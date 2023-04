Reseña Nvidia GeForce RTX 4080: ¿menos de lo que esperábamos?

Nvidia GeForce RTX 4080: Reseña en dos minutos

La Nvidia GeForce RTX 4080 es, sin duda, una tarjeta gráfica potente; incluso podría ser la mejor tarjeta gráfica que algunas personas pueden permitirse comprar, pero no se puede obviar el hecho de que esta tarjeta debería venderse por mucho menos de lo que cuesta.

Primero, lo bueno. La RTX 4080 ofrece un rendimiento de juego excepcional que hará feliz a cualquier jugador de PC, especialmente si puedes aprovechar la nueva tecnología DLSS 3 Frame Generation.

Por otro lado, si eres un creativo, esta también podría ser una tarjeta convincente para que la utilices. Sobre todo si la Nvidia GeForce RTX 4090 es demasiado cara para tu presupuesto, ya que ofrece algunos de los mejores rendimientos de carga de trabajo creativo de cualquier tarjeta gráfica por ahí.

Pero esta es, en última instancia, la historia de la RTX 4080. Vive a la sombra de la RTX 4090 que la precedió en el mercado, y aunque es un 25% más barata que la mejor tarjeta gráfica Nvidia GeForce del momento (al menos en lo que se refiere a rendimiento), sigue estando demasiado cerca en precio como para convencer por sí misma.

Si no puedes permitirte el lujo de pagar el dinero extra de una RTX 4090 bajo ninguna circunstancia, entonces la RTX 4080 tiene sentido como compra. Lo que habría tenido más sentido es que Nvidia hubiera "cancelado" esta tarjeta y la hubiera lanzado dentro de seis meses como RTX 4080 Ti o Super, ofreciéndonos en su lugar la RTX 4080 de 12 GB con un precio sugerido de 899 (unos 800£ /1.200 AU$ aproximadamente $16,226.37 MXN).

Al menos en ese caso, si todo sigue igual, nos quejaríamos del aumento de precio de 200$ con respecto a la RTX 3080, pero con la AMD Radeon RX 7900 XTX a 999$ (unos 850£ / 1.500 AU$ aproximadamente 18,000 MXN.), Nvidia podría argumentar a su favor, un argumento que podría haber ganado. Además, habría suficiente distancia entre la RTX 4080 y la RTX 4090 como para que no pudiéramos compararlas.

Pero con una diferencia de precio tan estrecha entre las dos tarjetas, simplemente estás pagando de más por la RTX 4080, y no deberías comprarla si puedes evitarlo. Si vas a pagar tanto por una tarjeta gráfica premium, cómprate la RTX 4090.

Nvidia GeForce RTX 4080: Precio y disponibilidad

¿Cuánto cuesta? Precio sugerido de $1,199 dólares (about £1,080, AU$1,740 aproximadamente $21641.17 MXN)

Precio sugerido de $1,199 dólares (about £1,080, AU$1,740 aproximadamente $21641.17 MXN) ¿Cuándo estará disponible? Ya está disponible con distribuidores autorizados

Ya está disponible con distribuidores autorizados ¿Dónde puedes comprarla? Disponible en US, UK, Australia y algunos países de Latinoamérica

La Nvidia GeForce RTX 4080 está disponible desde el 16 de noviembre de 2022 en algunos países, con un Precio sugerido de 1.199$ dólares (unos 1.080 €, 1.740 $ australianos aproximadamente $22,000 MXN), lo que supone un aumento del 71 % respecto al Precio sugerido de la Nvidia GeForce RTX 3080 a la que sustituye. De hecho, tiene el mismo precio que la Nvidia RTX 3080 Ti, lo que es una auténtica locura.

¿Debería ser la RTX 4080 Ti? Inicialmente, antes de que Nvidia retirara el lanzamiento, había una variante de la Nvidia RTX 4080 de 12 GB que se iba a vender por 899 dólares. Se ha hablado de que esta tarjeta es en realidad la Nvidia RTX 4070 Ti, pero igualmente podría decirse que es la verdadera RTX 4080, ya que al menos su precio se acercaría más a lo apropiado en ese caso.

En lugar de eso, tenemos una tarjeta gráfica con un precio muy superior al del mercado premium, en cuyo caso más te valdría dedicar uno o dos meses más a cortar el césped, quitar la nieve, escribir artículos como freelance o hacer horas extra y desembolsar el dinero para comprar la RTX 4090. Si ya estás pagando tanto dinero por una tarjeta gráfica, ¿por qué demonios vas a conformarte con lo segundo?

El precio de esta tarjeta en concreto tiene muy poco sentido y pesa mucho en su contra, lo cual es una pena. Su rendimiento por dólar es bastante bueno, y en un mundo en el que la RTX 4090 no estuviera tan cerca en precio, te diríamos que la compraras.

La situación es aún más desconcertante si tenemos en cuenta que muchas tarjetas de otros fabricantes van a subir de precio con respecto a la RTX 4080 Founders Edition que analizamos. Algunas incluso podrían venderse al mismo precio que la RTX 4090 Founders Edition, que sigue estando muy por delante (en cuanto a rendimiento) de cualquier RTX 4080 del mercado.

En resumen, si esta tarjeta costara 799 dólares, sería la mejor de su clase. Incluso a 999 dólares, habría obtenido fácilmente cuatro estrellas, si no cuatro y media. A 1.199 dólares, simplemente no podemos. Simplemente no podemos. Si buscas la mejor relación calidad-precio, elige la RTX 3080. Es una tarjeta espectacular y ahora mismo probablemente puedas conseguirla por un precio ridículamente barato.

Nvidia GeForce RTX 4080: Características y chipset

68% de los núcleos de la RTX 4090

Compatible con DLSS 3

16GB VRAM limitan su rendimiento en 8K

Especificaciones clave Nvidia GeForce RTX 4080 GPU: AD103

Núcleos CUDA: 9,728

Núcleos Tensor: 304

Núcleos Ray tracing: 76

Consumo de energía (TGP): 320W

Reloj Base: 2,210MHz

Boost clock: 2,510MHz

VRAM: 16GB GDDR6X

Banda: 717 GB/s

Interfaz de Bus: PCIe 4.0 x16

Salidas: 1 x HDMI 2.1, 3 x DisplayPort 1.4a

Conector de alimentación: 1 x 16-pin

En lo que respecta al chipset de la Nvidia GeForce RTX 4080, se puede tomar la RTX 4090 y cortarla por la mitad, y eso es más o menos lo que se obtiene aquí.

Tiene muchas de las características de la RTX 4090, por lo que está fabricada con el mismo proceso de 4 nm, cuenta con los mismos núcleos de trazado de rayos y núcleos tensoriales. Además, permite utilizar la tecnología de generación de fotogramas DLSS 3, que es una mejora sustancial con respecto a DLSS 2.0. Sin embargo, sigue siendo aproximadamente un 68% más pequeña que la RTX 4090.

Sin embargo, también sigue siendo aproximadamente el 68% de la matriz que utiliza la RTX 4090, a un 75% del precio. Además, los 16 GB de VRAM GDDR6X significan que realmente no tiene memoria suficiente para gráficos 8K (sin soporte DLSS 3 al menos), por lo que esta debe considerarse estrictamente una tarjeta gráfica 4K, mientras que la RTX 4090 puede sumergirse teóricamente en el espacio de juego 8K.

Lo que sí ofrece la RTX 4080 es DLSS 3, que es realmente impresionante. En el único juego que probamos con soporte nativo y público de generación de fotogramas que pudo verificarse de forma independiente (F1 2022), la generación de fotogramas consiguió unos 30 fps más en los ajustes de calidad que DLSS 2.0 sin tecnología de generación de fotogramas y casi cuatro veces más en los ajustes de ultra rendimiento con la generación de fotogramas activada.

Se trata de una mejora sustancial que los jugadores apreciarán sin duda, pero de momento sólo unos pocos juegos la admiten, así que las prisas por comprar esta tarjeta sólo por la generación de fotogramas no tienen mucho sentido. Te recomendamos que esperes a que la RTX 4070 salga a la venta por mucho menos dinero, o que veas lo que AMD tiene preparado para la RX 7900 XTX antes de apretar el gatillo.

Nvidia GeForce RTX 4080: Diseño

(Image credit: Future)

El conector de alimentación de 16 pines nos tiene preocupados

La misma longitud de la RTX 3090, pero más delgada y ligera

Mismo diseño de ls RTX 3090

La Nvidia Gefore RTX 4080 es casi idéntica a la RTX 4090, aunque es un poco más delgada y unos gramos más ligera, así que vuelve a consultar nuestro análisis de la RTX 4090 para ver nuestras impresiones sobre el diseño general.

Tenemos que hablar sobre el elefante en llamas en la habitación, sin embargo, y que es la fusión de los cables 12VHPWR que algunos han reportado como un peligro potencial de incendio.

Para ser claros, no hemos experimentado ningún problema con las tarjetas que hemos probado, y hasta ahora todo parece estar en orden de trabajo.

Dicho esto, no se puede obviar el hecho de que estas afirmaciones están ahí fuera, y parecen al menos lo suficientemente creíbles como para ser preocupantes. AMD lanza la RX 7900 XTX con dos conectores de 8 pines para una potencia total de 335W (oficialmente), superior a los 320W de la RTX 4080.

Esto significa que Nvidia no tenía por qué utilizar el nuevo conector de 16 patillas en la RTX 4080, al menos desde el punto de vista energético, pero decidió hacerlo de todos modos. Podemos discutir sobre la conexión de datos de 4 pines sobre el conector de alimentación de 12 pines, pero con todos los ojos puestos en lo que AMD tiene preparado para la RX 7900 XTX, esta decisión de renunciar a las conexiones de alimentación ATX estándar en favor de una semi-propietaria parece cada vez más arriesgada.

En su columna de puntos positivos, la RTX 4080 sólo alcanza un TDP máximo de 311W, mientras que la RTX 3080 roza los 350W, lo que significa que todas las mejoras de rendimiento de la RTX 4080 se consiguen a un coste menor, algo que nos encanta ver.

Nvidia GeForce RTX 4080: Rendimiento

(Image credit: Future)

Fantastico rendimiento en gaming y demás

Sorprendentemente muy eficiente energéticamente

Dejando todo a un lado (precio y similitud con la RTX 3090), no se puede negar que la Nvidia RTX 4080 tiene un rendimiento sobresaliente. Ya sea en pruebas sintéticas que miden el rendimiento bruto, el rendimiento creativo o el rendimiento en juegos.

Imágen 1 de 8 (Crédito de la imagen: Future / InfoGram) (Crédito de la imagen: Future / InfoGram) (Crédito de la imagen: Future / InfoGram) (Crédito de la imagen: Future / InfoGram) (Crédito de la imagen: Future / InfoGram) (Crédito de la imagen: Future / InfoGram) (Crédito de la imagen: Future / InfoGram) (Crédito de la imagen: Future / InfoGram)

La RTX 4080 supera fácilmente a la mejor de la pasada generación, la Nvidia RTX 3090 Ti, y a menudo lo hace con holgura en los benchmarks sintéticos, pero está muy por detrás de la RTX 4090, lo que tiene sentido dado que cuenta con cerca del 68% del hardware físico para competir.

Imágen 1 de 5 (Crédito de la imagen: Future / InfoGram) (Crédito de la imagen: Future / InfoGram) (Crédito de la imagen: Future / InfoGram) (Crédito de la imagen: Future / InfoGram) (Crédito de la imagen: Future / InfoGram)

En términos de pruebas comparativas creativas, la RTX 4080 es la segunda mejor tarjeta gráfica que puedes comprar por detrás de la RTX 4090, y no hay mucho que compita contra ella a menos que busques algo para edición de vídeo o edición fotográfica.

En estos dos últimos casos, los procesadores son mucho más importantes que las tarjetas gráficas, pero cuando se trata de renderizado 3D, la RTX 4090 se lleva el título por goleada. La RTX 4080 es la segunda mejor, pero a bastante distancia.

Imágen 1 de 11 (Crédito de la imagen: Future / InfoGram) (Crédito de la imagen: Future / InfoGram) (Crédito de la imagen: Future / InfoGram) (Crédito de la imagen: Future / InfoGram) (Crédito de la imagen: Future / InfoGram) (Crédito de la imagen: Future / InfoGram) (Crédito de la imagen: Future / InfoGram) (Crédito de la imagen: Future / InfoGram) (Crédito de la imagen: Future / InfoGram) (Crédito de la imagen: Future / InfoGram) (Crédito de la imagen: Future / InfoGram)

Es una situación muy similar cuando se trata de juegos. La RTX 4090 consigue fácilmente docenas de fps adicionales en muchos de los mejores juegos de PC, lo que convierte a la RTX 4090 en una opción mucho, mucho más convincente para jugar que la RTX 4080, especialmente si has esperado y ahorrado durante los últimos dos años para comprarte una nueva GPU.

Si ese es tu caso, espera un poco más y hazte con la RTX 4090, te alegrarás de haberlo hecho.

¿Deberías comprar una Nvidia GeForce RTX 4080?

(Image credit: Future)

Compra la Nvidia GeForce RTX 4080 si…

No puedes permitirte la RTX 4090 Recordemos que la RTX 4090 es una propuesta cara, por lo que la RTX 4080 es una alternativa viable para una GPU premium por menos.

Quieres una tarjeta de bajo consumo La Nvidia RTX 4080 puede alcanzar su rendimiento máximo con algo menos de 320W, lo que es fantástico.

No compres la Nvidia GeForce RTX 4080 si...

Tienes espacio en tu presupuesto Si puedes ahorrar un par de miles de pesos, puedes conseguir una RTX 4090 mucho mejor, y deberías hacerlo.

La estás buscando para juegos 8K

Si quieres probar los juegos en 8K, los 16 GB de VRAM de la RTX 4080 no son suficientes para jugar en 8K a una velocidad de fotogramas jugable.

Nvidia GeForce RTX 4080 Calificaciones

Swipe to scroll horizontally Value Esta tarjeta es una propuesta de valor convincente, siempre y cuando no consideres que la RTX 4090 está, justo ahí. 1.5 / 5 Features & chipset La RTX 4080 es aproximadamente el 68% de la RTX 4090 en lo que respecta a número de transistores, núcleos de trazado de rayos, etc., pero incluye DLSS 3, que cambia bastante las reglas del juego. 3.5 / 5 Design La RTX 4080 Founders Edition es una tarjeta atractiva, pero los continuos problemas con el conector 12VHPWR son preocupantes, y la necesidad de este conector de alimentación es cuestionable. 3.5 / 5 Performance No hay duda de que la RTX 4080 es una GPU potente, pero sigue siendo la segunda mejor GPU del mercado ahora mismo, y la RX 7900 XTX podría ser una oferta mucho más potente. 4.5 / 5 Total La Nvidia GeForce RTX 4080 es una tarjeta gráfica potente que es genial para todos aquellos que no pueden obtener una RTX 4090, pero todos los demás deberían comprar la RTX 4090, y ni siquiera debería ser un debate. 3.25 / 5

Primera revisión/reseña en noviembre 2022