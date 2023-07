7 nuevas películas y programas de TV en Netflix, Max, Prime Video que ya puedes disfrutar

El último éxito de taquilla de este año, Indiana Jones y el Dial del Destino ahora se proyecta en cines e IMAX en todo el mundo, pero si no vas a salir a ver a Harrison Ford ponerse su famoso sombrero de fieltro para un último hurra, los gustos de Netflix, Max y Prime Video tienen mucho para mantenerlo entretenido desde la comodidad de su hogar.

Liderando la carga este fin de semana está The Witcher temporada 3 volumen 1, también conocida como la primera mitad del turno final de Henry Cavill como el famoso cazador de monstruos Geralt de Rivia, a la que se une en Netflix la nueva aventura animada repleta de estrellas Nimona .

Los suscriptores de Disney Plus, Apple TV Plus, Max y Prime Video también tienen varias películas y programas de TV nuevos para elegir, y a continuación, hemos reunido siete de los mejores.

The Witcher temporada 3 volumen 1 (Netflix)

Los primeros cinco episodios del canto del cisne de The Witcher de Henry Cavill ahora se transmiten en Netflix.

El volumen 1 de la temporada 3 de The Witcher encuentra a Geralt decidido a proteger a Ciri de Cintra de los diversos y nefastos monarcas, magos y bestias del continente. Sin embargo, como señala Netflix, la pareja pronto se ve envuelta "en un campo de batalla de corrupción política, magia oscura y traición". La tarifa estándarde The Witcher, entonces.

Ya disponible en Netflix.

Secuestro en el aire (Apple TV Plus)

El héroe de acción Idris Elba vuelve a su forma de aplastar cráneos en Secuesto en el aire en Apple TV Plus.

Este thriller de siete episodios, que se desarrolla, al estilo la serie de 24, en tiempo real, está protagonizado por Elba como Sam Nelson, un negociador inflexible que se ve atrapado en el secuestro de un avión durante un viaje de siete horas de Dubai a Londres.

Claro, esa premisa suena adecuadamente genérica, pero los críticos han elogiado la nueva serie como "maravillosamente tonta" y "ridículamente genial".

Ya disponible Apple TV Plus.

Tom Clancy's Jack Ryan season 4 (Prime Video)

La cuarta y última temporada de una de los mejores programas de Prime Video , Tom Clancy's Jack Ryan , comienza a transmitirse este fin de semana.

Una sinopsis genérica del thriller de espías: “ La temporada 4 Tom Clancy's Jack Ryan pone a Jack Ryan en su misión más peligrosa hasta el momento. Mientras investiga la corrupción interna, Jack descubre la convergencia de un cartel de la droga con una organización terrorista, lo que finalmente revela una conspiración mucho más cercana a su hogar”. Sí, probablemente hayas escuchado todo eso antes.

Bromas aparte, la salida final del héroe titular de John Krasinski ha obtenido críticas razonablemente positivas de los críticos, por lo que los fanáticos de la franquicia probablemente encontrarán muchas emociones familiares para disfrutar aquí.

Ya disponible en Prime Video.

Warrior T3 (Max)

La ex serie de Cinemax, Warrior, obtiene sus primeros episodios nuevos desde 2020 con la llegada de la tercera temporada del programa.

Los nuevos episodios de esta serie subestimada, que se desarrolla en San Francisco durante la década de 1870, encuentran al maestro de artes marciales Ah Sahm lidiando con las consecuencias de los disturbios raciales que trastornaron Chinatown al final de la temporada 2.

Los primeros tres episodios de la temporada 3 de Warrior ahora están disponibles para transmitir en Max, con las siete entregas restantes programadas para llegar semanalmente todos los jueves.

Ya disponible en Max.

Nimona (Netflix)

Si Spider-Man: A través del Spider-Verso te dio ganas de vivir algunas aventuras animadas con más estilo, no busques más allá puest ya está Nimona en Netflix.

Esta adaptación de largometraje de la galardonada novela gráfica de ND Stevenson sigue a Nimona, una adolescente con el poder de cambiar de forma que es el objetivo de un caballero asediado para asesinarla. Chloë Grace Moretz, Riz Ahmed, Frances Conroy y RuPaul se encuentran entre el elenco de voces de la película.

Los críticos han elogiado la narración, el estilo artístico y el humor de Nimona , lo que es un buen augurio para sus posibilidades de llegar a nuestra lista de las mejores películas de Netflix .

Ya disponible en Netflix.

¿Es pastel? (Netflix)

Este reality completamente loco de Netflix para hacer pasteles (¿o fingirlos?), ¿Es pastel?, regresó con un una nueva temporada

A lo largo de ocho nuevos episodios, una nueva alineación de concursantes y jueces se enfrentará a la tarea de discernir, por ejemplo, una hamburguesa real de una hamburguesa hecha completamente de pastel, lo cual, si alguna vez has visto este programa antes, es más fácil de decir que hacerlo.

Ya disponible en Netflix.

Disney Gallery: Star Wars: The Mandalorian –El Making of de la T3 (Disney Plus)

La elección del documental de esta semana es Disney Gallery: Star Wars: The Mandalorian – The Making of Season 3, que podría ser el título de espectáculo más innecesariamente largo de la historia.

Como habrás adivinado, esta producción de largometraje va detrás de escena de la temporada 3 de The Mandalorian, combinando cabezas parlantes y material de archivo para ofrecer otra inmersión profunda en una de las propiedades contemporáneas más valiosas de Disney.

Ya disponible en Disney Plus.