Reseña. Redfall - Puedes dejarlo pasar, sin problemas

La situación no es tan grave como parece, pero la pregunta aquí es: ¿Por qué le cuesta tanto trabajo a Xbox tener nuevas y buenas exclusivas?

Partiendo desde el tema de que Redfall, no es desarrollado por un estudio cualquiera. Arkane fue el estudio encargado de traernos este juego y sabemos que Arkane pertenece a Bethesda y estos muchachos, en verdad, saben lo que hacen, pero con Redfall, aparentemente las cosas no fueron así. Insisto, no es tan grave como parece, pero a final de cuentas, no es lo que se esperaba.

Lo que se esperaba era un juego multijugador inyectado con la destreza de un single player de Arkane, con un toque de vísceras, de sangre y muchísimos colmillos. Después de todo, este es el estudio que nos trajo la oscura y brillante serie Dishonored, el intelecto de ciencia ficción de Prey y el thriller de detectives Deathloop. Esperábamos que esta fuera la versión de Arkane, pero con vampiros, y aunque estos chupasangre están de lujo, termina siendo algo repetitivo, y hasta pareciera que este no es el mismo Arkane que conocemos.

Para un estudio tan conocido por crear títulos diferentes a otros juegos, Redfall es sorprendentemente, lo mismo que ya hemos visto en otros títulos. Es esencialmente un shooter en primera persona en equipos, más parecido a algo como Back 4 Blood, Left 4 Dead o incluso The Division 2 (no tiene nada de parecido a FarCry, como decían) en términos de estructura de misión y la forma en que maneja la progresión multijugador (aunque con algunas peculiaridades extrañas). Comienzas en una base, con misiones principales elegidas de un tablero de misiones, valga la redundancia. Son lineales y en su mayoría giran en torno a dirigirse a un lugar para recoger un artículo, interactuar con algo o acabar con un vampiro con nombre, que son esencialmente versiones más fuertes de los vampiros estándar que encontrarás deambulando por las calles.

Hay algunas misiones secundarias que se pueden encontrar explorando o hablando con personas en su base, pero lamentablemente son básicamente versiones más cortas de ideas similares. Incluso las safehouse, que se pueden encontrar y desbloquear en cada distrito del mapa, se repiten casi de inmediato. Cada uno necesita encontrar un generador y encenderlo para desbloquearlo, y luego proporcionar una misión de un pequeño grupo de opciones repetitivas y un subjefe sorprendentemente poco poderoso para derrotar.

(Image credit: Arkane)

Esto quiere decir que Redfall se convierte rápidamente en una fórmula. Sabes lo que implica cada misión, independientemente del envoltorio narrativo que pueda tener. Siempre habrá vampiros para estacar, algo para volar, llaves para encontrar u objetos para recolectar; es solo un caso de qué versión de la estructura de la misión será. Hay un par de misiones divertidas que agregan algo de complejidad, y algunos detalles geniales que involucran a los vampiros principales.

Tenemos cuatro personajes para elegir: la telequinética Layla, el especialista en robótica Remi, el inventor Devinder y el tirador de largo alcance Jacob. Si bien los cuatro presentan historias de fondo y poderes interesantes y diversos, una vez que hayas elegido uno, no puedes cambiar a otro sin comenzar todo el juego nuevamente. ¿No te gusta el personaje que has elegido? Bueno, básicamente estás atrapado con él, hasta que termines el juego, a menos que quieras repetir todas las misiones que ya hayas hecho. Entonces, si bien es en gran medida un juego de disparos basado en escuadrones en términos de estructura, logró dejar de lado la diversión de cambiar de personaje que encontrarías en algo como Back 4 Blood o Dead by Daylight.

(Image credit: Arkane)

Es una pena porque la jugabilidad es buena. El modo Gunplay es increíblemente satisfactorio y descubrir cómo manejar mejor los tres poderes de tus personajes tanto en combate como en recorrido es genial. Recoges armas y equipo nuevo en todo momento, y aunque, extrañamente, no hay forma de actualizar lo que ya tienes, hay una rutina satisfactoria en los procedimientos.

Sin embargo, la narrativa con la que todo está empaquetado es extrañamente sin vida en su presentación. Es algo que sorprende bastante en comparación con los otros juegos de Arkane.

Los personajes que conoces en las bases también se sienten dolorosamente subdesarrollados, y la mayoría de tus "charlas" con ellos son un solo gruñido, un suspiro o un simple hola. La verdad que con los NPC's, no le echaron ganas la gente de Arkane.

(Image credit: Arkane)

También hay rarezas en la forma en que Redfall maneja el modo cooperativo. No es un acceso directo para los principiantes, por lo que, a menos que elijas la opción 'host game' en la pantalla de título, tendrás que volver al menú si quieres jugar con amigos. También está extrañamente estructurado, ya que solo el host obtendrá la progresión de la historia, lo que significa que cualquier otra persona tendrá que volver a jugar todas las misiones. Otros jugadores obtendrán todo lo demás, como experiencia y armas, pero no hay mucho en cuanto a la capacidad de reproducción. Las misiones principales o las misiones de Safe House tampoco se pueden jugar, lo que deja a Vampire Nests como lo único disponible para repetir el juego a largo plazo. Estas mazmorras de misiones secundarias cortas y lineales te hacen trabajar a través de áreas generadas aleatoriamente para llegar a un "corazón" que necesitas destruir a cambio de un botín. Básicamente, no tiene sentido jugar en modo cooperativo, porque simplemente no hay suficiente para disfrutar juntos y muy poca recompensa por hacerlo.

Sin embargo, hay indicios de oportunidades multijugador, desde habilidades centradas en la cooperativa hasta el hecho de que cuanto más juegas con amigos, más confianza generas entre los personajes. Lentamente hablarán más entre ellos, se conocerán entre sí mientras más juegues, y aumentar ese nivel de confianza también desbloqueará otras ventajas. Eso debería ser una experiencia cooperativa convincente a largo plazo, pero no es lo que permite la estructura de Redfall.

(Image credit: Arkane)

Sin embargo, lo que es muy al estilo Arkane sobre Redfall, es que su mundo es denso y regularmente hermoso. No es un gran juego, llega alrededor de las 20 horas de gameplay, pero lo que hay es atractivo e intrigante para visitar. Claramente, Arkane se tomó el tiempo para asegurarse de que cada área se sienta distinta, con lugares históricos para disfrutar mientras eliminas a los vampiros. Es una reminiscencia de Blackreef de Deathloop en diseño e interés visual, pero es una pena que realmente no haya mucho que haga que necesites explorar más de lo que requiere la historia, incluso si quisieras.

Desafortunadamente, Redfall actualmente también tiene muchos errores. Los viajes rápidos no siempre funcionan, los enemigos humanos normalmente dejan de animarse o de responder a tu presencia, y los vampiros pueden teletransportarse directamente al escenario y quedarse atrapados allí. Las texturas pueden ser inconsistentes, e incluso cuando se ejecuta en Ultra en la PC, hay ventanas emergentes persistentes. Además, en Xbox Series X/S se lanza sin un modo de 60 fps, lo que hace que el combate se sienta un poco extraño.

Básicamente, Redfall no está a la altura de los estándares habituales de Arkane. El modo para un jugador se ve obstaculizado por una estructura de disparos de mundo abierto basada en squads, el modo multijugador se ve frenado por decisiones extrañas y el juego de armas decente se ve empañado por estructuras de misión poco inspiradoras. Es un juego confuso, lleno de contradicciones, y el resultado no es el que todos esperábamos.

Redfall fue reseñado en un Xbox Series S, otorgado por Bethesda.