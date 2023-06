Reseña del Honor Magic 5 Pro: un telefono insignia versátil que se gana su puesto en la mesa de los grandes

Honor Magic 5 Pro: Reseña en dos minutos

En una entrevista con TechRadar en el MWC 2023, el director general de Honor, George Zhao, no ocultó las capacidades del último buque insignia de su empresa, el Honor Magic 5 Pro (oficialmente estilizado como Honor Magic5 Pro). "Si comparas [este teléfono] con otros dispositivos insignia, es mejor que ellos. Nadie puede competir con nosotros", proclamó.

En aquel momento, era fácil considerar el entusiasmo de Zhao como eso: una hiperbólica muestra de fe de un director general deseoso de despertar el interés por el nuevo producto de su empresa. Sin embargo, después de haber analizado el Magic 5 Pro, puedo afirmar con seguridad que el buque insignia de Honor para 2023 tiene las credenciales necesarias para competir con los mejores teléfonos del mercado en 2023 y, en algunos aspectos, superarlos.

(Image credit: Future / Axel Metz)

En resumen, este sucesor del excelente Honor Magic 4 Pro ha demostrado ser un dispositivo único y repleto de funciones, con pocos inconvenientes evidentes. La pantalla del Magic 5 Pro es grande y brillante, sus cámaras son de las más impresionantes que he visto y su gran batería te garantiza al menos 12 horas de uso intensivo antes de tener que buscar un cargador. Cuando lo hagas, la velocidad de carga del teléfono es rapidísima, e incluso recibirás un ladrillo de alimentación incluido en la caja (lo que no es habitual hoy en día).

Hasta aquí, todo bien, ¿verdad? Claro. Pero, como la mayoría de los smartphones de gama alta, el Magic 5 Pro no está exento de peculiaridades. Por ejemplo, el enorme saliente de la cámara del teléfono le confiere un diseño inusual (léase: poco práctico) que definitivamente no funcionará para todo el mundo. Sus impresionantes velocidades de carga también provocan breves episodios de sobrecalentamiento, y la limitada disponibilidad internacional del Magic 5 Pro lo convierte en una desventaja para los posibles clientes estadounidenses.

Con todo, Honor ha creado un buque insignia impresionantemente versátil que puede competir de verdad con lo último y lo mejor de Apple, Samsung, Huawei y los demás. Si vives en Europa y buscas un smartphone repleto de funciones que destaque entre la multitud, merece la pena tener en cuenta el Magic 5 Pro.

Reseña del Honor Magic 5 Pro: Precio y disponibilidad

Honor announced the Honor Magic 5 Pro at MWC 2023 (Image credit: Honor)

Disponible en Europa, México y la mayor parte de Asia

Cuesta 949,99 £ / 1.199 € / 20,627 MXN (aprox)

El Honor Magic 5 Pro se presentó en el MWC 2023 junto con el nuevo teléfono plegable de Honor, el Honor Magic Vs, y el dispositivo estará a la venta en Honor, Three, Amazon, Argos, Very y Currys a partir del 28 de abril en el Reino Unido.

Los pedidos anticipados del dispositivo comienzan el 19 de abril en Honor o Three, y Honor ofrece 80 libras de descuento sobre el precio de venta al público del teléfono, 949,99 libras, si aplicas el código AM5PRO80 en la tienda online oficial de la empresa. El teléfono saldrá a la venta en Europa a partir del 28 de abril, por 1.199 euros.

A modo de comparación, el Honor Magic 4 Pro también se vendió por 949,99 £ en su lanzamiento, y salió a la venta en una fecha similar (13 de mayo de 2022). El Honor Magic 5 Lite ya está disponible para comprar desde 329,99 £ / 369 €.

Al igual que su predecesor, es poco probable que el Magic 5 Pro esté disponible en Estados Unidos Huawei vendió Honor en 2020 para evitar que su antigua submarca fuera incluida en la lista negra de importaciones de EE.UU., y aunque no hay ninguna razón legal por la que Honor no pueda vender su último buque insignia al otro lado del Atlántico, no es algo que hayamos visto hacer a la floreciente marca hasta ahora.

Valoración: 4 / 5

Reseña del Honor Magic 5 Pro: Especificaciones

Echa un vistazo a las especificaciones completas del teléfono a continuación:

Swipe to scroll horizontally Especificaciones del Honor Magic 5 Pro Header Cell - Column 1 Dimensiones: 76.7 x 162.9 x 8.77 mm Peso: 219g OS: Android 13 con MagicOS 7.1 Tamaño de pantalla: 6.81 pulgadas Resolución: 1312 x 2848 pixeles CPU: Snapdragon 8 Gen 2 RAM 12GB (LPDDR5X) Almacenamiento: 512GB (UFS 4.0) Cámaras traseras: 50MP (gran angular), 50MP (ultra gran angular), 50MP (teleobjetivo con zoom óptico 3,5x) Cámara frontal: 12MP Batería: 5100mAh

Reseña del Honor Magic 5 Pro: Diseño

(Image credit: Future / Axel Metz)

Llamativo diseño de triple lente

... pero no es especialmente práctico

El peso de 219 g es razonable dado el tamaño de la cámara

Con unas medidas de 76,7 x 162,9 x 8,77 mm y un peso de 219 g, el Honor Magic 5 Pro mantiene gran parte de lo que hizo grande a su predecesor en cuanto a diseño, con una gran excepción: el conjunto de su cámara trasera.

En lugar de la configuración de cuatro lentes "Ojo de Musa" del Magic 4 Pro, hay una "Rueda Estelar" de tres lentes que sobresale de la parte trasera del teléfono, asentada sobre lo que Honor denomina la "Curva de Gaudí".

Personalmente, creo que el diseño luce genial -sin duda da al Honor Magic 5 Pro una identidad distintiva-, pero desde un punto de vista práctico, no es la innovación más cómoda.

Al sujetar el teléfono con una mano, me di cuenta de que mi dedo índice rozaba el borde de esta abultada protuberancia de la cámara, y a veces incluso las dos lentes inferiores. Esto no es un problema cuando se utiliza el Magic 5 Pro con dos manos (porque no necesito mover el dedo tan arriba para soportar el peso del teléfono), pero puedo imaginar que las personas con manos aún más grandes que las mías acabarán dejando huellas por todas las lentes traseras.

(Image credit: T3 Latam)

Curiosamente, el editor jefe de teléfonos de TechRadar, Alex Walker-Todd, me dijo que le gusta la forma en que la peculiar configuración trasera del Magic 5 Pro se siente en la mano, así que el diseño del teléfono es definitivamente una cuestión de preferencia personal. Por ello, puede ser una buena idea probar el dispositivo en una tienda antes de comprarlo.

El Magic 5 Pro está disponible en dos colores: verde prado y negro; el primero tiene un acabado mate que, al menos, debería ayudar a mantener alejadas de la parte trasera del teléfono las inevitables huellas dactilares. El Magic 5 Pro también presume de resistencia al agua y al polvo IP68, y el dispositivo soportó bien una ligera salpicadura de agua de ducha durante mis pruebas.

Puntuación de diseño: 3.5 / 5

Reseña del Honor Magic 5 Pro: Pantalla

(Image credit: T3 Latam)

Suave y colorida pantalla OLED de 6,81 pulgadas

Experiencia de visualización apta para dormir

El Honor Magic 5 Pro utiliza una pantalla OLED LTPO de 6,81 pulgadas similar a la del Magic 4 Pro, lo que no es en absoluto malo. Ofrece una resolución nítida de 1312 x 2848 píxeles y una rápida frecuencia de actualización de hasta 120 Hz, lo que proporciona una sensación de suavidad adecuada y un aspecto siempre magnífico.

La pantalla supera a la de su predecesor en cuanto a brillo, ya que ofrece 1.800 nits a pleno rendimiento HDR, una cifra ligeramente superior a la del Samsung Galaxy S23 Ultra y justo por debajo del brillo máximo del iPhone 14 Pro Max. En su máximo brillo, el Honor Magic 5 Pro es realmente cegador, por lo que es difícil imaginar que te falte luminancia (a mí desde luego no me faltó).

Honor también ha incluido en el panel un impresionante ciclo de atenuación PWM de 2160 Hz. Al imitar la atenuación dinámica de la luz natural relativa a la frecuencia de actualización activa de la pantalla en cada momento, la pantalla del Magic 5 Pro supuestamente reduce la fatiga ocular hasta un 18% (en comparación con otros smartphones de gama alta).

Honor también afirma que la pantalla circadiana nocturna del teléfono te ayudará a dormir. No pude probarlo, pero la empresa consultó al Dr. Glen Jeffery, catedrático de Neurociencia de la UCL, para respaldar sus afirmaciones sobre las credenciales del Magic 5 Pro para conciliar el sueño, y Jeffery llegó a la conclusión de que "la novedosa tecnología de Honor puede ayudar a evitar [los trastornos del sueño]". Al regular la luz azul en el Magic5 Pro, Honor está dando un paso importante en esta dirección".

Por si sirve de algo, nunca noté que se me cansaran los ojos, ni siquiera cuando utilizaba el teléfono durante largos periodos de tiempo, lo que me reconfortó dada la cantidad de tiempo que paso frente a la pantalla últimamente.

La pantalla del Honor Magic 5 Pro a prueba en un laboratorio (Image credit: Honor)

Por lo tanto, la pantalla del Magic 5 Pro es bonita y apta para dormir, y está a la altura de las pantallas de móvil más impresionantes que he visto nunca. La empresa de pruebas de rendimiento DXOMARK también parece estar de acuerdo, ya que ha clasificado la pantalla del Magic 5 Pro como la mejor pantalla disponible actualmente en un teléfono en 2023.

El recorte de la cámara frontal en forma de píldora del teléfono seguramente dividirá opiniones, al igual que los bordes curvados de la pantalla, que sé que a algunos jugadores no les gustan demasiado, pero no creo que ninguna de estas quejas afectara significativamente a mi experiencia de uso (y disfrute) de la característica más impresionante del Magic 5 Pro.

Puntuación de la pantalla: 5 / 5

Reseña del Honor Magic 5 Pro: Cámaras

(Image credit: Future / Axel Metz)

Tres excepcionales sensores traseros de 50MP

Gran capacidad de zoom a distancias razonables

La captura de vídeo 4K es limitada

Honor ha hecho un gran alarde de la configuración de la cámara del Honor Magic 5 Pro, y con razón. En la mencionada protuberancia trasera hay un objetivo gran angular de 50 MP f/1,6, un objetivo ultra gran angular de 50 MP f/2,0 y un teleobjetivo periscópico de 50 MP f/3,0, con zoom óptico de 3,5 aumentos.

El sensor principal del Magic 5 Pro es un 35% más grande que el del iPhone 14 Pro Max y el Galaxy S23 Ultra, lo que significa -al menos sobre el papel- que puede afrontar los retos de la luz con más eficacia que ambos dispositivos, y el uso que hace el teléfono de la fotografía computacional (es decir, su capacidad para capturar imágenes utilizando diferentes objetivos simultáneamente) proporciona una nitidez de zoom comparable a la de sus rivales de gama alta.

El modo de disparo predeterminado del Magic 5 Pro es más que suficiente para la mayoría de las tareas fotográficas -con o sin asistencia de IA activada-, con imágenes que aparecen siempre nítidas y bien equilibradas. Los colores son excepcionalmente vivos, y el algoritmo de Captura de Falso en Milisegundos del teléfono permite capturar fotos muy rápido, incluso en condiciones de luz difíciles.

Imágen 1 de 5 (Crédito de la imagen: Future / Axel Metz) (Crédito de la imagen: Future / Axel Metz) (Crédito de la imagen: Future / Axel Metz) (Crédito de la imagen: Future / Axel Metz) (Crédito de la imagen: Future / Axel Metz)

La fotografía nocturna es igualmente impresionante en el Magic 5 Pro, aunque me encontré con algunos destellos del objetivo (abajo) que no pude rectificar, incluso después de jugar con los ajustes nocturnos específicos del teléfono. Aún así, en este caso, las rayas de luz que emergen de las farolas crean un efecto extrañamente etéreo y no del todo desagradable.

Imágen 1 de 3 (Crédito de la imagen: Future / Axel Metz) (Crédito de la imagen: Future / Axel Metz) (Crédito de la imagen: Future / Axel Metz)

En alguna que otra ocasión, el Magic 5 Pro también sobrecompensa cuando se trata de "rellenar" zonas oscuras con luz artificial. En el ejemplo siguiente, la primera imagen muestra lo que yo veía realmente delante de mí, y la segunda lo que captó el Magic 5 Pro. De nuevo, el hecho de que el teléfono pueda manipular la luz hasta este punto es realmente impresionante, pero en este caso no quería que mi imagen pareciera tomada de día.

Imágen 1 de 2 (Crédito de la imagen: Future / Axel Metz) (Crédito de la imagen: Future / Axel Metz)

Como ya he mencionado, las capacidades de zoom del Magic 5 Pro están a la par con las del Samsung Galaxy S23 Ultra, lo que significa que son nada menos que notables. De pie en el último piso de un hotel en el que me alojaba en Barcelona, pude captar imágenes de peatones a pie de calle a los que apenas podía distinguir con mis propios ojos.

Dicho esto, al igual que ocurre con el último buque insignia de Samsung, el objetivo zoom de la Magic 5 Pro se asemeja más a un generador de cuadros Dall-E cuando se trabaja a más de 50 aumentos. Como puedes ver en la serie de imágenes siguientes, se mantiene una gran nitidez de imagen con aumentos de 3,5x y 10x, pero el sujeto se distorsiona mucho cuando se aumenta más.

Imágen 1 de 5 Honor Magic 5 Pro a 1x zoom (Crédito de la imagen: Future / Axel Metz) Honor Magic 5 Pro a 3.5x zoom (Crédito de la imagen: Future / Axel Metz) Honor Magic 5 Pro a 10x zoom (Crédito de la imagen: Future / Axel Metz) Honor Magic 5 Pro a 50x zoom (Crédito de la imagen: Future / Axel Metz) Honor Magic 5 Pro a 100x zoom (Crédito de la imagen: Future / Axel Metz)

Además, el visor ya no se mueve en sincronía con tu mano cuando disparas a 100x, lo que hace que capturar objetos lejanos en movimiento sea casi imposible, así que te sugerimos que sólo utilices al máximo las capacidades de zoom del Magic 5 Pro cuando quieras demostrar a tus amigos que, sí, tu teléfono puede distinguir esa paloma posada en lo alto del edificio Chrysler.

Los objetos que se mueven a gran velocidad son pan comido cuando están mucho más cerca, gracias a la función de captura Halcón asistida por IA del Magic 5 Pro, que te permite hacer fotos nítidas de objetos a gran velocidad sin desenfoque, incluso de noche.

En cuanto al vídeo, el Magic 5 Pro puede capturar secuencias de hasta 4K a 30 fps o 60 fps, aunque el teléfono tiene por defecto una resolución de 1080p, por lo que tendrás que ir a los ajustes para grabar con más nitidez. Por desgracia para los que quieran grabar vídeos largos, el Magic 5 Pro limita las grabaciones en 4K a 15 minutos -ya sea por limitaciones de almacenamiento o por acumulación de calor-, así que los creadores de contenidos que dependan del móvil no tienen por qué hacerlo aquí.

El Magic 5 Pro también tiene una cámara frontal de 12 MP que entra en la categoría de "no está mal, no es innovadora", que es la historia de casi todas las cámaras selfie de los teléfonos insignia en 2023.

Puntuación de la cámara: 4 / 5

Reseña del Honor Magic 5 Pro: Desempeño

El Honor Magic 5 Pro funciona con el chipset Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm (Image credit: Future / Axel Metz)

Chipset Snapdragon 8 Gen 2

512 GB de almacenamiento con 12 GB de RAM

Bajo el chasis, el Honor Magic 5 Pro funciona con el último chipset Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, que es el procesador que impulsa muchos de los mejores teléfonos Android de 2023.

Los 12 GB de RAM del teléfono suponen una mejora respecto a los 8 GB de su predecesor, y la capacidad de almacenamiento de 512 GB del Magic 5 Pro es el doble que la del Magic 4 Pro, lo que garantiza que pueda hacer frente a cualquier tarea creativa o profesional que requiera mucha potencia.

En resumen, el Magic 5 Pro ofrece el tipo de rendimiento que cabe esperar de un buque insignia Android de casi cuatro cifras. Ni la navegación general ni los juegos hicieron que el teléfono se calentara o ralentizara de forma perceptible, y los simuladores de carreras Real Racing 3 y Asphalt 9: Legends rindieron brillantemente en sus ajustes gráficos más altos.

Imágen 1 de 4 (Crédito de la imagen: Future / Axel Metz) (Crédito de la imagen: Future / Axel Metz) (Crédito de la imagen: Future / Axel Metz) (Crédito de la imagen: Future / Axel Metz)

Las puntuaciones de Geekbench del Magic 5 Pro fueron comparables a las del Xiaomi 13, Samsung Galaxy S23 Plus y Motorola Edge 40 Pro, con diferencias de rendimiento insignificantes entre los cuatro dispositivos. En otras palabras, obtendrás un rendimiento excepcional de este teléfono en todo momento, y los posibles compradores no deben preocuparse por la falta de pedigrí de buque insignia de Honor en comparación con esas tres marcas premium más establecidas.

Puntuación de rendimiento: 5 / 5

Reseña del Magic 5 Pro: Software

(Image credit: Future / Axel Metz)

Funciona con MagicOS 7.1 (basado en Android 13)

Funciones de privacidad únicas

El Honor Magic 5 Pro ejecuta MagicOS 7.1, que está basado en Android 13.

La interfaz del teléfono resultará familiar a los actuales fans de Android, aunque hay pequeñas diferencias en el funcionamiento de las carpetas grandes y los gestos de deslizamiento. Al arrancar el Magic 5 Pro por primera vez, te encontrarás con la habitual saturación de aplicaciones, pero limpiarlas y cambiarlas de sitio es un proceso relativamente rápido e indoloro.

Honor también ofrece una serie de funciones específicas para dispositivos inteligentes -como MagicRing para la colaboración multidispositivo y Magic Text para el reconocimiento inteligente de texto- con el Magic 5 Pro, y también obtendrás unas credenciales de seguridad estelares, ya que el teléfono cuenta con la primera tecnología del sector "Sound Energy Spatial Control Technology", que supuestamente genera ondas de sonido opuestas (es decir, ondas de sonido destructivas) para evitar la fuga de sonido en tus llamadas telefónicas privadas.

En cuanto a las críticas, me pareció que el escáner óptico de huellas dactilares integrado en la pantalla era un poco temperamental -a menudo requería varios intentos y a veces me bloqueaba por demasiados intentos incorrectos-, pero el avanzado software de reconocimiento facial del teléfono demostró ser siempre rápido.

También puedes esperar tres actualizaciones del sistema operativo y cinco años de parches de seguridad con el Magic 5 Pro, lo que iguala el compromiso de Google con su serie Pixel.

Puntuación del software: 4 / 5

Reseña del Honor Magic 5 Pro: Vida de la batería

(Image credit: Future / Axel Metz)

Batería de 5100 mAh

Carga por cable de 66 W, carga inalámbrica de 50 W

El Honor Magic 5 Pro incorpora una batería gigante de 5100 mAh que proporciona más de 12 horas de autonomía con un uso intensivo (a modo de comparación, es algo más de lo que pueden conseguir el S23 Ultra y el iPhone 14 Pro Max). Si eres más bien un usuario ocasional, yo diría que probablemente obtendrás más de un día y medio de batería del Magic 5 Pro antes de tener que buscar un cargador.

Obtendrás 66 W de carga por cable y 50 W de carga inalámbrica con el teléfono, que es un poco menos que los 100 W de carga por cable que ofrece el Magic 4 Pro, pero en mis pruebas aún pude alcanzar el 43% y el 67% en 15 minutos y 30 minutos, respectivamente (desde un estado completamente muerto).

Estas velocidades serán suficientes para la mayoría de los usuarios, aunque cabe señalar que mi dispositivo se calentó notablemente tras unos 15 minutos de carga. Además, recibirás un cargador en la caja, lo que no es habitual hoy en día (Apple y Samsung).

Puntuación de la duración de la batería: 4 / 5

¿Deberías comprar el Honor Magic 5 Pro?

Cómpralo si...

Quieres un smartphone insignia Android repleto de funciones que destaque entre la multitud El Magic 5 Pro cuenta con suficientes características como para ser considerado una alternativa a largo plazo a buques insignia comparables de marcas de móviles más consolidadas.

Quieres la mejor pantalla móvil (en el momento de escribir este artículo) Las cámaras del Magic 5 Pro son excelentes, pero su pantalla agradable a la vista es lo que realmente diferencia al teléfono de la competencia.

No lo compres si...

Quieres un teléfono de aspecto convencional Podría decirse que el Magic 5 Pro prioriza la individualidad sobre la practicidad, por lo que su diseño poco convencional no será para todo el mundo.

Eres un creador de contenidos Dado que la captura de vídeo 4K está limitada a 15 minutos, los creadores no podrán utilizar el Magic 5 Pro para grabar vídeos largos.

Reseña del Honor Magic 5 Pro: También considera

Xiaomi 13 Pro Si te gusta la configuración de triple cámara de 50 MP del Magic 5 Pro, pero no te gusta cómo están colocadas esas cámaras, el Xiaomi 13 Pro ofrece un rendimiento fotográfico similar en un paquete de aspecto más convencional.

Samsung Galaxy S23 Ultra Puede que el Magic 5 Pro sea el mejor todoterreno en lo que a fotografía móvil se refiere, pero el sensor principal superior de 200 MP del Samsung Galaxy S23 Ultra puede justificar el gasto adicional para los fotógrafos empedernidos.

OnePlus 11 Si quieres una pantalla móvil tan buena como la del Magic 5 Pro, pero no te gusta el diseño general del teléfono, el OnePlus 11, que tiene una pantalla igual de deslumbrante, podría ser una buena alternativa.

Swipe to scroll horizontally Xiaomi 13 Pro Samsung Galaxy 23 Ultra OnePlus 11 Precio (desde): £1,099 $1,199 / £1,249 / AU$1,949 $699 / £729 / AU$1,199 Dimensiones: 162.9 x 74.6 x 8.38mm 163.4 x 78.1 x 8.9mm 163.1 x 74.1 x 8.5mm Peso: 229g 234g 205g OS (al lanzamiento): Android 13 con MIUI 14 Android 13 con One UI 5.1 Android 13 con OxygenOS 13 Tamaño de pantalla: 6.73 pulgadas 6.8 pulgadas 6.7 pulgadas Resolución: 3200 x 1440 3088 x 1440 1440 x 3216 CPU: Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy Snapdragon 8 Gen 2 RAM: 12GB (LPDDR5X) 8GB / 12GB 8GB / 16GB Almacenamiento: 256GB / 512GB (UFS 4.0) 256GB / 512GB / 1TB 128GB / 256GB Batería: 4,820mAh 5,000mAh 5,000 mAh Cámaras traseras: Principal de 50 MP, ultra gran angular de 50 MP, teleobjetivo de 50 MP (3,2x) Gran angular de 200 MP, ultra gran angular de 12 MP, teleobjetivo de 10 MP (3x), teleobjetivo de 10 MP (10x) Principal de 50 MP, ultra gran angular de 48 MP, retrato de 32 MP Cámara frontal: 32MP 12MP 16MP

Cómo hice las pruebas al Honor Magic 5 Pro

(Image credit: Future / Axel Metz)

Periodo de prueba = Siete días

Pruebas incluidas = Uso diario, navegación web, navegación en redes sociales, streaming de vídeo, juegos, fotografía

Herramientas utilizadas = Geekbench 6, Geekbench ML, estadísticas nativas de Android

Después de probar por primera vez el Honor Magic 5 Pro en el MWC 2023, viví con una versión del dispositivo lista para la prueba durante aproximadamente una semana, utilizándolo para fines de productividad durante mi jornada laboral y para navegar por las redes sociales y jugar por las noches.

Comparé la experiencia de jugar a simuladores de carreras que requieren mucha potencia en el Honor Magic 5 Pro con la de otros teléfonos insignia, lo que me ayudó a cuantificar lo impresionante que es el procesador Snapdragon 8 Gen 2 del dispositivo, desde el punto de vista del rendimiento. También utilicé el teléfono para transmitir documentales ricos en color a través de YouTube, y también inicié sesión en Twitter para evaluar la experiencia de navegación en redes sociales.

Utilicé el recientemente publicado Geekbench 6 para las pruebas de CPU (el Honor Magic 5 Pro obtuvo una puntuación media de un solo núcleo de 1898 y una puntuación de varios núcleos de 4874) y Geekbench ML para el aprendizaje automático y la evaluación comparativa de IA (el teléfono obtuvo una puntuación media de 610). También hay que señalar que realicé las pruebas con el teléfono en modo Rendimiento, aunque de serie utiliza el modo Equilibrado. La duración de la batería se evaluó en función del uso real, y medí el tiempo de carga en intervalos de 15 minutos.

Revisado por primera vez en abril de 2023