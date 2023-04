Reseña. Redmi Note 12 Pro Plus. ¡El debut soñado!

Sin lugar a dudas la nueva Redmi Note Serie 12 busca penetrar fuerte en el mercado latinoamericano. El Remi Note 12 Pro+ está diseñado para aquellos que buscan cada vez más características a un precio medianamente accesible y que no le pide absolutamente nada dispositivos de gama alta.

La subsidiaria de Xiaomi, Redmi, acaba de presentar la serie Note 12; su última línea insignia de productos. Técnicamente, no es un verdadero nivel insignia de dispositivos, pero para eso está el último Xiaomi 13 . Más bien, la serie Note 12 continúa los esfuerzos de la marca para concretar las características más importantes de un teléfono inteligente mientras se reducen las sutilezas innecesarias.

La serie Redmi Note 12 está compuesta por cuatro teléfonos: Redmi Note 12, Redmi Note 12 5G, Redmi Note 12 Pro 5G y Redmi Note 12 Pro Plus 5G, con Note 12, 12 5G y 12 Pro+5G. De entrada el Redmi Note 12 y el Redmi Note 12 Pro+ 5G sí se venderán en esta parte del mundo y aunque pareciera una apuesta arriesgada por parte de Xiaomi, se sabe muy bien que en México, es una de las marcas más vendidas.

El precio del Redmi Note 12 Pro+ 5G versión 8GB+256GB, tiene un precio oficial de $13,999 pesos. Mientras que el Note 12 versión 4GB+128GB, tiene un increíble precio de $6,499 pesos.

Diseño y pantalla

(Image credit: Xiaomi)

No nos dejemos llevar siempre por el exterior y por los diseños. El nuevo Redmi Note 12 Pro+ 5G, tiene un diseño, muy parecido, a otros dispositivos que ya se encuentran en el mercado, sobre todo en el diseño también de su arreglo de tres cámaras traseras.

El Redmi Note 12 Pro Plus usa protección Gorilla Glass 5 en ambos lados. En el costado izquierdo no tenemos ni un solo botón. Mientras que en el lado derecho tenemos los botones de encendido/apagado y aquí mismo se encuentra montado el sensor de huellas dactilares (personalmente me gusta más el sensor de huellas, directamente en el display). También en el costado derecho están los botones de encendido y apagado.

Contamos con sonido estéreo, lo cuál se agradece bastante y su escucha de manera excepcional.

En la parte inferior encontramos su puerto USB-C, la bandeja para tarjeta sim y en la parte superior, sí, aunque no lo crean, su jack de 3.5 mm para conectar audífonos.

La pantalla ya lo decíamos, es una AMOLED de 6.67", con resolución de 1080x2400 píxeles. Una tasa de actualización de 120Hz, además cuenta con la tecnología Dolby Vision y su pico máximo de nits, es de 900.

Chipset y capa de personalización

Para un excelente rendimiento, debes buscar tener el mejor chipset y/o procesador. El nombre de MediaTek cada vez se escucha más y eso Qualcomm lo sabe a la perfección.

La tecnología de MediaTek avanza de manera sorprendente y es algo que pude ver, de manera personal, en el Mobile World Congres de este año, en Barcelona.

En este caso el Redmi Note 12 Pro+ 5G, cuenta con un MediaTek Dimensity 1080, de 6 nm, y una GPU Mali-G68. Todo esto en conjunto harán que tu experiencia de uso sea muy satisfactoria y sobre todo, para los amantes de los videojuegos.

Los videojuegos se han convertido en un parámetro muy importante para ver el rendimiento de un smartphone y en este casi, con el Note 12 Pro+ 5G, también disfrutarás bastante de ello.

Arreglo de cámaras

(Image credit: Valerio Porcu)

Las exigencias también son para las cámaras que integran hoy en día los smartphones. Todos buscamos tomar la mejor fotografía o el mejor video (aunque no seamos profesionales). En este apartado de sus tres cámaras traseras, no hay queja alguna.

Su sensor principal es uno de 24mm, de 200 MP. Complementado por uno ultra gran angular de 8 MP y un macro de 2MP.

En cuanto a video, mi única "queja" es que no tiene 4K a 60 cuadros por segundo, pero por todo lo demás, es una cosa fastuosa.

Su cámara frontal, que se encuentra incrustada al centro del display, es unos nada despreciables 16mp, y podrás grabar en calidad 1080p a 60 cuadros por segundo.

Batería, almacenamiento, carga rápida y otras características

Este sí, amigos, este smartphone sí cumple con los altos estánderas exigentes de la gente que quiere una batería de larga duración. 5000 mAh es lo que tenemos en la batería del Redmi Note 12 Pro+ 5G, y efectivamente no se drena rápido. Es muy aguantadora, personalmente nunca sentí un sobrecalentamiento del dispositivo una vez que abría varias aplicaciones.

La carga rápida es otra cosa fastuosa de este equipo. Son ni más ni menos que 120W, para que en tan solo, 19 minutos, se cargue de 0 a 100%.

La configuración de almacenamiento que estuvimos utilizando, es de 8 gigas de RAM y 256 gigas de almacenamiento interno. No cuenta con espacio para tarjeta MicroSD.

Además, este equipo cuenta con la protección IP53, lo que significa que es resistente a salpicaduras de agua y polvo.

El Redmi Note 12 Pro+ 5G tiene la última experiencia de usuario de MIUI 14, lo que sería una gran ventaja si el equipo, no estuviera basado en Android 12 en lugar del Android 13, que es la versión más reciente.

Conclusión

Una pantalla de 120 Hz, por ejemplo, sigue siendo una característica emblemática para empresas como Apple y Google, y ninguna de las dos compañías se ha acercado aún a un sensor de 200 MP. Hay muchas razones por las que uno despreciaría el enfoque poco sofisticado y de fuerza bruta que Redmi adopta con sus dispositivos, pero no se puede negar que la marca está al tanto y es increíblemente sensible a las necesidades de los mercados, lo que significa que estos tienen el potencial de encontrar su camino en nuestra lista de los mejores teléfonos Xiaomi.