Ofertas de alojamiento web del Black Friday 2024

¡Tengo olfato para las ofertas de alojamiento web del Black Friday y he olfateado algunas gangas este año! Aunque el Black Friday no es hasta el próximo fin de semana, ¡las ofertas ya han llegado a raudales! Basta de exageraciones, aquí están los descuentos que está buscando.

¡Muéstrame las ofertas!

Esos son los alojamientos web que tienen las mejores ofertas del Black Friday en este momento y los mayores descuentos disponibles. He ido un paso más allá y he desglosado estas ofertas con más detalle y también les he dado sus propias secciones para ayudarte a encontrar la mejor oferta para ti.

Ofertas de alojamiento web del Black Friday a detalle

A2 Hosting hasta un 86% de descuento 86% de descuento Alojamiento compartido (Ignite) - $ 1.75

61% de descuento WordPress administrado (ejecutar) - $ 9.95

66% de descuento en VPS no administrado (lanzamiento 1) - $ 2.99

65% de descuento VPS administrado (Takeoff 4) - $ 26.95

66% de descuento Reseller (lanzamiento turbo) - $ 24.95

46% de descuento Managed Dedicated (Entrada 1) - $ 79.99

43% de descuento Managed Dedicated (Entrada 2 Intel y AMD) - $ 129.99

A2 es uno de esos hosts confiables y confiables. Particularmente bueno para alojamiento de revendedor y planes VPS si está buscando alojamiento para sus clientes o proyecto.



ScalaHosting

- Hasta un 80% de descuento Alojamiento en la nube administrado

- Hasta un 67% de descuento Alojamiento autogestionado

- Hasta un 78% de descuento Alojamiento

compartido: hasta un 78% de descuento en alojamiento de correo electrónico ScalaHosting es uno de los mejores proveedores de alojamiento en la nube de la industria y SPanel es una alternativa genuina a cPanel. Aproveche el precio más bajo y experimente todos los beneficios de la nube y un panel hecho para profesionales de TI.

¡Obtén hasta un 88% de descuento con SiteGround este Black Friday! StartUp - Adecuado para sitios de portafolio 88% de descuento

$ 1.99 / mes por un año, se renueva a $ 17.99 GrowBig - Adecuado para tiendas en línea 86% de descuento

$ 3.99 / mes por un año, se renueva a $ 29.00 GoGeek - Adecuado para sitios de alto rendimiento 86% de descuento

$5.99/ mes por un año, se renueva a $44.99 El plan GrowBig de SiteGround es uno de los mejores planes de alojamiento web para pequeñas empresas. Tiene suficiente potencia para garantizar que las velocidades de carga de la página del sitio sean rápidas y un excelente soporte de un equipo galardonado. Si está buscando hacer crecer una tienda en línea, esta es mi mejor elección.

Ofertas de alojamiento web de Nexcess ¡Este año Nexcess ofrece ofertas en nuevos planes de WordPress, WooCommerce y Magento!



Nexcess Managed WordPress Hosting

75% de descuento en 4 meses



Nexcess Managed WooCommerce Hosting

75% de descuento en 4 meses



Nexcess Managed Magento Hosting

75% de descuento en 4 meses Si tienes poco tiempo y tu lista de tareas es larga, el alojamiento gestionado de Nexcess puede ahorrarte dinero y tiempo para ayudarte a centrarte en tu negocio.

Cloudways Obtén un 40% de descuento durante 4 meses con el código BFCM2024 Cloudways ya tiene un buen valor, por lo que después de estos cuatro meses, todavía obtendrá una buena oferta. Si quieres hosting para un proyecto y puedes hacer un poco más tú mismo, esta es una buena opción.

Plan Lite: $ 1.95 / mes durante 12 meses 85% de descuento

(un sitio, 25 GB de almacenamiento, 50 cuentas de correo electrónico) Plan Pro: $ 3.95 / mes durante 12 meses 77% de descuento

(sitios ilimitados, mejor rendimiento, 50 GB de almacenamiento) Plan premium: $ 6.95 / mes durante 12 meses 74% de descuento

(rendimiento mejorado, 100 GB de almacenamiento, cuentas de correo electrónico ilimitadas) Estos planes son ideales para cualquier persona que quiera configurar cualquier cosa, desde un pequeño sitio o blog (plan Lite) hasta personas que administren una pequeña empresa con mayor tráfico o una mayor cantidad de productos (plan Premium) y quieran apoyar el medio ambiente. Por cada nueva cuenta, se planta un árbol y por cada amperaje utilizado se compensa tres veces más con la Fundación Ambiental Bonneville.



Este Black Friday Ultahost tiene un 40% de descuento en el plan Shared Starter, el plan VPS Basic y el plan Power Plus. También hay un 20% de descuento en el plan de alojamiento dedicado Ulta-X1. Los lectores de TechRadar Pro pueden disfrutar de un 15% de descuento en su primera factura para todos los planes anuales utilizando el código promocional exclusivo TRULTA15. Se pueden encontrar descuentos adicionales con los códigos promocionales TRULTA25 y TRULTA45.

Ofertas de VPS del Black Friday

Un servidor privado virtual (VPS) es uno de los tipos de alojamiento más versátiles que puede obtener. Ya sea que desee alojar un pequeño blog o portafolio, hasta una gran aplicación web, el mejor alojamiento VPS es clave para su infraestructura y éxito.



Plan VPS KVM2 (24 meses) - $5.99/mes



Consigue un 10% de descuento extra con el código BLACKFRIDAY Especificaciones: 2 núcleos de vCPU, 8 GB de RAM, 100 GB de espacio en disco NVMe y 8 TB de ancho de banda

A2 Hosting hasta un 66% de descuento

66% de descuento VPS no administrado (lanzamiento 1) - $ 2.99

65% de descuento VPS administrado (Takeoff 4) - $ 26.95



Especificaciones de Launch 1: 1 núcleo, 2 GB de RAM, 25 GB SSD, transferencia



de 0,5 TB Especificaciones de Takeoff 4: 2 núcleos, 4 GB de RAM, 150 GB SSD, 2 TB de transferencia

ScalaHosting Hasta un 80% de descuento en VPS



en la nube administrada: compilación # 1 hasta un 70% de descuento (2 núcleos de CPU, 4 GB de RAM, 50 GB NVMe, copias de seguridad automáticas fuera de línea)



La suscripción de 1 año era de $ 34.95 / mes ahora $ 14.98 La suscripción de

3 años costaba $ 34.95 / mes ahora $ 29.95



- Build # 2 hasta un 76% de descuento (4 núcleos de CPU, 8 GB de RAM, 100 GB NVMe, Copias de seguridad automáticas fuera de línea)La



suscripción de 1 año costaba $ 91.95 / mes ahora $ 22.48 La suscripción de

3 años costaba $ 91.95 / mes ahora $ 61.95



- Build # 3 hasta un 79% de descuento (8 núcleos de CPU, 16 GB de RAM, 150 GB NVMe, copias de seguridad automáticas fuera de línea) La suscripción de 1 año costaba $ 165.95 / mes ahora $ 34.98 La suscripción de

3 años costaba $ 165.95 / mes ahora $ 115.95



- Build # 4 hasta un 80% de descuento (12 núcleos de CPU, 24 GB de RAM, 200 GB NVMe, copias de seguridad automáticas fuera de lugar) La suscripción de 1 año costaba $ 239.95 / mes ahora $ 47.48 La suscripción de

3 años costaba $ 239.95 / mes ahora $ 169.95

Cloudways Obtén un 40% de descuento durante 4 meses con el código BFCM2024 Cloudways tiene una amplia gama de planes VPS en todos los niveles de recursos

VPS FAQs

¿Qué es el alojamiento VPS?

Un servidor VPS es un servidor físico dividido en compartimentos virtuales. Cada segmento actúa como un servidor independiente. Esto proporciona más control y recursos que otros tipos de alojamiento y también puede proporcionar un mejor rendimiento. La mayor ventaja del alojamiento VPS es que puede personalizar el sistema operativo y la configuración del servidor según sus requisitos.

VPS es ideal para cuando necesita más flexibilidad y potencia que el alojamiento compartido, pero no está listo para un servidor completamente dedicado para su negocio.

Ofertas de WordPress del Black Friday

Originalmente diseñado como una herramienta de blogs, WordPress ahora se ha convertido en un CMS completo que puede manejar todo tipo de sitios web, incluidos sitios de comercio electrónico, portafolios y redes sociales. WordPress es fácil de usar, incluso para aquellos que no tienen experiencia en codificación. La plataforma cuenta con una amplia biblioteca de temas y complementos que se pueden instalar con facilidad para mejorar la funcionalidad y la apariencia de los sitios web.

Ahorra un 81% en el plan Choice Plus (al pagar solo en dólares estadounidenses. El ahorro es menor en otras monedas). Este plan es ideal para principiantes que desean alojar un sitio de WordPress. Puedes aprovechar al máximo la academia de WordPress para aprender las cuerdas y recibir un excelente soporte.

A2 Hosting hasta un 61% de descuento en planes seleccionados de WordPress.

61% de descuento WordPress administrado (ejecutar) - $ 9.95

A2 Hosting no está en nuestra mejor guía de alojamiento de WordPress porque no está muy enfocado en los principiantes y también es un poco caro. Este plan se renueva a $ 25.99 por un sitio, por lo que, a menos que pueda aprovechar completamente las velocidades y la administración, hay mejores opciones

DreamPress: 4 meses gratis DreamPress ofrece 4 meses gratis en su plan administrado de WordPress. (Primer año $12.99 al mes y luego $19.99 al mes). Este plan es para un sitio de WordPress, que incluye un dominio gratuito, 30 GB de almacenamiento SSD, copias de seguridad automatizadas diarias y admite 100k visitantes mensuales.

ScalaHosting



- Hasta un 78% de descuento en alojamiento



compartido Inicie WordPress con un solo clic y benefíciese de la confiabilidad del alojamiento en la nube. Esto es un poco excesivo para un blog o portafolio simple, pero si desea un alojamiento más serio para un sitio más serio, entonces el trato de ScalaHosting es bueno. Además, hay una garantía de devolución de dinero en cualquier momento para que no tengas nada que perder.

Ofertas de alojamiento web de Nexcess ¡Este año, Nexcess ofrece ofertas en nuevos planes de WordPress!



Nexcess Managed WordPress Hosting

75% de descuento 4 meses

Este plan es alrededor de 4 $ más barato después de la renovación que el alojamiento de WordPress administrado A2, pero hay menos almacenamiento disponible. Si tiene muchas imágenes y contenido, es posible que termine haciendo crecer este plan con bastante rapidez, lo que podría hacer que el plan de A2 Hosting sea más valioso.



WordPress FAQs

¿Por qué WordPress? Si estás pensando en qué plataforma utilizar para tu próximo proyecto, hay muchas razones por las que deberías elegir WordPress. Para empezar, WordPress cuenta con una interfaz sencilla por la que incluso los usuarios novatos pueden navegar fácilmente para crear y gestionar el contenido de su sitio web. El diseño intuitivo hace que sea fácil para cualquier persona comenzar rápidamente y administrar su sitio web sin ningún conocimiento o experiencia en programación. Además, WordPress se ha desarrollado a lo largo del tiempo con miles de plugins y temas disponibles que se pueden añadir a tu sitio para darle el aspecto deseado sin tener que empezar de cero cada vez que creas un nuevo sitio o actualizas uno existente. Por último, WordPress se ha sometido a exhaustivos controles de seguridad a lo largo de su ciclo de desarrollo para garantizar que es lo suficientemente seguro como para que los principiantes lo utilicen sin miedo a ser hackeado o infectado.

¿Qué es el alojamiento de WordPress? El alojamiento de WordPress es un servicio que almacena su sitio web en un servidor y lo hace accesible en Internet. Existen diferentes tipos de alojamiento de WordPress para una variedad de personas. En el extremo inferior está el alojamiento compartido, que generalmente viene con WordPress preinstalado y está restringido en lo que puede y no puede hacer con su sitio. Estos vienen en dos sabores: administrados y no administrados. No administrado significa que debe ocuparse de las actualizaciones y la seguridad usted mismo, y el alojamiento administrado de WordPress significa que se cuidan por usted. Puede subir un nivel y obtener un VPS e instalar WordPress en él, lo que le brindará la mayor flexibilidad, pero también el costo de administración más alto.

Ofertas de alojamiento en la nube



Hasta un 67% de descuento en la nube autogestionada de ScalaHosting

60% de descuento Build 1 - $ 9.98 / mes (antes $ 24.95) por un año

(2 núcleos, 4 GB de RAM, 50 almacenamiento NVMe) 63% de descuento Build 2 - $ 18.48 / mes (antes $ 49.95) por un año

(4 núcleos, 8 GB de RAM, 100 GB de almacenamiento NVMe) 65% de descuento Build 3 - $ 33.48 / mes (antes $ 95.95) por un año

(8 núcleos, 16 GB de RAM, 160 GB de almacenamiento NVMe) 67% de descuento Build 4 - $ 61.48 / mes (antes $ 183.95) por un año

(16 núcleos, 32 GB de RAM, 240 NVMe almacenamiento)

¿Qué es el alojamiento en la nube? El alojamiento en la nube es un tipo de alojamiento en el que los recursos (piense en la CPU, la RAM y el almacenamiento) no están en una computadora, sino que se distribuyen en muchas computadoras en diferentes ubicaciones. Un hipervisor (básicamente un software sofisticado) los conecta entre sí y equilibra las cargas informáticas. Este tipo de alojamiento permite funciones como el escalado automático (agregar CPU, RAM o almacenamiento adicionales) cuando lo necesite) y la redundancia geográfica (si ocurre un desastre en una ubicación, las cargas de trabajo pueden ser completadas por una computadora en una ubicación diferente).

Ofertas de alojamiento de correo electrónico

Obtén hasta un 78% de descuento en el alojamiento de correo electrónico empresarial en ScalaHosting Suscripción de 1 año a StartUp

-> 63% de descuento -> $4.46/mes

Suscripción de 3 años -> 78% de descuento -> $2.66/mes

(Tarifa regular: $11.95/mes) Suscripción de 1 año a SmallBiz

-> 64% de descuento -> $5.36/mes

Suscripción de 3 años -> 76% de descuento -> $3.56/mes

(Tarifa regular: $14.95/mes) Suscripción mediana

de 1 año -> 64% de descuento -> $7.16/mes

Suscripción de 3 años -> 73% de descuento -> $5.36/mes

(Tarifa regular: $19.95/mes)

¿Qué es el alojamiento de correo electrónico? Al igual que un sitio web, un correo electrónico necesita una dirección. De lo contrario, los correos electrónicos no sabrían a dónde ir. Los buzones de correo también necesitan almacenamiento. Esencialmente, el alojamiento de correo electrónico es administrar la dirección y proporcionar almacenamiento, pero a menudo viene con una gran cantidad de otras características como herramientas de reenvío o marketing.

Alojamiento web del Black Friday FAQs

¿Cómo puedo comprar ofertas de alojamiento web del Black Friday? Aprovechar al máximo el Black Friday y conseguir las mejores ofertas de alojamiento web es bastante sencillo. Hacemos todo el trabajo duro para que encuentre las ofertas y los códigos de cupón correctos. Algunos servicios de alojamiento de sitios web han incorporado automáticamente el trato y, por lo tanto, solo tendrá que proceder al pago como de costumbre. Sin embargo, algunos servidores web han creado un código promocional único, que deberá aplicarse cuando llegue a la etapa de pago. Recuerde leer toda la letra pequeña cuando se trata de ofertas de Black Friday y Cyber Monday para asegurarse de saber exactamente qué tipo de descuento recibirá.

¿Qué pasa si no me gusta el proveedor de alojamiento web después de haberme inscrito en una oferta de Black Friday? Las ofertas del Black Friday son como cualquier otra suscripción de un proveedor de alojamiento web cualquier otro día del año, la mayoría ofrece una garantía de devolución del dinero o una prueba gratuita de 7 a 14 días para que la pruebes. Registrarse en el Black Friday no es diferente, por lo tanto, deberá prestar mucha atención a los términos y condiciones del proveedor de alojamiento web para que sepa que no se quedará sin dinero si ya no lo desea después de probarlo. Un ejemplo sería HostGator. El proveedor de alojamiento web promete reembolsos en sus servicios de alojamiento y creación de sitios en los primeros 30 días en caso de que no esté satisfecho. Este es uno de muchos, así que mantén los ojos bien abiertos.

¿Obtendré estas ofertas del Black Friday cuando renueve el contrato? La respuesta más honesta es no. Las ofertas del Black Friday están reservadas exclusivamente para el período del mes cibernético, razón por la cual todas las ofertas enumeradas anteriormente son sensibles al tiempo. Cuando finalice la oferta, pagarás la tarifa de renovación del proveedor. Como la mayoría de las ofertas del Black Friday son para nuevos registros, asegúrese de verificar las tarifas del proveedor de alojamiento web para asegurarse de que no se sorprenda por el precio cuando finalice la oferta.