Ya está disponible el anuncio del Black Friday de Walmart: aquí tienes las 11 mejores ofertas que vale la pena comprar

Walmart acaba de desvelar su anuncio oficial del Black Friday con precios asombrosamente bajos en televisores, freidoras de aire, aspiradoras, AirPods, juguetes, laptops y mucho más. Como editora de ofertas de TechRadar, he repasado el anuncio del Black Friday de Walmart para traerte las 11 mejores ofertas que realmente vale la pena comprar.



• Vista previa del anuncio completo del Black Friday de Walmart



Las rebajas del Black Friday de Walmart comenzarán oficialmente en Internet el 8 de noviembre a las 15.00 hota del Este y en las tiendas el 10 de noviembre a las 6.00 h hora local. Como en años anteriores, el anuncio del Black Friday de Walmart muestra las mejores ofertas de las principales marcas, permitiéndote echar un vistazo a las gangas antes de que empiece la venta.

Entonces, ¿cuáles son las mejores ofertas del próximo Black Friday de Walmart? Hay mucho donde elegir, pero lo mejor de lo mejor incluye los AirPods 2 de Apple en oferta por sólo 69 $, este televisor Roku 4K de 50 pulgadas de Onn. rebajado a 148 $, y la nueva freidora de aire Gourmia de 7 cuartos por sólo 35 $.

Ten en cuenta que las mejores ofertas del Black Friday de Walmart se agotarán rápidamente, y puede que valga la pena suscribirse a Walmart Plus, que te dará acceso anticipado a las rebajas, permitiéndote comprar a mediodía ET en lugar de a las 15:00 ET del 8 de noviembre. Si no eres suscriptor de Walmart Plus, puedes suscribirte hoy y acceder antes a las rebajas. De hecho, Walmart ofrece actualmente un 50% de descuento en su suscripción, con lo que el precio se reduce a sólo 49 $ al año, con ventajas que incluyen la entrega gratuita ilimitada sin coste mínimo de pedido, algo que puede aumentar durante las fiestas.

50% de descuento en la suscripción a Walmart Plus

Walmart Plus: 50% de descuento en la suscripción a Walmart Plus

Mientras Walmart anuncia las fechas oficiales de sus rebajas del Black Friday, también ofrece un descuento poco habitual del 50% en la suscripción anual a Walmart Plus. Esto reduce el precio de 98 $ a sólo 45 $, lo que es una oferta increíble y 94 $ menos que una suscripción a Amazon Prime. Las ventajas de Walmart Plus incluyen envío gratuito sin pedido mínimo, suscripción gratuita a Paramount Plus, descuentos en gasolina y acceso anticipado a las rebajas, como el Black Friday.

Anuncio de Black Friday de Walmart: las 11 mejores ofertas

Onn. Smart TV Roku 4K UHD de 50 pulgadas: $148 en Walmart

A la venta a partir del 8 de noviembre. Un televisor inteligente 4K de 50 pulgadas por menos de 150 $ es algo inaudito, y esperamos que este televisor Onn. se venda rápido en las rebajas del Black Friday de Walmart. El televisor inteligente incluye la experiencia Roku para facilitar el streaming, y la aplicación compatible te permite usar tu voz para iniciar programas, ver películas, ajustar el volumen y mucho más: un valor fantástico para un televisor 4K de tamaño medio.

Freidora Digital Gourmia 7 Qt: $35 en Walmart

A la venta a partir del 8 de noviembre. Si estás buscando una oferta anticipada de Black Friday en una freidora de aire, el anuncio de Black Friday de Walmart tiene la freidora de aire digital Gourmia en oferta por sólo 35 $, un precio inaudito. Perfecta para familias, la freidora de aire Ninja cuenta con una cesta de 7 cuartos y 12 funciones de cocción de un solo toque para comidas rápidas y fáciles.

Televisor Samsung Smart Tizen de 55 pulgadas y 4K (2022): antes 429,99 $ ahora 298 $ en Walmart

A la venta a partir del 8 de noviembre. Este televisor inteligente Samsung Crystal 4K fue un éxito de ventas en las rebajas del Black Friday del año pasado, y Walmart volverá a poner a la venta la pantalla de 55 pulgadas por sólo 298 $, y no esperamos que dure mucho. Este televisor 4K UHD incluye un sólido procesador "Crystal" UHD 4K, un sistema operativo Tizen fácil de usar y compatibilidad total con HDR, todo ello por menos de 300 $, lo que es una oferta increíble.

Licuadora profesional Ninja: $50 en Walmart

A la venta a partir del 8 de noviembre. Si buscas una licuadora barata, puedes hacerte con esta Licuadora profesional Ninja en oferta por sólo 50 $ en las próximas rebajas de Black Friday de Walmart. La Licuadora ofrece 1000 vatios de potencia y su jarra de 72 onzas te permite preparar grandes cantidades de bebidas heladas, purés, licuados y mucho más.

AirPods de Apple (2ª Generación): antes 159 $ ahora 69 $ en Walmart

A la venta a partir del 8 de noviembre. La mejor oferta del anuncio de Black Friday de Walmart podrían ser los AirPods 2 de Apple a un precio increíble de sólo 69 $, el precio más bajo que jamás hayas encontrado y un valor increíble para un par de auriculares de primera calidad de Apple. Esperamos que esta oferta se agote rápidamente, así que puede que valga la pena suscribirse a Walmart Plus para acceder antes.



Laptop HP de 15,6 pulgadas: antes 479,99 $ ahora 329 $ en Walmart

A la venta a partir del 8 de noviembre. Esta laptop HP es una buena compra si necesitas una máquina asequible de nivel básico para un uso ligero, tareas escolares y tareas cotidianas básicas. La pantalla de 15,6 pulgadas lo hace más portátil en comparación con las opciones de pantalla más grande, pero sigue ofreciendo un nivel razonable de rendimiento gracias al procesador Intel Core i5, los 8 GB de RAM y la veloz unidad SSD de 256 GB.

Cafetera en cápsulas Keurig K-Express K-Cup: antes 79,99 $ ahora 35 $ en Walmart

A la venta a partir del 8 de noviembre. Podrás conseguir la cafetera Keurig K-Express más vendida por un precio récord de sólo 35 $ en las rebajas del Black Friday de Walmart. La cafetera monodosis tiene un diseño compacto que facilita su almacenamiento y utiliza K-Cups para preparar una taza de café recién hecho y caliente en cuestión de minutos.

Apple Watch Series 9 (45mm): antes 429,99 $ ahora 379 $ en Walmart

A la venta a partir del 8 de noviembre. El Apple Watch 9 acaba de salir a la venta en octubre, y la oferta de Black Friday de Walmart rebajará el smartwatch a un mínimo histórico de 379 $. El Apple Watch 9 es más potente que nunca gracias al chip SiP S9, que ofrece una pantalla más brillante y 18 horas de autonomía. También incluye funciones avanzadas de salud y seguridad, tecnología GPS y una nueva función de doble toque que te permite utilizar tu Apple Watch sin tocar la pantalla.

Televisor Roku Hisense Serie R6 de 75 pulgadas 4K UHD (2023): $398 en Walmart

A la venta a partir del 8 de noviembre. Si quieres hacerte con un televisor económico de pantalla grande, el anuncio de Black Friday de Walmart incluye este televisor Roku Hisense 4K de 75 pulgadas en oferta por sólo 398 $. Por esa cantidad, obtendrás resolución 4K UHD, Dolby Vision HDR y HDR10, sonido de estudio DTS y la experiencia Roku integrada para facilitar el streaming.



Tineco iFloor 2 Aspiradora sin cable para seco y húmedo: antes $199,99 ahora $99,99 en Walmart

A la venta a partir del 8 de noviembre. Si buscas una aspiradora de barra sin cable pero no quieres gastarte un dineral en una Dyson cara, este modelo de Tienco es una gran opción, y el anuncio de Black Friday de Walmart tiene la aspiradora rebajada a 99,99 $, un nuevo récord. La aspiradora sin cable puede limpiar manchas y derrames secos y húmedos, y funciona en suelos de madera, laminados, de vinilo y de baldosas.