El Motorola Razr Plus es una interesante actualización de la familia Razr. Toma prestado generosamente del libro de jugadas de Samsung para vencer al Galaxy Z Flip y podría iniciar una acalorada competencia en el espacio de los plegables. Sin embargo, es una pena el precio.

Preview en dos minutos

El Motorola Razr 2023 vuelve a Estados Unidos a partir del Motorola Razr Plus (que será el Motorola Razr 40 Ultra para los mercados de Europa), tras un paréntesis por el que Motorola admite sin tapujos que su teléfono no era lo suficientemente bueno como para venderse en las costas americanas.

Después de estudiar los mejores teléfonos Samsung durante un tiempo, el Razr vuelve pareciéndose poco a su predecesor flip-phone.

Supera al Galaxy Z Flip 4 en algunos aspectos interesantes y útiles, pero aún no sabemos qué se guarda Samsung en la manga para la próxima generación, que llegará pronto.

Esto significa que el Motorola Razr Plus tendrá una cuesta arriba, y sobre el papel el camino no parece fácil. Para empezar, utiliza la plataforma móvil del año pasado, la misma que el Galaxy Z Flip 4 y el Motorola Razr 2022.

También cuesta lo mismo que el teléfono más antiguo de Samsung, lo que es un movimiento especialmente arriesgado si tenemos en cuenta que es probable que un nuevo Galaxy Z Flip 5 llegue al mercado en sólo un par de meses, con componentes más rápidos y por el mismo precio.

El widget de TikTok para el cover display del Motorola Razr Plus (Image credit: Future / Philip Berne)

Motorola ofrece en cambio una gran pantalla externa y mensajes contradictorios. El Motorola Razr Plus evita que te pierdas algo y te ayuda a desconectar. Tienes la gran pantalla y las geniales funciones de la cámara, pero también puedes cerrarlo cuando te hayas cansado. Excepto que la gran pantalla de cobertura es un punto de venta clave, por lo que el Motorola Razr Plus nunca te deja realmente sentado sin hacer nada.

Ojalá este teléfono costara un par de cientos menos, y sospecho que el Motorola Razr estándar (2023) que vendrá -sin la pantalla de cubierta (llamado Razr 40 en Europa)- será un teléfono mucho más asequible y más fácil de recomendar. De momento, estoy deseando probar la fantástica configuración de la cámara y las nuevas funciones de la pantalla cuando llegue el momento de hacer un análisis en profundidad en un futuro próximo.

Motorola Razr Plus: precio y disponibilidad

Disponible en Europa y Reino Unido el 2 de junio; pedidos anticipados en el resto del mundo el 16 de junio, tiendas el 23 de junio

999,99 $ / 1.049,99 £ (aproximadamente 2.010 $USD)

Una configuración: 256 GB de almacenamiento y 8 GB de RAM

En Estados Unidos, el Motorola Razr Plus estará disponible para pedidos anticipados a partir del 16 de junio de 2023, y llegará a las tiendas el 23 de junio.

Motorola se adelanta al mundo de los plegables lanzando su teléfono en junio.

Tradicionalmente, Samsung ha anunciado teléfonos plegables en agosto para que estén disponibles en torno a la temporada de vacaciones, e incluso el último teléfono Razr de Motorola de 2022 se anunció en agosto.

El Motorola Razr con pantalla cubierta y sin cafeína (2023) llegará a finales de este año, pero Moto aún no nos ha dado una fecha.

Tampoco sabemos el precio, pero los representantes de Motorola han insinuado que será considerablemente más barato.

El modelo base del Razr (2023) llegará más tarde en el año (Fecha por anunciar) (Image credit: Future / Philip Berne)

Como muchos otros fabricantes de teléfonos este año, Moto sólo ofrece una opción de configuración para el Motorola Razr Plus: 256 GB de almacenamiento y 8 GB de RAM. Eso es el doble de almacenamiento que el modelo base del año pasado y que el Galaxy Z Flip 4 de la competencia, aunque Samsung suele ofrecer una actualización gratuita durante las promociones.

Los 8 GB de RAM parecen míseros al principio, pero las dos pantallas rara vez funcionan al mismo tiempo, lo que requeriría más memoria. Debería ser suficiente.

Francamente, este teléfono debería haber sido más barato, pero bastantes operadores de telefonía móvil lo pondrán a la venta, así que debería haber algunas buenas ofertas de contrato una vez que esté disponible.

Aun así, teniendo en cuenta que utiliza un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 anticuado y la misma cantidad de RAM que el Razr 2022 -por no mencionar que ofrece pocas mejoras significativas en las especificaciones-, el Motorola Razr Plus debería haber sido un teléfono menos caro que el modelo del año pasado.

El teléfono estará disponible en tres colores en el momento del lanzamiento: negro, azul y magenta. El tono magenta estará disponible desbloqueado directamente en Motorola o puedes comprarlo en T-Mobile, el único operador estadounidense que venderá este color en exclusiva.

Los tres colores del Motorola Razr Plus (Image credit: Future / Philip Berne)

En Europa, el Motorola Razr 40 Ultra, de nombre alternativo, saldrá a la venta el 2 de junio, con un precio de 1.049,99 £ (aproximadamente 1.315 $ / 2.010 AU$) en el Reino Unido (lo que supone un aumento de 100 £ con respecto al Razr 2022), y estará disponible en las principales tiendas como Amazon, Carphone Warehouse, Currys y John Lewis, así como en operadores como EE, Three y Vodafone.

En cuanto al nuevo modelo estándar -llamado Motorola Razr 40 en Europa- Motorola promete un lanzamiento "en las próximas semanas".

El teléfono tiene un precio de 799,99 £ (aproximadamente 1.000 USD$ / 1.530 AU$), lo que lo convierte en uno de los plegables clamshell más asequibles del mercado hasta la fecha.

Al igual que el Ultra, el Razr 40 básico se venderá en tiendas como Amazon, Carphone Warehouse, Currys y John Lewis, así como en operadores como EE, Three y O2.

Motorola Razr Plus: diseño

Como un Galaxy Z Flip 4 con una gran cubierta de pantalla

El cuero vegano es en cierto modo atractivo

Color Pantone del año y exclusivo de T-Mobile US: Viva Magenta

A primera vista, puede que te cueste distinguir entre el Motorola Razr Plus / Razr 40 Ultra y un Samsung Galaxy Z Flip 4, especialmente cuando lo sujetas de lado.

Mira más de cerca y verás directamente a través del Flip 4, mientras que el Razr de Moto se las arregla para cerrarse plano, sin espacio visible entre las dos mitades de su diseño de concha de almeja.

Cuando la pantalla de la cubierta está apagada, el Moto Razr Plus parece menos impresionante y único, pero la pantalla realmente domina la cara cuando está encendida, y tiene un aspecto estupendo. Incluso me gusta la forma en que la pantalla envuelve firmemente las cámaras que sobresalen, que parece genial y futurista, no como un adorno.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Todos los Motorola Razr y Razr Plus de 2023 se lanzarán con una paleta de colores que corresponderá a los colores Pantone de la marca. Para el Razr Plus, eso significa Negro Infinito, Azul Glaciar y el inexplicable color del año de Pantone, Viva Magenta.

El acabado mate de los modelos negro y azul tiene un aspecto profesional y moderno, pero el cuero vegano del Razr Plus magenta se presenta con especial fuerza. Motorola dice que el cuero vegano da la impresión de que el teléfono es más duradero, aunque no respaldan tal afirmación. Desde luego, nunca he visto que el cuero se rompa como se rompe el cristal, ni siquiera el Gorilla Glass.

Motorola Razr por delante, Razr Plus por detrás (Image credit: Future / Philip Berne)

De hecho, después de ver la parte delantera y trasera totalmente de piel vegana del Motorola Razr (2023), más económico, casi desearía que todos los colores de Moto incluyeran una opción de piel sintética. En un teléfono plegable, la cubierta trasera actúa como funda de transporte, por lo que un acabado más bonito haría que fuera más agradable de llevar. El acabado en imitación de cuero también es unos gramos más ligero que la parte trasera de cristal.

Aunque la bisagra de la pantalla del Motorola Razr Plus se cierra con más fuerza que en los anteriores plegables tipo concha, el teléfono no está sellado contra los elementos tan herméticamente como los teléfonos plegables de Samsung. Por ejemplo, el Razr Plus sólo tiene la clasificación IP52 contra el polvo y el agua.

Eso significa que hará un buen trabajo de protección contra la arena y las pelusas, pero no garantiza que ni siquiera un ligero chorro de agua dañe los componentes internos. El último Galaxy Z Flip 4 de Samsung tiene clasificación IPX8, por lo que podrías llevarlo a darte un chapuzón en la piscina.

Hay un pliegue en la pantalla interna principal, pero es menos perceptible que en el Galaxy Z Flip 4.

Como puedes ver en las fotos, tienes que encontrar la luz justa para verlo con claridad, aunque siempre puedes notarlo al deslizar el dedo por él. No es desagradable, pero sigue... ahí.

Imágen 1 de 9 (Crédito de la imagen: Future / Philip Berne) (Crédito de la imagen: Future / Philip Berne) (Crédito de la imagen: Future / Philip Berne) (Crédito de la imagen: Future / Philip Berne) (Crédito de la imagen: Future / Philip Berne) (Crédito de la imagen: Future / Philip Berne) (Crédito de la imagen: Future / Philip Berne) (Crédito de la imagen: Future / Philip Berne) (Crédito de la imagen: Future / Philip Berne)

Motorola Razr Plus: pantallas

En serio, esa pantalla de cubierta es enorme

También es lo suficientemente útil para leer un mapa o una historia

La pantalla interna es aún más grande este año

La característica más destacada del nuevo Motorola Razr Plus es sin duda la pantalla de la cubierta, mucho más grande, pero incluso la pantalla interna ha mejorado ligeramente esta generación.

Tanto el Razr Plus de gama alta como el Razr más económico utilizan la misma pantalla interna.

El chipset más rápido del Razr Plus permite que la pantalla se actualice a una frecuencia de hasta 165 Hz, mientras que el chipset Snapdragon 7 Gen 1 más lento del Razr básico (que, como recordatorio, es el Razr 40 en Europa y el Reino Unido) puede actualizar la pantalla a una frecuencia aún respetable de 144 Hz. La pantalla de la cubierta también es rápida y se redibuja a una velocidad de 144 Hz.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Esta enorme pantalla exterior de 3,6 pulgadas es la pantalla que quieres en un teléfono plegable. Es grande y clara, con muchos píxeles. Puedes leer fácilmente un mapa utilizándola, por lo que los widgets de Spotify y de seguimiento de la forma física tampoco suponen ningún problema.

En el poco tiempo que pasé con el Razr Plus, el uso de la pantalla era intuitivo y sensible. Empieza con algunos widgets básicos, pero también puedes desplazarte y encontrar una lista mucho más amplia de aplicaciones compatibles directamente con la pantalla.

Imágen 1 de 6 (Crédito de la imagen: Future / Philip Berne) (Crédito de la imagen: Future / Philip Berne) (Crédito de la imagen: Future / Philip Berne) (Crédito de la imagen: Future / Philip Berne) (Crédito de la imagen: Future / Philip Berne) (Crédito de la imagen: Future / Philip Berne)

Motorola ha realizado un bonito trabajo de diseño en las opciones disponibles para la pantalla de la cubierta. Hay una serie de simpáticos relojes con progresiones animadas, incluida una vaca de dibujos animados que cambia de actividad a lo largo del día. También hay juegos que se han diseñado especialmente para aprovechar la pantalla de cubierta, incluido un genial juego de laberinto de canicas.

La gran pantalla plegable del Razr Plus es bastante comparable a la que Samsung ofrece en el Galaxy Z Flip 4, así que tendré mucha curiosidad por ver si Samsung mejora su juego de alguna manera con el próximo Galaxy Z Flip. El Razr Plus tiene una frecuencia de actualización más rápida, ya que el Flip 4 sólo puede manejar 120 Hz. Ambas pantallas tienen la misma resolución de 1080 x 2640 píxeles, aunque como la del Flip 4 es más pequeña, técnicamente es más nítida, con más píxeles por pulgada (ppi).

The Oppo Find N2 Flip (left) alongside a Galaxy Z Flip 4 (right). (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Los compradores estadounidenses no reconocerán el Oppo Find N2 Flip, al igual que el Motorola Razr 2022, un teléfono plegable que se vende en China y en el resto del mundo, pero no en Estados Unidos.

Ese teléfono tiene una pantalla más grande que la del Galaxy Z Flip 4, pero es mucho más estrecha y tiene muchos menos píxeles que la del Motorola Razr Plus.

El nuevo Razr Plus -al igual que el Oppo N2 Flip- utiliza tecnología LTPO en su gran pantalla interna.

Esta tecnología de ahorro de energía no ha aparecido en ningún teléfono plegable que hayamos visto de Samsung o Motorola, aunque con frecuencia forma parte de los mejores smartphones candybar convencionales.

Motorola Razr Plus: cámaras

Podría tener un gran rendimiento con poca luz

La lente de gran apertura es impresionante

Resolución muy baja en comparación con los competidores de este precio

De todas las características del Motorola Razr Plus, ninguna me deja más dudas que la configuración de la cámara.

A primera vista, estas cámaras parecen ser un gran downgrade, de 50MP a 12MP de imagen. Sin embargo, un vistazo más de cerca revela unas especificaciones impresionantes.

Motorola afirma que el sensor principal del Razr Plus tiene una apertura de f/1,5, algo casi inaudito en un smartphone.

Un número f-stop más pequeño significa una apertura más amplia, y una apertura más amplia significa que llega más luz al sensor.

(Image credit: Future / Philip Berne)

La diferencia entre una lente f/1,8 más estrecha -como la que encontrarás en el iPhone 14 Pro y el Galaxy S23 Plus- y una lente f/1,5 es una enorme cantidad de luz. De hecho, Motorola afirma que su objetivo f/1,5 deja pasar hasta un 44% más de luz que una configuración f/1,8 comparable.

Puede que el nuevo Razr Plus tenga menos megapíxeles que el Razr de 2022, pero esos píxeles son mucho más grandes, 1,4μm frente a 1,0μm. Eso significa que el teléfono más antiguo tenía un sensor más grande en general, pero aún así podríamos obtener mejor nitidez del nuevo modelo, especialmente en condiciones de poca luz, donde los píxeles más grandes del sensor captarán más fotones.

El Samsung Galaxy Z Flip 4 tiene una configuración muy similar, con una cámara de 12 MP que utiliza píxeles de sensor muy grandes, aunque los píxeles de Samsung son de 1,8μm, lo que supone una gran diferencia. Si el Motorola va a ser el ganador, todo dependerá de esa lente de gran apertura y de toda la luz que recoja.

(Image credit: Future / Philip Berne)

También hay una lente ultra gran angular de 13MP que se encarga de la llamada fotografía macro. He utilizado la versión de Motorola de la fotografía macro y soy intensamente escéptico. La cámara secundaria se parece mucho al segundo sensor del Galaxy Z Flip 4, hasta en el tamaño de los píxeles, aunque el Flip tiene un campo de visión más amplio.

La cámara frontal es un gran sensor de 32 MP que combina cada cuatro píxeles en uno, en un proceso llamado pixel binning. Obtienes una imagen de 8MP que debería verse mejor porque se ha tomado la media de cuatro píxeles para cada uno resultante. No te preocupes, rara vez utilizarás esa cámara.

Eso es porque lo mejor del Motorola Razr Plus -desde mi experiencia práctica- es cómo maneja los selfies y las fotos con gente.

Todo el mundo tiene una gran vista. Puedes apuntarte a ti mismo con la cámara principal y verte en la pantalla. Puedes apuntar la cámara a un grupo y ellos se verán posando..

(Image credit: Future / Philip Berne)

Motorola no sólo hace que la cámara principal sea más útil con la pantalla de cobertura, sino que hace que hacer fotos sea divertido. Moto ha adoptado totalmente la cámara y todo lo que significa para los usuarios de teléfonos plegables.

Hay modos especiales de cabina fotográfica que hacen cuatro fotos consecutivas con tiempo para posar entre ellas.

Hay modos de pantalla dividida para grabar vídeo.

El Motorola Razr Plus está hecho para ser una cámara, casi más de lo que está hecho para ser... todo lo demás.

Funciona muy bien y estoy deseando ver qué tipo de muestras de imagen puede producir.

Si tuviera que elegir una especificación a potenciar en cualquier cámara de smartphone, sería la apertura, y es raro ver un objetivo tan amplio como éste. Combinado con los mayores píxeles del sensor, tengo muchas esperanzas de que el Motorola Razr Plus destaque en las fotos de retratos, incluso en condiciones de poca luz. No espero mucha versatilidad, pero para el tipo de fotografía personal que querrás hacer con este teléfono, Motorola ha elegido el conjunto de cámaras adecuado, según parece.

Motorola Razr Plus: Rendimiento y especificaciones

Lo mejor del año pasado: el Snapdragon 8 Plus Gen 1

Muchas especificaciones del mejor de 2022, en realidad

Ninguna mejora real de las especificaciones, excepto la pantalla de cubierta

Cuando una familia de teléfonos se actualiza con regularidad, solemos ver un gran cambio de diseño un año y un gran aumento de las especificaciones al siguiente. A esto lo llamamos el patrón tic-tac, establecido por Apple desde los tiempos del iPhone 4 y el iPhone 4S. El Motorola Razr Plus es un Tic. Recibe un enorme cambio de diseño con elementos totalmente nuevos que lo hacen genial. Lamentablemente, las especificaciones tendrán que esperar al Tac.

Tiene sentido, si vas a conseguir una pantalla de cubierta mucho más grande y de alta calidad, tienes que recortar algunos gastos en otros aspectos. Motorola no utilizó una plataforma móvil más lenta, pero seguir con el Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 -mientras que el chipset Gen 2 ya está disponible en otros teléfonos insignia- significa que el Razr Plus parte con desventaja en lo que respecta al rendimiento.

(Image credit: Future / Philip Berne)

En general, en términos de especificaciones, es difícil encontrar una clara victoria de Motorola frente a sus rivales, aparte de esa pantalla de mayor tamaño. Que es algo así como decir que un descapotable no es muy divertido si no tienes en cuenta la luz del sol. La pantalla de la cubierta es la actualización de especificaciones respecto al año pasado, y es grande, ya que ofrece una pantalla totalmente nueva para usar, no sólo un espacio para notificaciones y títulos de canciones.

Dicho esto, la plataforma móvil es la misma que la de su principal rival, el Galaxy Z Flip 4. Las capacidades de RAM y almacenamiento son comparables.

El Razr Plus utiliza una batería de 3.800 mAh, mientras que el Galaxy Z Flip 4 tiene 3.700 mAh.

El teléfono de Moto se carga a 30 W, mientras que el de Samsung lo hace a 25 W.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Nada de esto importa mucho por dos razones.

En primer lugar, Samsung tiene un teléfono nuevo que probablemente esté saliendo de la cadena de montaje mientras Motorola habla de su(s) nuevo(s) Razr.

Esperamos un nuevo Galaxy Z Flip 5 antes de finales de agosto, y posiblemente mucho antes este año.

En segundo lugar, Motorola no compite con las mismas especificaciones que Samsung. Compite en diseño y usabilidad. Si la cubierta de la pantalla es lo suficientemente útil, los colores son atractivos y la cámara cumple algunas promesas tácitas, podría ser lo suficientemente buena como para mantener a raya a Samsung hasta que lleguemos al ciclo tock, para un serio aumento de las especificaciones.

Motorola Razr Plus: software

En su mayor parte parece la versión de Google de Android

La pantalla de portada tiene widgets útiles

También puedes continuar con la mayoría de las aplicaciones en la pantalla de cubierta

En cuanto a la interfaz y el software, no encontrarás grandes diferencias con los mejores teléfonos Motorola actuales, lo que significa un toque ligero pero seguro en los sencillos diseños de Android 13 de Google. No es un teléfono llamativo de Samsung, con su prepotente One UI.

Motorola añade bonitas funciones y accesos directos gestuales, y una de las cosas más agradables es la consistencia. Si eres fan de Motorola, el mismo chasquido para encender la linterna, o el giro para encender la cámara, funcionan de maravilla en el Razr Plus. Sin embargo, la pantalla de la cubierta se roba rápidamente el show.

Para bien o para mal, se acabó ignorar el Motorola Razr Plus cuando está cerrado. Ahora tienes media pantalla de smartphone a tu disposición. Si alguna vez has ejecutado aplicaciones en una ventana de pantalla dividida en tu teléfono, tendrás la misma cantidad de espacio en la pantalla de portada. Es suficiente para leer una noticia en tu web tecnológica favorita o navegar utilizando mapas.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Motorola tiene tres niveles de pantalla de cubierta en los que puedes bucear. En su parte frontal es sólo un reloj, o puedes deslizar el dedo para ver un widget de Spotify. Puedes sumergirte un poco más para llegar a un desplazamiento lateral de aplicaciones y widgets que funcionan bien con la pantalla cuadrada. La mayor sorpresa fue el puñado de juegos personalizados que Motorola encargó para que funcionaran específicamente con la pantalla de cubierta.

Si estás trabajando en algo en la gran pantalla interna, también podrás continuar tu trabajo en la pantalla de portada, dependiendo de la aplicación. Si empiezas una historia en Chrome, por ejemplo, cuando cierres el teléfono puedes tocar un botón en la esquina de la pantalla de portada y se abrirá la ventana de tu navegador donde lo dejaste. No todas las aplicaciones funcionan, pero muchas de las que probé pasaron a la pantalla de cubierta sin problemas.

¡El modo Retro Razr ha vuelto! (Image credit: Future / Philip Berne)

El Motorola Razr Plus viene con Android 13 a bordo. Sólo tendrá tres años de actualizaciones de software desde el día en que salga a la venta, así que podemos esperar soporte hasta Android 16, con suerte. En mi opinión, eso no es suficiente, y Apple ofrece a sus usuarios cinco o seis años de soporte para las principales actualizaciones del sistema operativo, si no más. Y eso en los iPhone más baratos, no sólo en los modelos insignia más caros.

Motorola Razr Plus: vida de la batería

Tiene dos pantallas, eso significa menos duración de la batería

Una batería aún mayor sería genial

Oh, espera, el modelo base Razr tiene una batería más grande

La duración de la batería podría ser dura en el Motorola Razr Plus, y los representantes de Moto dejaron caer que podría no durar todo el día si lo usas de forma agresiva. Es decir, hay una segunda pantalla delante, y esa pantalla agota la batería. Ahora que puedes utilizar el Motorola Razr Plus cuando está cerrado, probablemente lo utilices más. Así son las cosas.

No es casualidad que el Motorola Razr sin la pantalla de cubierta también tenga una batería más grande en su interior, y Motorola proclama con orgullo que el teléfono más barato durará un día entero. Sin las tripas internas necesarias para hacer funcionar esa pantalla adicional, Motorola exprimió 400 mAh más en la celda de la batería para obtener 4.200 mAh frente a los 3.800 mAh de la batería del Razr Plus.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Es un enigma interesante, ya que Motorola decidió ir en direcciones opuestas. Quería una pantalla más grande para destacar entre la multitud de teléfonos plegables, pero eso agota la batería mucho más rápido. Quería ser el más delgado de todos los teléfonos plegables, al menos cuando está cerrado, pero la delgadez también equivale a una célula de batería más pequeña.

Por esta razón, así como por los dulces diseños y colores de piel sintética, me pregunto si el modelo básico del Motorola Razr no es una mejor elección para mucha gente. Tiene una batería más grande, lo suficiente para terminar tu día. No te distraerá ni consumirá energía con una deslumbrante pantalla de portada. Una decisión difícil, sin duda.

A diferencia del modelo del año pasado, el Motorola Razr Plus tiene carga inalámbrica, aunque el ritmo es de unos lentos 5 W. Samsung te ofrece el triple de potencia de carga con 15 W, y el Galaxy Z Flip 4 puede incluso realizar la carga inversa para encender tus auriculares, si olvidaste alimentarlos antes de salir de casa. El teléfono de Motorola no puede hacer eso.

Motorola Razr Plus: veredicto inicial

Bonitas mejoras, especialmente la cubierta de la pantalla

Ha perdido parte de lo que hace único al Razr

No tiene especificaciones destacadas, pero la cámara me despierta curiosidad

Es raro que pase tiempo con un smartphone insignia y me entusiasme más el modelo base que la versión más premium, pero el tiempo que pasé con el Motorola Razr Plus me dejó impresionada, curiosa y, en última instancia, envidiosa de lo que tenía el Razr normal y corriente que le faltaba al Plus.

Me impresionaron las nuevas mejoras de diseño, especialmente la excelente pantalla de cubierta que supera a cualquier otro teléfono plegable que haya visto... hasta ahora. No es sólo grande, es útil y fácil de navegar. Es versátil y potente, actuando como medio smartphone o como visor de cámara. También distrae, y probablemente agota la batería más rápido de lo que me gustaría. Sólo el tiempo de una reseña a fondo lo dirá.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Siento curiosidad por la nueva cámara del Motorola Razr Plus. Creo que Moto ha hecho una sabia elección al priorizar un objetivo de gran apertura y píxeles más grandes sobre un gran número de píxeles y un zoom lejano. No es una cámara fácil de explicar, pero si las fotos son estupendas, no hará falta ninguna explicación. Aun así, se acerca a lo que Samsung ofreció el año pasado, y hay un nuevo Samsung en camino, así que no esperaría que el gigante se durmiera en las mejoras de la cámara para su próximo gran Flip.

Aunque me gusta el estilo del Razr Plus, creo que el Razr básico tiene mejores opciones de color y me ha gustado mucho el supuesto acabado en piel vegana. Tiene un tacto estupendo, especialmente con este teléfono plegable cerrado. También tiene un aspecto fantástico en todos los colores Pantone que Moto ha elegido. Ojalá hubiera más opciones de piel sintética y quizá mejores opciones de color para el Razr Plus. Viva Magenta es emocionante... pero quizá demasiado.

Los colores del modelo base del Motorola Razr en piel vegana (Image credit: Future / Philip Berne)

Mi mayor reserva sobre el Motorola Razr Plus está en su precio. Este teléfono cuesta lo mismo que muchos de los modelos del año pasado, y no hace mucho por mejorar la hoja de especificaciones. Eso significa que tiene que venderse por su estilo, experiencia y cualquier cantidad desconocida que aún tengamos que experimentar. Debería ser un periodo de reseña emocionante.

Tendremos una reseña completa del Motorola Razr Plus lo antes posible. Mientras tanto, no dejes de informarte sobre los últimos plegables con todos nuestros mejores teléfonos plegables.

Presentado por primera vez en mayo de 2023