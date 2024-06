Prime Video lleva la icónica serie de videojuegos Yakuza a televisión con una serie

¡Paren todo! Todo parece indicar que Prime Video estaría planeando estrenar una nueva adaptación live-action de una de las series de videojuegos más populares, Yakuza. Pero eso no es todo, pues también estaría considerando un reboot de "American Gladiators".

El streamer obtuvo un éxito considerable con su adaptación a videojuego de la serie Fallout de Bethesda, asegurándose la renovación de la segunda temporada y animando a los fans de todo el mundo a volver a coger sus Pip-Boys. Dada la buena acogida, será interesante ver si consiguen un efecto similar con Yakuza, de SEGA.

Yakuza: Like a Dragon sigue a Kazuma Kiryu, un guerrero temible y sin igual que será interpretado por el modelo y actor Ryoma Takeuchi y abarcará dos periodos de tiempo en 1995 y 2005.

Takeuchi también se toma el papel muy en serio: «Me siento realmente honrado de tener la oportunidad de interpretar el papel de Kazuma Kiryu, [que es] un personaje muy querido en la serie de juegos. Estoy dispuesto a jugarme la vida».

La serie ha puesto en la silla del director a Masaharu Take, que también ha volcado su corazón y su alma en el espectáculo. «He invertido más de 35 años en Like a Dragon. La pasión desenfrenada, el talento y las incontables horas de esfuerzo de todo el equipo han contribuido a dar vida a esta espectacular historia en forma de una serie fascinante que se estrenará este año, el año del dragón", declaró Take.

American Gladiators: lo que sabemos hasta ahora

Es verdad, Prime Video planea "revivir" el concurso American Gladiators, esto después del enorme éxito que obtuvo el reinicio de UK Gladiators.

Además, según Deadline , Amazon quiere aumentar su oferta de contenido sin guion, por lo que American Gladiators sería la opción perfecta.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Amazon has been trying to ramp up its unscripted offerings on both its Prime Video and Freevee services – and American Gladiators is a great choice to get that ball rolling.

Lauren Anderson, responsable de innovación y contenido de la marca en Amazon MGM Studios mencionó lo siguiente: «Gladiators es un formato perdurable de desafío físico que sigue enganchando a familias de todo el mundo. Estamos deseando deleitar a nuestros clientes globales de Prime Video con elementos tanto reimaginados como nostálgicos que celebran lo mejor de la serie original.»

Deadline indica que ya ha comenzado el casting para American Gladiators, mientras que Yakuza: Like a Dragon se estrena el viernes 25 de octubre.

También pueden leer:





Want a TV upgrade? Our top 3 picks for all budgets