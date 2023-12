Volkswagen y Renault podrían asociarse para crear el auto eléctrico (EV) más barato del mercado

Volkswagen ha estado cortejando a varios socios potenciales con vistas a colaborar y co-crear un vehículo eléctrico que costará menos de €20.000 euros (poco menos de $400,000 mil pesos) cuando salga a la venta en Europa, esto según el periódico Handelsblatt de Alemania (vía Reuters).

Handelsblatt informó que las conversaciones de VW incluyeron a Renault, aunque no hay nada definitivo. "Estamos en diferentes conversaciones pero no se ha llegado a un acuerdo final", dijo un portavoz de Renault al periódico.

En el mismo informe, la fuente afirma que es necesaria la cooperación con los vehículos eléctricos pequeños y básicos.

El momento parece perfecto, ya que el CEO de Renault, Luca De Meo, encabezó recientemente el Día de los Mercados de Capitales de la compañía, que buscaba generar inversiones para el nuevo vehículo eléctrico Ampere del fabricante de automóviles francés.

En el evento, De Leo anunció el regreso del auto insignia Twingo, lo que significaría la entrada de Renault en el espacio de los vehículos eléctricos pequeños y asequibles, con un precio también previsto en torno a los €20.000 euros.

El impulso proviene de Renault y Volkswagen, ambos actores importantes en el mercado automovilístico europeo, ya que ambos buscan intensificar su oferta de vehículos eléctricos. Desafortunadamente, actualmente faltan productos más 'asequibles', siendo el precio una de las mayores barreras de entrada.

El precio minorista medio de un vehículo eléctrico en Europa en el primer semestre de 2023 fue de más de €65,000 (más de un millón de pesos), según una empresa de investigación sobre automóviles JATO Dynamics, en comparación con poco más de €31.000 euros en China (poco menos de medio millón de pesos).

Es esta amenaza inminente de China la que está provocando que el "legado" europeo se recupere y los fabricantes de automóviles mejoren su juego de vehículos eléctricos, y la cooperación probablemente sea la única solución viable para reducir el costo gracias a las economías de escala.

Actualmente, la opción más asequible de Volkswagen es el ID.3 del tamaño de un Golf, que todavía cuesta alrededor de £40.000 en el Reino Unido (poco menos de 900 mil pesos). Sin embargo, anunció a principios de este año que está trabajando en un concepto ID.2all, que es similar en tamaño al Polo, pero ofrecerá una autonomía de 450 km (280 millas) y costará menos de 25.000 euros (más de 400 mil pesos).

¡Una colaboración con una empresa como Renault introduciría un modelo aún más pequeño para llenar el vacío que tenía el antiguo VW e-up!

Analysis: Affordable EVs will be the next battlefield

Bar a few whacky, leftfield electric options (we are looking at you Citroen Ami and Renault Twizy), most manufacturers have played it safe with their debut EV options.

This has largely manifested itself in fairly bulbous, battery-packed SUVs or crossovers – the most popular automotive segment and therefore the easiest to appeal to.

But as we move into the next phase of EV adoption, particularly in Europe where larger cars aren’t necessarily the most popular, customers are increasingly seeking more affordable, smaller options that can fit into everyday life and not cost as much as premium internal combustion engine models would have been a few years ago.

Elon Musk has already hinted that his company is working on cheaper, €25,000 electric vehicle that would sit beneath its current Model 3. The fact it is set to be built in the firm’s Berlin Gigafactory indicates this is very much part of its future European offensive.

What’s more, a handful of Chinese brands will begin offering new models in Europe and beyond next year. This includes Chery’s Omoda brand, Always, BYD and HiPhi, all of which offer Chinese models that seriously undercut those EVs from European and US brands.

The threat from Asia is so real, European Commission president, Ursula von der Leyen, launched an anti-subsidy investigation against Chinese imports of electric vehicles in September this year, fearing that if left unchecked, Chinese companies will dominate the European market over the next few years.

"Global markets are now flooded with cheaper Chinese electric cars and their price is kept artificially low by huge state subsidies," said von der Leyen in her annual State of the Union address. "This is distorting our market."

Although potentially good news for the consumer, who will begin to enjoy cheaper EVs, it could prove seriously harmful for those automakers that have been slow to adopt electrification.