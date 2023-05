Análisis del Huawei Watch Ultimate: el Apple Watch Ultra no tiene nada de qué preocuparse

Huawei Watch Ultimate: Reseña en un minuto

Esta es la reseña del Huawei Watch Ultimate de TechRadar. Nos hemos puesto manos a la obra con el rival del Apple Watch Ultra para probar su valía como reloj inteligente para el día a día, como dispositivo de entrenamiento, como compañero de salud y como herramienta para actividades al aire libre como el buceo y el senderismo. El resultado final es un reloj diseñado para competir con los mejores relojes inteligentes de Apple y de Garmin.

En muchos aspectos lo consigue: la calidad de fabricación física es espectacular, y el reloj tiene un aspecto estupendo, con la esfera adecuada. El modo Expedición, diseñado para actividades al aire libre como el senderismo, el trail running y la orientación, es una brillante pieza de diseño UX, y Huawei Health es una aplicación complementaria de gran aspecto y muy funcional.

Sin embargo, las típicas y demasiado familiares frustraciones de Huawei impiden que supere a los mejores relojes para actividades al aire libre en su propio juego. No hay Google Maps ni archivos GPX: en su lugar, el Huawei Watch Ultimate funciona con el servicio Petal Maps de Huawei. Tampoco hay opción LTE, lo que resulta frustrante para un reloj de este precio, ya que significa que tienes que seguir conectado a tu teléfono para acceder a Internet. Algunas de las mejores esferas de reloj cuestan dinero en la tienda online de Huawei. Y, sin un teléfono Huawei, no hay opción de pago sin contacto, ya que no es compatible con Google Wallet, Apple Pay u otros servicios de monedero digital de la competencia.

Entiendo el instinto de Huawei de mantener las cosas bloqueadas de extremo a extremo del mismo modo que Apple, Google y Samsung, pero como los dispositivos Huawei no son tan omnipresentes como los de las otras marcas, hace que recomendar el reloj sea más difícil. Aunque el reloj registrará tus rutas de carrera mediante GPS, la omisión de indicaciones en la muñeca y la incapacidad para transmitir música sin datos celulares o un teléfono cerca son bastante condenables. Al menos tiene buen aspecto, es muy resistente y el modo Expedición es genial.

Swipe to scroll horizontally Huawei Watch Ultimate: Especificaciones Componente Valor Precio Alrededor de 15,332 MXN para el Expedition Black Dimensiones 48.5 x 48.5 x 13mm Peso 76g Estuche/Bisel Cerámica, metal líquido con base de circonio Pantalla 466 x 466px, AMOLED cristal de zafiro ¿GPS? GPS de doble banda Duración de batería 14 días (8 días en uso intensivo) Conexiones Bluetooth, NFC ¿Resistente al agua? Si, certificaciones 10ATm, EN 13319

Huawei Watch Ultimate: Precio y disponibilidad

MXN 15,322 (Expedition Black)

MXN 17,391 (Voyage Blue)

Aún por confirmar en México

El precio actual del Huawei Watch Ultimate es de alrededor de 15,322 pesos para la versión Expedition Black del reloj, que tiene la esfera y la carcasa estándar de metal líquido de circonio, pero una correa de silicona negra lisa. A este precio, compite directamente con el Apple Watch Ultra, ocupa un nicho similar y tiene la misma calidad de fabricación que éste.

El siguiente nivel de precio, el Voyage Blue, está diseñado para parecerse más a un reloj de buceo tradicional, algo parecido a la serie Omega Seamaster. Su bisel segmentado de color azul intenso se complementa con una caja de color más claro y una correa de titanio de calidad aeronáutica a juego, y cuesta alrededor de 17 mil 391 pesos.

Desgraciadamente, la disponibilidad es uno de los principales problemas de este reloj: no está disponible en México aún. No disponer de los últimos teléfonos con el sistema operativo propio de Huawei, EMUI, significa que incluso si consigues hacerte con el reloj, algunas de sus funciones no se pueden utilizar.

Aunque la tecnología de Huawei está disponible actualmente en México, el Watch Ultimate aún no está a la venta. Está disponible en el Reino Unido y Europa, y en algunos mercados asiáticos. Está disponible en Europa por 749 euros en Negro Expedition, y por 849 euros en Azul Voyage.

Puntuación de valor: 4/5

Huawei Watch Ultimate: Diseño

(Image credit: Huawei)

Calidad de fabricación de primera

Grande y pesado

Experiencia de usuario poco impresionante

El Huawei Watch Ultimate se inspira en otros relojes premium para actividades al aire libre, como el Garmin Enduro 2 y su principal rival, el Apple Watch Ultra: todos ellos son relojes grandes, con grandes esferas y carcasas superresistentes. La carcasa del Huawei Watch Ultimate tiene un aspecto estupendo: está fabricada con una aleación de circonio "metal líquido" superresistente y superduro que se dice que es más duro que el titanio, y está acabado en un gris más oscuro para el modelo Expedition Black y en plata brillante para el Voyage Blue, que viene con una correa de titanio a juego.

El modelo Voyage Blue es especialmente bello y parece una versión inteligente de un reloj de buceo de gama alta, como un Seamaster. El Expedition Black es un poco más deportivo, con su correa de silicona negra y su caja más recatada, pero ambos siguen pareciendo relojes fantásticos, siempre que elijas la esfera adecuada. Muchas de las opciones predeterminadas estropean realmente el aspecto del reloj y, francamente, lo hacen parecer barato: pasé por cinco o seis de las esferas "gratuitas" de la tienda AppGallery antes de decidirme por una que realmente me gustara.

Por lo demás, el reloj es cómodo en la muñeca (probamos el modelo Expedition Black), pero es grande y pesado, ya que pesa 76 gramos, lo que resulta útil para sobrevivir a golpes y arañazos, pero no tanto si lo llevas en la cama, ya que podrías golpearte accidentalmente a ti mismo o a tu pareja con él. Cuando terminé el periodo de prueba y cambié a mi reloj digital Casio F-91W, más pequeño, me sentía como si hubiera estado haciendo pesas. Si quieres llevarlo a diario, es una opción grande, pesada y a veces incómoda.

En cuanto al software, la aplicación Salud de Huawei es una aplicación complementaria muy buena y con un diseño muy completo, con datos bien presentados y montones de gráficos granulares en los que hincar el diente, una auténtica delicia para los aficionados a la información sanitaria. Me impresionó menos la UX del Huawei Watch Ultimate: básicamente tiene el mismo diseño que el Huawei GT 4, y si pellizcas y haces zoom, el diseño de la aplicación se amplía hasta convertirse en un rectángulo básico, sin ningún esfuerzo por adaptar el diseño a la pantalla. Es algo pequeño, pero muy revelador, y a pesar de la bonita construcción del reloj, el sistema operativo de Huawei no es tan ergonómico de usar como algo como watchOS 9.

Las similitudes con el Huawei Watch GT 4 continúan en el diseño físico, con la excepción del botón del modo Ultimate en el lado izquierdo. Al pulsar este botón, pasas al Modo Expedición o al Modo Buceo -yo utilicé el Modo Expedición la mayoría de las veces-, mientras que los demás botones actúan como controles para seleccionar opciones de aplicaciones individuales. Sin embargo, estaría bien que Huawei hiciera que el botón del Modo Ultimate fuera totalmente programable, del mismo modo que lo es el botón de acción del Apple Watch Ultra.

Puntuación de diseño: 3.5/5

Huawei Watch Ultimate: Características

(Image credit: Future)

Muchos modos de entrenamiento

Nuevos modos Expedición y Buceo

Algunas funciones bloqueadas para usuarios que no son de Huawei

La falta de LTE es frustrante

Afortunadamente, el Huawei Watch Ultimate destaca en el seguimiento de entrenamientos, con un montón de modos, al igual que la serie Huawei Watch GT antes que él. Las carreras se registran fácil y exhaustivamente: se dividen en carreras al aire libre y en interiores, y el seguimiento de las carreras al aire libre rivaliza con el de los relojes Garmin y Polar en cuanto al nivel de detalle de los datos que puedes obtener de una carrera. Desde el tiempo de recuperación y el esfuerzo aeróbico/anaeróbico hasta el VO2 máximo, el GPS y la información del segmento de ritmo, todo está aquí. No hay un mapa de calor de la potencia de carrera sobre tu ruta, como en los Garmin, que siempre me ha parecido útil, pero combinado con el Modo Expedición, este reloj va a ser un gran compañero de trail running.

Hablando de eso, el Modo Expedición es genial. Lo trataré con más detalle en otro artículo, pero básicamente es uno de los dos nuevos modos que te permiten ver y medir estadísticas vitales específicas, utilizar la función de linterna del reloj, establecer puntos de ruta GPS y saber a qué distancia estás de cada punto de ruta. Al encadenar waypoints, puedes mantenerte orientado y no tener que echar un vistazo a un mapa GPX cada pocos minutos.

El Reloj también dispone de un publicitado Modo Buceo, que aún no hemos podido probar. Al dividirse entre inmersiones recreativas y libres, tanto en agua de mar como en agua dulce, Huawei afirma que puede funcionar y mostrarte profundidades precisas de hasta 100 metros; también puede interactuar con tu botella de aire para mostrarte lecturas en la muñeca, y lleva una brújula para reorientarte. He preguntado a un instructor de buceo profesional sobre las credenciales de buceo del Apple Watch Ultra, y me fascinaría que el Ultra y el Huawei Watch Ultimate se probaran uno junto al otro.

El Watch está repleto de aplicaciones y funciones, desde lecturas de tensión y ejercicios de respiración hasta mapas, mensajes de texto, función de llamada de voz con el altavoz integrado y el asistente de IA de Huawei, que sólo está disponible en teléfonos con EMUI. Las aplicaciones adicionales de terceros, como Spotify, tendrán que descargarse a través de la AppGallery de Huawei, lo que de nuevo podría ser un problema dependiendo del teléfono que utilices. Mapas utiliza Petal Maps de Huawei en lugar de Google Maps, que está disponible como descarga del navegador si no puedes acceder a AppGallery, pero funciona bien y ofrece indicaciones en la muñeca. Sólo asegúrate de activar los permisos en tu teléfono, ya que sin los permisos correctos aprobados, la aplicación se cerrará en el teléfono y las indicaciones en la muñeca se detendrán.

La característica más frustrante que falta aquí es la falta de LTE o de opciones reales de GPS sin conexión. Si quiero música en streaming, mapas o incluso la posibilidad de llamar a alguien desde el reloj cuando salgo a correr, tengo que llevarme el teléfono. La falta de mapas en la muñeca o de indicaciones independientes de mi teléfono es especialmente atroz para un reloj autoproclamado para actividades al aire libre: sí, puedes establecer puntos de ruta GPS con el Modo Expedición, pero no puedes consultar un mapa decente ni ponerte en contacto con alguien si, por ejemplo, te tuerces un tobillo. Estas omisiones están bien para un reloj de gama media, pero a este precio es un verdadero golpe.

Puntuación de características: 3.5/5

Huawei Watch Ultimate: Desempeño

(Image credit: Matt Evans)

Excelente duración de la batería

El Modo Expedición es increíble

Notificaciones molestas

La duración de la batería del Huawei Watch Ultimate cumple plenamente las expectativas. Durante dos semanas de uso moderado, la batería duró unos 11 días -algo menos de las dos semanas completas que se afirmaban- en modo smartwatch, con la funcionalidad GPS normal agotando la batería. Probé el GPS del reloj contra un Garmin Forerunner 265 y el GPS de mi teléfono Oppo durante una carrera en particular, y estoy satisfecho con la precisión del GPS de doble banda del Huawei, teniendo en cuenta el tiempo que tardé en activar y desactivar los tres dispositivos antes y después de correr.

La característica más destacada del reloj fue el Modo Expedición, que funcionó mejor de lo esperado en la muñeca. El buscador de waypoints se sincroniza con la brújula para crear indicaciones direccionales fáciles de seguir, y pulsando un botón se cambia la lectura a un modo nocturno de color naranja tenue para salvar la vista. Siempre que te acuerdes de soltar puntos de ruta a seguir con la suficiente regularidad, tus aventuras no se verán empañadas por el hecho de que te pierdas, y el Modo Expedición tiene incluso widgets de SPO2, barómetro y frecuencia cardiaca fácilmente accesibles para comprobar tu rendimiento en altitud, junto con una luz para señalización.

Una de mis mayores quejas con el reloj en el uso diario son las notificaciones que recibes durante una carrera, con recordatorios sobre lo lejos y rápido que has corrido, las velocidades, etc. En otras aplicaciones que he utilizado, como las de Garmin o Polar, las notificaciones se sincronizan automáticamente con los auriculares que llevas puestos. No ocurre lo mismo con Huawei: por defecto, inexplicablemente, la voz de la IA, con un acento extraño, suena a todo volumen por el altavoz impresionantemente alto del reloj. Un trote por el parque o un entrenamiento en el gimnasio pueden resultar muy embarazosos, muy rápidamente para los no iniciados.

Aunque puedes bajar el volumen y desactivar las notificaciones en los ajustes, conseguir que los recordatorios lleguen a los auriculares es un proceso frustrante y contraintuitivo. Tienes que emparejar los auriculares con el reloj y no con el teléfono, lo que no se hace con otros servicios, lo que significa que, a menos que estuviera reproduciendo mi propia música desde el reloj, o bien no recibía Spotify, o bien no recibía las útiles indicaciones de voz a mitad de carrera, o bien tenía que sufrir la infame voz de Huawei gritando al mundo "¡Ejercicio iniciado!", "¡Ejercicio en pausa!", "¡Tiempo: cinco minutos, quince segundos por kilómetro!".

Por lo demás, estaba contento: todo funcionaba como se espera de un reloj de gama alta, con toda la precisión y potencia que promete un dispositivo de este tipo. Es una pena que la extraordinaria calidad de fabricación y las excelentes innovaciones se vean defraudadas por algunos fallos frustrantes, típicos de Huawei.

Puntuación de desempeño: 4/5

Huawei Watch Ultimate: ¿Debería comprarlo?

(Image credit: Matt Evans)

Swipe to scroll horizontally Categoría Comentario Puntuación Valor A un precio similar al del Apple Watch Ultra, este reloj tiene un aspecto y un tacto premium y cumple lo que promete, a pesar de algunas deficiencias 4/5 Diseño Un reloj de gran aspecto, increíblemente resistente y con una fantástica aplicación complementaria, empañado por algunas frustraciones habituales del diseño de Huawei. 3/5 Características Muchos modos de entrenamiento, seguimiento exhaustivo del sueño y nuevos juguetes para actividades al aire libre como los modos Expedición y Buceo. La ausencia de LTE es un gran limitador. 3.5/5 Desempeño Excelente duración de la batería que cumple las expectativas, un Modo Expedición estupendo y un montón de opciones de entrenamiento. El GPS es preciso, pero las lecturas del HUD son un fastidio. 4/5 General Un buen reloj para actividades al aire libre, especialmente si ya eres usuario de Huawei, pero algunas cosas frustrantes le impiden ser el mejor de su clase. 3.5/5

Huawei Watch Ultimate: Cómpralo si...

Tienes un teléfono Huawei Este es el reloj Huawei más potente y con mejores especificaciones que existe. Si ya has invertido en EMUI, es una obviedad.

Eres un excursionista serio El Modo Expedición de Huawei te llevará adonde quieras ir y de vuelta, con un montón de funciones de seguridad y control de la salud.

Quieres estilo La carcasa de metal líquido y la correa de titanio del modelo Voyage Blue tienen un aspecto increíble, son de primera calidad y rezuman clase con la cara adecuada.

Huawei Watch Ultimate: No lo compres si...

No te gustan los relojes grandes Este es un pedazo de metal grande, pesado y potente. Si prefieres una estética más estilizada, es mejor que busques en otra parte.

Aún no tienes Huawei Guardar tus tarjetas para el pago sin contacto está bloqueado tras el uso de EMUI, entre otras características clave.

Quieres un reloj más barato El nuevo reloj de Huawei es muy caro, quizá prohibitivo. Si no vas a aprovechar al máximo todas las funciones disponibles, puedes conseguir un dispositivo más adecuado a tus necesidades por mucho menos.

También considera

Swipe to scroll horizontally Also consider Componente Huawei Watch Ultimate Apple Watch Ultra Garmin Enduro 2 Precio £699 (around $870 / AU$1,300, Expedition Black) $799 / £849 / AU$1229 $1,099.99 / £929.99 / AU$1,749.00 Dimensiones 48.5 x 48.5 x 13mm 49 x 44 x 14.4mm 51 x 51 x 15.6mm Peso 76g 61.3g 70g Carcasa/Bisel Metal líquido con base de circonio Titanio Polímero reforzado con fibra, titanio Pantalla 466 x 466px, AMOLED cristal de zafiro 410 x 502px, Retina siempre activa Pantalla OLED LTPO 280 x 280px, MIP transflectiva ¿GPS? GPS de doble banda GPS L1 y L5, GLONASS, Galileo, QZSS, y BeiDou GPS, GLONASS, Galileo, SatIQ Duración de batería 14 días (8 dias en uso intensivo) 36 horas 34 días (110 horas GPS) Conexión Bluetooth, NFC LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.2 Bluetooth, Wi-Fi, ANT+ ¿Resistente al agua? Si, certificado 10ATm, EN 13319 Si, 40m, ISO standard 22810 Si, 10ATM

Primera reseña: Abril 2023