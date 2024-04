3 alternativas ante la posibilidad de que Spotify aumente sus precios

Todo parece indicar que Spotify volvería a subir los precios, esto de acuerdo con un informe de Bloomberg, medio que cita a fuentes anónimas que informan acerca de una publicación de los próximos planes de la plataforma de streaming.

Según los informantes, Spotify tiene la intención de "aumentar los precios entre 1 y 2 dólares al mes" en cinco mercados antes del 30 de abril. Entre ellos se encuentran el Reino Unido, Australia y Pakistán. No se mencionan las otras dos regiones. Los usuarios de Estados Unidos verán los mismos cambios, pero no se producirán hasta finales de año.

La razón por la que la empresa vuelve a subir las suscripciones es para "ayudar a cubrir el coste de los audiolibros", un nuevo tipo de contenido que se introdujo en noviembre. Bloomberg explica que Spotify tiene que pagar a los editores por los libros, pero la plataforma sólo dispone de una cantidad limitada de dinero. Al parecer, necesitan cobrar más para mantenerlos.

Nuevos niveles

Aunque los audiolibros han demostrado ser populares en Spotify, no todo el mundo los escucha. Para los que no lo hacen, la empresa va a añadir otro plan de suscripción "que ofrecerá música y podcasts" únicamente, eliminando los audiolibros como opción. Se mantendrá el precio actual de los planes premium individuales. Quienes adquieran el nuevo nivel tendrán que pagar los audiolibros por separado.

No se han dado novedades sobre el esperado plan Supremium. Es de suponer que aún se está trabajando en él, y que su lanzamiento podría estar a la vuelta de la esquina. Un usuario del subreddit truespotify compartió una captura de pantalla de lo que parece ser el logotipo de Dolby Atmos que aparece en el reproductor oficial, lo que indica que el audio espacial puede ser una característica próxima.

Oír la noticia de una nueva subida de precios probablemente provoque quejidos audibles, sobre todo si Spotify cobra más por contenidos que quizá no disfrutes. Si no estás contento con la dirección que está tomando Spotify y quieres una alternativa, aquí tienes las tres mejores recomendaciones.

Tidal - La mejor alternativa en general

(Image credit: Tidal)

$115 pesos mexicanos en el plan HiFi

$199 pesos mexicanos en el plan HiFi Plus

Tidal es la mejor alternativa a Spotify para los aficionados a la música. Ofrece una gran calidad de audio gracias al streaming de alta resolución, una interfaz de usuario fácil de navegar, millones de canciones y miles de vídeos musicales; todo por el mismo precio que una suscripción estándar a Spotify. Puedes obtener audio con calidad de CD a través de tus auriculares si optas por HiFi Plus, aunque es bastante caro: 20 dólares al mes.

Es importante mencionar que Tidal no tiene muchos podcasts disponibles. Hay algunos, pero la selección palidece en comparación con la de Spotify. Esto no es un gran problema si no te interesan los podcasts y prefieres la música. El servicio, de nuevo, está pensado para aficionados a la música que quieren escuchar a sus artistas favoritos con una calidad impecable.

Qobuz - La mejor opción para el audiófilo

(Image credit: Qobuz)

Desde $124.99 pesos mexicanos al mes

Si quieres un servicio con la mejor calidad de audio, echa un vistazo a Qobuz.

Puedes escuchar música en formato FLAC de 24 bits y hasta 192 kHz. En pocas palabras, eso significa que las canciones de Qobuz son mejores que las de calidad CD. No tiene nada que envidiar a Spotify. Lo mejor del servicio es que no tienes que pagar más por el audio de alta resolución. El formato FLAC de 24 bits forma parte del nivel básico. Y si no quieres suscribirte, no pasa nada, porque puedes comprar álbumes sueltos.

Es la alternativa más cara. Sin embargo, en el momento de escribir estas líneas, la plataforma ofrece un descuento a quienes adquieran el plan anual. El coste sale a 10,83 dólares al mes para una sola persona. Al igual que Tidal, Quboz carece de podcasts. De nuevo, está dirigido a los aficionados a la música.

YouTube Music - La mejor opción en cuanto a contenido

(Image credit: YouTube)

$10.99 / £10.99 for YouTube Music Premium.

In Australia, it’s a part of YouTube Premium which is $16.99

YouTube Music es un servicio infravalorado. No hay suficiente gente que le dé el crédito que merece como plataforma de streaming de música. Carece de audio de alta resolución. La calidad del streaming en YouTube Music es la misma que en Spotify, pero destaca en otros aspectos.

La biblioteca de contenidos de YouTube Music eclipsa a la de su rival. Tienes millones de canciones, toneladas de podcasts y una amplia variedad de audiolibros, todo gratis. Además, puedes controlar lo que escuchas en cada momento. No te verás obligado a escuchar una lista de reproducción de radio.

Hablando de eso, la plataforma tiene montones de listas de reproducción que abarcan una gran variedad de temas, desde artistas favoritos hasta chascarrillos de Adult Swim. Y eso es sólo la punta del iceberg. Ni siquiera hemos mencionado otras características notables, como la posibilidad de subir tus propios archivos, la función de descarga y la oportunidad de encontrar lanzamientos raros, como las primeras demos.