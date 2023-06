Amnesia: The Bunker Review: demasiado aterrador para tú propio bien

Review Information: Reseñadp en: PC Disponible en: Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PC Fecha de lanzamiento: Junio 6 2023

Amnesia: The Bunker no es para los débiles de corazón, pero incluso con su insaciable sed de terror, Frictional Games logra proporcionar un mundo completo lleno de secretos, horrores e historias trágicas.

A diferencia de los títulos anteriores, The Bunker no se anda con rodeos, ya que Frictional Games te lleva directamente al corazón de la guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial. Navegas por las trincheras sangrientas y empapadas a través de una lluvia de bombas e incluso gases tóxicos mientras los soldados alemanes te disparan desde las crestas de arriba. Si bien no hace mucho para asustarte, ya que esta secuencia parece sacada directamente de un juego FPS, es una gran oportunidad para familiarizarte con la mecánica en una situación llena de adrenalina pero no aterradora.

Tener la libertad de vagar por encima de las trincheras fue una forma brillante de configurar el entorno claustrofóbico de The Bunker . Ver el cielo nublado y gris o escuchar el grito gutural de un soldado pidiendo ayuda me trajo un extraño consuelo, ya que sabía que no estaba solo. Tener la libertad de vagar por las trincheras a voluntad y la facilidad de simplemente disparar a los soldados enemigos despojados tan rápidamente hizo que mi primera entrada en los túneles oscuros fuera aún más discordante.

(Image credit: Frictional Games)

Después de quedar atrapado en el fuego enemigo mientras arrastras a tu amigo destrozado y casi sin vida fuera del lodo, te despiertas solo en una cama médica en una instalación subterránea en algún lugar del frente occidental. No hay explicación para tu soledad; solo tienes una ligera idea de que este no es el lugar donde quieres estar.

Aparte de algunas cartas trastornadas esparcidas por los túneles, el único contacto humano que obtienes es un soldado herido que yace en el salón de comidas. Mortalmente herido y temeroso de lo que habita en el búnker, esta pobre alma te pide que realices un acto de misericordia y lo saques de su miseria antes de que el monstruo lo encuentre de nuevo. Desafortunadamente, tu único acto de bondad se interrumpe cuando la criatura sale de un agujero en la pared y acaba con el soldado. Esto inicia una horrible secuencia de persecución que te lleva a la habitación segura, y aquí se encuentra el comienzo de Amnesia: The Bunker.

La confusión, la claustrofobia y el aislamiento son formas brillantes de comenzar el nuevo título de la serie Amnesia. Arranca al jugador de cualquier comodidad que pueda tener al deambular bajo el cielo nublado e inmediatamente cambia las tornas, obligándote a una realidad en la que estás atrapado y casi completamente indefenso de la bestia que acecha en los huecos oscuros.

Difícil de olvidar

(Image credit: Frictional Games)

Puede ser fácil para un juego de terror jugar con sus jumpscares o su atmósfera espeluznante sin hacer ningún esfuerzo por pulir otros aspectos menos aterradores del juego. Afortunadamente, Amnesia: The Bunker y Frictional Games no se durmieron en los laureles.

No estamos seguros de si estabábamos tan obsesionados con la construcción del mundo, la mecánica o los efectos de audio de Amnesia: The Bunker porque eran genuinamente fantásticos o si nos dio algo más en lo que pensar además de la horrible y gruñona bestia llena de huesos , eso sí da bastante miedo. Nos gusta pensar que ambas razones pueden ser ciertas.

El entorno interactivo basado en la física recuerda maravillosamente a los títulos iniciales como The Dark Descent, promoviendo a los jugadores a interactuar más íntimamente con el mundo que los rodea. Puede desalojar puertas atascadas, limpiar tablones de madera que ensucian su ruta de escape e incluso abrir rejillas de ventilación para colarse en habitaciones prohibidas. Es reconfortantemente familiar para los viejos fanáticos y una excelente manera de hacer que los jugadores se metan en el papel de un soldado francés petrificado que lucha por pasillos oscuros para encontrar las herramientas necesarias para escapar.

La interactividad y los acertijos repartidos por el búnker construyen la atmósfera de manera espectacular. Tratar desesperadamente de abrir puertas, revolver las pertenencias de los soldados muertos para encontrar códigos vitales en sus placas de identificación y usar objetos para ayudarlo a navegar por el mundo que lo rodea crea una ansiedad que le revuelve el estómago.

Este realismo también funciona de maravilla al crear una narrativa atractiva y un escenario creíble. Hay indicios de la vida pasada que estos túneles condujeron a la izquierda a lo largo de cuarteles abandonados, un salón de comidas desierto y vestuarios que aún están llenos de las pertenencias de los soldados que alguna vez caminaron por los mismos caminos que tú ahora. Combina esto con una actuación de voz brillante y un audio atmosférico y tendrás un mundo creíble para asustarte.

Sobrepasando la marca

(Image credit: Frictional Games)

Amnesia: The Bunker es una experiencia maravillosa en la construcción interactiva de mundos, la narración de historias y la resolución de acertijos. Lamentablemente, este arduo trabajo se ve frustrado por el horror agotador. Me encanta el terror y con mucho gusto me someto a horas de juegos de Outlast o Silent Hill, pero cuando la ansiedad es tan agotadora que te encuentras tratando de ir de A a B lo más rápido posible con la cabeza gacha, mirando al suelo, algunos de la alegría se drena de la experiencia.

Justo al principio, ves al monstruo demoler a un compañero soldado, consolidando el hecho de que puedes compartir ese espantoso destino a partir de este momento. La única forma de mantenerlo a raya es alimentando el generador con el combustible que encuentres a lo largo de los túneles y manteniendo las luces encendidas. También está su linterna de cuerda, pero el tiempo que lleva, junto con el ruido que genera, significa que a veces esta herramienta hará más daño que bien.

Este concepto sería brillante si no significara que cada vez que la luz se desvanece, la bestia te atormenta sin cesar gruñendo. Este horror de siguiente nivel será una experiencia maravillosa y refrescante para algunos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que Amnesia: The Bunker no es para los débiles de corazón, y para muchos, no es algo que te dará la bienvenida de nuevo para jugar por segunda vez.

Amnesia: The Bunker es un repaso perfecto para la franquicia que se basa en el miedo original a la oscuridad y la pérdida de la cordura por los que son conocidos los títulos anteriores, lo que lo convierte en un fuerte contendiente para nuestra lista de los mejores juegos de terror . Sin embargo, la atmósfera paralizante y de alto riesgo puede ser demasiado para algunos.

Accesibilidad

(Image credit: Frictional Games)

Desafortunadamente, no hay muchas funciones de accesibilidad para maravillarse en Amnesia: The Bunker . Si bien hay formas de cambiar la configuración de gráficos y audio, la parte con la mayor personalización parece ser la configuración de subtítulos. En estos, puede activar los subtítulos y los subtítulos cerrados, cambiar el tamaño y seleccionar las opciones de animación o atenuación de la distancia que revelarán los subtítulos a medida que se dicen las palabras y dejarán que los subtítulos desaparezcan de la pantalla a medida que se aleja de los elementos y las letras.

¿Cómo lo reseñamos?

Este juego de Amnesia: The Bunker tardó siete horas y media en completarse en el nivel de dificultad normal recomendado. Si bien puedes volver y jugar en el modo difícil para garantizar una experiencia diferente, no se recomienda este nivel para jugar por primera vez.