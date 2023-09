Groundbreak 2023. Comenzó el evento de tecnología para la construcción más importante del mundo.

La tecnología y la construcción van muy de la mano. Muchos de los "problemas" que antes podían solucionarse en días o semanas, ahora se resuelven casi de manera inmediata, y no solo directamente ya durante la obra, si no desde la pre-construcción, que precisamente esta última, es uno de los temas en los que se ha enfocado la edición 2023 de Grounbreak by PROCORE.

¿Qué es Groundbreak?

(Image credit: Jorge Covarrubias)

Groundbreak reúne a los líderes de opinión más apasionados e innovadores de todo el mundo que están adoptando la transformación que se está produciendo en esta industria.

Además de que se presentan todas las innovaciones que se están llevando a cabo o que están siendo ya implementadas en la app de PROCORE. Aplicación que cada vez más gente de la industria de la construcción está comenzando a utilizar por su fácil acceso y fácil uso antes, durante y al concluir una obra.

Día 1 de actividades en Groundbreak 2023

Tooey Courtemanche, CEO de PROCORE, saltó al escenario principal de Groundbreak 2023, que este año se llevó a cabo en Chicago, en el Centro de Convenciones McCorkmick Place.

El discurso de Courtemanche fue más allá de temas de innovación y construcción. Ahora también implementan ya el tema de la inclusión y la diversidad, un tema, que de manera general, se continúa lidiando en todas partes y que PROCORE está adoptando, para que este fenómeno cultural tenga más y mejores oportunidad laborales, ahora también en la industria de la construcción.

(Image credit: Jorge Covarrubias)

PROCORE Copilot

Una de las novedades presentadas el día de hoy y a la cuál muchos ya se pueden suscribir en una lista de espera, es PROCORE Copilot. Con esta herramienta se busca una forma de acceder a información que ayuder a resolver problemas, casi de de manera inmediata, y que esto ayude a no poner en "pausa" una obra.

Proporciona respuestas de forma proactiva a las preguntas que hacen los equipos en la Búsqueda

Obtener mejores resultados de búsqueda con IA generativa a partir de datos históricos

Habilita capacidades para completarr tareas a través de pasos comunes completados previamente.

Minimizar el tiempo dedicado a buscar detalles sobre las tareas actuales.

Conectar los equipos del proyecto con recursos que impulsen la acción





Imagina "colocar" tu obra, sobre un mapa GPS

(Image credit: Jorge Cpvarrubias)

PROCORE ha trabajado muy de cerca con Unearth. Empresa de software que ayuda a proveedores de infraestructura crítica a gestionar activos físicos con soluciones GIS móviles.

En este Groundbreak 2023 se anunció que Unearth dejará de ser un software third party, para integrarse de lleno a PROCORE.

Unearth es una plataforma basada en la nube para gestionar datos entre equipos y dispositivos. Con ella se pueden personalizar los flujos de trabajo para operaciones, sincronizar equipos de campo y supervise los activos en un mapa digital.

Con el servicio de Unearth puedes:

Cargar documentos, planos y fotografías directamente en Unearth desde Procore.



Visualizar archivos de proyecto por geolocalización en un mapa

Registrar y reportar inspecciones.

PROCORE Preconstruction

Otra gran e interesante innovación es PROCORE Preconstruction. Dave McCool, Product Leader de PROCORE, aseguró, durante su participación en la conferencia inicial de Groundbreak 2023, que esta función cambiará para bien las reglas del juego.

Aseguró que el tema de la preconstrucción es una cuestión ya mucho más elaborada, donde todas las partes involucradas en la obra deben estar al tanto de qué es lo que va a ocurrir y así evitar cualquier pérdida.

Comentó que ahora con los modelos de previos de construcción, todos los involucrados podrán participar en la toma de decisiones, usando la app de PROCORE y así evitando se tenga que esperar mucho para que todas las partes estén de acuerdo y dar luz verde al inicio de una obra.

PROCORE Pay ya es un hecho

En la edición pasada de Groundbreak, que se llevó a cabo en Nueva Orléans, destacaban que el tema de los pagos de una obra, pueden terminar siendo muy complicados, tardados y engorrosos. Por ello, ya trabajaban en la solución de PROCORE Pay.

Bien, pues esto es ya una realidad, al menos por ahora en los Estados Unidos.

PROCORE Pay es la única solución de gestión de pagos de construcción construida en la plataforma PROCORE que maneja todos los aspectos del proceso de pago entre contratistas generales y subcontratistas, incluido el envío y revisión de facturas, el cobro de requisitos de pago y documentos de cumplimiento, y el desembolso de pagos seguido de una liberación automatizada de exención de gravamen.

Además de varias sesiones de trabajo y conferencias para miles de personas que viniernon en esta ocasión a Groundbreak 2023, esto ha sido parte de lo que se vivió en el primer día de actividades de este importante evento.