Netflix sorprende a los fanáticos de Narnia con el anuncio de dos películas dirigidas por el director de Barbie

Si te has estado preguntando cuál será el próximo proyecto de la directora de Barbie, Greta Gerwig, después del lanzamiento de la película Barbie protagonizada por Margot Robbie, aquí está la respuesta: estará involucrada en la creación de un universo completamente distinto en una casa de ensueño muy diferente. Y esta vez, es muy probable que no veamos tanto rosa.

Según un informe de The New Yorker, Gerwig ha firmado un contrato con Netflix para escribir y dirigir dos películas basadas en Las crónicas de Narnia de CS Lewis. En 2018, el reconocido servicio de transmisión adquirió los derechos cinematográficos y televisivos de los libros, que previamente estaban en manos de Disney, responsable de las adaptaciones cinematográficas de Las crónicas de Narnia: El león, la bruja y el armario y Las crónicas de Narnia: Príncipe Caspian en la década de 2000.

Después de eso, 20th Century Fox continuó con The Voyage of The Dawn Treader en 2010. Ahora, el jefe de Netflix, Ted Sarandos, está listo para dar un nuevo enfoque a esta franquicia. Aunque Netflix ya había adquirido los derechos anteriormente, esta es la primera vez que se anuncia un proyecto concreto basado en los queridos libros, como menciona el artículo de The New Yorker.

En el momento de la adquisición de los derechos, Netflix expresó su entusiasmo por darle un hogar a los personajes como Aslan y todo el mundo de Narnia, y ahora están listos para dar vida a esta visión en los próximos años.

Opinión: Barbie y Narnia no son tan diferentes

Las historias de Narnia a menudo son objeto de burla en relación a estos temas, como cuando se dice que alguien está "tan dentro del armario que ha superado a Narnia". Sin embargo, las historias de CS Lewis son muy queridas por muchos cristianos y se utilizan con frecuencia para promover ideas cristianas. Es fascinante ver cómo Gerwig puede moverse tan fácilmente de ser vista como enemiga a ser aliada en este contexto.

Sin embargo, es evidente que tanto Barbie como Narnia forman parte de la misma tendencia en la industria cinematográfica. En un esfuerzo por mantenerse a flote, se destinan grandes presupuestos a dos áreas principales: hacer películas basadas en productos queridos y adaptar propiedades intelectuales existentes. Algunas películas logran combinar ambas estrategias, funcionando como anuncios prolongados para la mercancía relacionada. Según los informes, Barbie cuenta con más de 100 asociaciones de marca, incluyendo nombres como Gap, Forever 21, Airbnb, Xbox, entre otros.