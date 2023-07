Netflix agrega una nueva función de perfil importante para ayudar con eltema del uso compartido contraseñas

The Netflix TV experience is improving

Netflix ha realizado una actualización de bienvenida a su función para compartir perfiles. A partir de hoy, podrás transferir tu perfil a una cuenta de Netflix existente sin tener que empezar desde cero.

A pesar de ser el mejor servicio de transmisión del mundo, su constante represión contra el uso compartido de contraseñas ha causado algunos problemas para algunos espectadores. Hasta ahora, si tenías que dejar de usar la cuenta de otra persona, no podías llevar contigo los detalles de tu perfil, el historial de visualización y las preferencias.

Entonces, por ejemplo, si tuviste que dejar de usar una cuenta porque pertenecía a tu ex y tu relación con Netflix resultó ser más fuerte que tu relación con tu ex, entonces no tendrás que comenzar de nuevo. Pero afortunadamente ese ya no es el caso y puedes seguir disfrutando de las mejores series de Netflix sin demora.

¿Cómo transferir tu perfil de Netflix desde la cuenta de otra persona?

Netflix ha actualizado su herramienta de transferencia de perfil, que originalmente comenzó a implementarse para los clientes en octubre. Eso le permitió transferir su perfil de Netflix a una cuenta diferente, pero solo a una cuenta de Netflix nueva, lo que no era ideal si ya tenía una cuenta de Netflix existente que se había usado mientras compartía la cuenta de su pareja o roomie.

La actualización de esta semana cambia eso, y ahora puedes especificar una cuenta existente para transferir tu historial de visualización y preferencias. Siempre que tengas acceso al correo electrónico de esa cuenta y recuerdes la contraseña, puedes proporcionar los detalles y transferir todos sus datos.

Encontrarás la herramienta Transferencia de perfil debajo del ícono de la cuenta, por lo que si pasas el mouse sobre el ícono de tu perfil en Netflix, verás que aparece en el menú desplegable. Todo el proceso de transferencia es prácticamente instantáneo.

Netflix no está haciendo esto por la bondad de su corazón, por supuesto. Está diseñado para reducir un poco la fricción en torno a la represión del uso compartido de contraseñas al hacer que sea un poco más fácil decir adiós a la contraseña compartida que no quiere que uses. Pero es algo que se agradece de todos modos.

Sería bueno si Netflix ahora dirigiera su atención a aquellas familias que quieren compartir cuentas pero no comparten el mismo techo.