus koko perheelle

Yhteensopivat laitteet: Android, iOS, Windows, Mac | Kuvanlaatu: 4K HDR | Kuvataajuus: Enintään 60 fps | Yhteydet: Wi-Fi ja Ehternet

Edullinen ja tehokas vaihtoehto 4K- ja HDR-striimaamiseen

Sisäänrakennettu Ethernet-portti

Yhteensopiva Google Homen kanssa

Ei kaukosäädintä

Käyttöliittymä helpottaisi käyttöä

Jos äidilläsi on 4K-televisio, hän ilahtuu varmasti Chromecast Ultrasta. Television HDMI-liitäntään liitettävä lisälaite on helpoin tapa striimata videoita, musiikkia tai kuvia puhelimelta, tabletilta tai tietokoneelta suoraan kodin suurimmalle ruudulle. Googlen saumattomasti toimiva lisälaite helpottaa merkittävästi käyttökokemusta ja mahdollistaa turhista piuhoista luopumisen.

Chromecast Ultra tukee perus Chromecastista poiketen myös 4K HDR -kuvaa, joten äitisi saa varmasti kaiken irti uudehkosta 4K-televisiostaan. Ultraa on helpointa käyttää suoraan langattomassa verkossa, mutta halutessaan sen saa yhdistettyä myös vakaampaan langalliseen verkkoon sisäänrakennetun Ethernet-portin ansiosta.

Yllätä äitisi tänä vuonna tarjoamalla entistä parempi viihdekokemus koko perheelle!

Lue koko arvostelumme: Google Chromecast Ultra (englanniksi)

Samsung Galaxy S9

Lippulaivamalli, jota pystyy käyttämään myös yhdellä kädellä

Julkaistu: Maaliskuussa 2018 | Paino: 163 g | Mitat: 147,7 x 68,7 x 8,5mm | Käyttöjärjestelmä: Android 8 | Näytön koko: 5,8 tuumaa | Resoluutio: 1 440 x 2 960 | Suoritin: Exynos 9810 | RAM-muisti: 4 Gt | Tallennustila: 64 Gt/128 Gt | Akku: 3 000 mAh | Takakamera: 12 MP | Etukamera: 8 MP

Ensiluokkainen viimeistely

Erinomainen näyttö

Akunkesto voisi olla hivenen parempi

Vain yksi takakamera

Samsung Galaxy S9 ei ole aivan samanveroinen puhelin kuin tämän hetken paras puhelin Galaxy S9 . Siitä huolimatta se on todennäköisesti parempi vaihtoehto suurimmalle osalle käyttäjistä edullisemman hintansa ja käytännöllisemmän kokonsa ansiosta.

Näyttö: Galaxy S9:ssä on sama QHD-näyttö kuin S9 Plussassa, mutta sen koko on käytännöllisemmät 5,8-tuumaa. Näytön muotoilu muistuttaa selvästi aiempaa Galaxy S8:aa, eikä siinä ole juurikaan reunoja. Samsungin oma Super AMOLED -teknologia osoittaa jälleen erinomaisuutensa tuottamalla yhden markkinoiden parhaista – ellei jopa parhaan – näytön.

Akunkesto: Puhelimen suurin heikkous on sen keskinkertainen akunkesto, joka ei yllä kalliimman Galaxy S9 Plussan tasolle. Akku kestää peruskäytössä normaalin työpäivän, mutta suosittelemme silti hankkimaan ylimääräisen langattoman laturin työpaikallesi.

Kamera: Laitteen takapuolelta löytyy vain yksi kamera, joten sen suorituskyky on hieman heikompi kuin S9 Plussassa. Kuvat eivät kuitenkaan ole missän nimessä huonoja, vaan niiden laatu on järjestään erinomainen. Galaxy S9 pärjää mainiosti erityisesti hämärässä valaistuksessa.

Lyhyt yhteenveto: Samsung Galaxy S9 on erinomainen puhelin kaikille, jotka haluavat viimeisimmät ominaisuudet kompaktissa koossa. Puhelin häviää joillain osa-alueilla Galaxy S9 Plussalle ja samankokoiselle iPhone XS:lle, mutta samalla se on myös selvästi molempia malleja edullisempi.

Lue koko arvostelumme: Samsung Galaxy S9

Lenovo Tab 4 8 Plus

Paras kohtuuhintainen tabletti kotisohvalle tai lomareissuille

Paino: 300 g | Mitat: 210 x 123 x 7 mm | Käyttöjärjestelmä: Android 7.0 | Näytön koko: 8 tuumaa | Resoluutio: 1 200 x 1 920 | Suoritin: Snapdragon 625 | Tallennustila: 16 Gt / 64 Gt | Akku: 4 850 mAh | Takakamera: 8 MP | Etukamera: 5 MP

Hyvä suorituskyky

Laadukas muotoilu

Herkkä naarmuuntumaan

Heikko kamera

Mikä olisikaan parempaa kuin asettua pitkäkseen sohvalle pitkän työpäivän jälkeen ja rentoutua hyvän ruoan, viinilasin ja lempisarjan parissa. Sen katseluun soveltuu erinomaisesti Lenovon mainio kohtuuhintainen tabletti. Siitä on mukava seurata niin Netflix-elokuvia, Areenan, Ruudun ja Katsomon sarjoja kuin YouTube-videoitakin. Tabletti sopii mainiosti myös e-kirjojen lukemiseen tai vaikkapa addiktoivien minipelien pelaamiseen. Kevyttä tablettia on helppo kantaa mukana käsilaukussa tai repussa ja siitä saa mukavaa viihdettä vaikkapa julkisilla taittuvaan työmatkaan tai lomalennolle.

Lue koko arvostelumme: Lenovo Tab 4 8 Plus (englanniksi)

Samsung 55" UHD Smart TV

Kristallinkirkas kuva ja mainiot älyominaisuudet

55 tuumainen malli: Samsung UE55NU7105 | Tyyppi: UHD Smart TV

Lukuisia älykkäitä ominaisuuksia

Erinomainen kuvanlaatu

Näytön kirkkaus ja kontrasti voisivat olla hivenen paremmat

Tämä Samsungin 55-tuumainen televisio tarjoaa erinomaisesti vastinetta rahoillesi. Upealla kuvalla varustettu televisio nostaa elokuvakokemuksesi aivan uudelle tasolle ja tyylikäs muotoilu sopii vaativampaankin sisustusmakuun. Tee siis äitisi kylmistä ja pimeistä talvi-illoista hieman mukavampia uudella televisiolla.

Jos kaipaat lisää vaihtoehtoja, suosittelemme tutustumaan kokoamaamme listaukseen tämän hetken parhaista televisioista

Canon EOS 1300D

Canonin edullinen järjestelmäkamera on täydellinen valinta harrastajalle

Kenno: APS-C CMOS | Resoluutio: 18 MP | Objektiivikiinnitys: Canon EF-S | Näyttö: 3 tuumaa, 920 000 pistettä | Korkein kuvamäärä sekunnissa: 3 | Video: 1080p | Käyttäjän taso: Harrastaja

Edullinen

Hyvä kuvanlaatu

Ei kosketusnäyttöä

Hidas tarkennus näytön kautta

Jos äitisi on aina haaveillut valokuvaamisen tai vaikkapa oman blogin aloittamisesta, Canonin EOS 1300D on täydellinen joululahjaidea hänelle. Kamera sopii mainiosti kaikille valokuvaamisesta kiinnostuneille, jotka haluavat hankkia ensimmäisen kunnollisen kameransa. Canonin järjestelmäkamera on erittäin helppokäyttöinen ominaisuuksiinsa nähden, ja muutaman vuoden ikäisen kameran hinta on pudonnut myös aloittelevan kuvaajan toivomalle hintatasolle. Kamera sopii mainiosti myös perheen yhteisten lomien tai tärkeiden juhlapäivien tallentamiseen. Anna siis äidillesi kunnollinen kamera puhelimella kuvaamisen sijaan.

Lue koko arvostelumme: Canon EOS 1300D (englanniksi)

