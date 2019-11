Näin pääset shoppailemaan Gigantin Black Friday -tarjouksia ennen muita

Gigantti päästää tänä vuonna klubilaisensa shoppailemaan Black Friday -tarjouksia jo päivää ennen muita. Jos siis haluat päästä käsiksi jälleenmyyjän parhaisiin alennuksiin ennen suurinta ryysistä, voit liittyä klubiin ilmaiseksi tästä.

Tarjoukset avautuvat klubilaisille myymälöissä torstaina 28.11. kello 10 ja verkossa kello 21. Muut pääsevät tarjousten pariin vasta perjantain puolella. Gigantin mukaan klubiin liittyminen on ilmaista, eikä se sido käyttäjiä mihinkään. Kyseessä onkin käytännössä vain yhtiön markkinointikanava.

Klubilaisten alennusten joukossa on houkuttelevia tarjouksia, jotka nousevat todennäköisesti tämän vuoden parhaiden joukkoon. Pääset selaamaan kaikkia tarjouksia tästä, mutta kokosimme alle omat suosikkimme.

Kaikki MacBookit -15 % | Vain Gigantin klubijäsenille Gigantti tarjoaa houkuttelevan 15 prosentin alennuksen koko MacBook-mallistostaan. Tarjous on voimassa ainoastaan torstaina 27.11., ja kone täytyy ostaa Gigantin myymälästä.

Samsung The Frame 55" | 1 399 € 999 € | 29 % | Gigantti

Frame on oikea valinta käyttäjälle, joka ei halua olohuoneensa keskelle suurta mustaa kiiltävää laatikkoa. Kun et katso televisiota, se muuttuu tyylikkääksi tauluksi, joka sulautuu sisustukseesi.

Tarjous on voimassa 27.11.2019 klo 9 alkaen niin kauan, kun tavaraa riittää.Katso tarjous