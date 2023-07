Las alertas de acoso AirTag de Google llegan a los teléfonos Android

Google ha lanzado una actualización de seguridad para dispositivos Android que permite a los usuarios recibir notificaciones si detecta un dispositivo de seguimiento Bluetooth cercano o en su proximidad.

Aunque los rastreadores Bluetooth, como el AirTag de Apple, están diseñados para ayudar a localizar objetos perdidos, algunos delincuentes los han estado utilizando de manera indebida para acosar a las personas. Google, aunque no fabrica sus propias etiquetas Bluetooth, ha trabajado en conjunto con varias empresas para abordar esta preocupación y el resultado es este nuevo parche de seguridad.

A partir de ahora, los teléfonos Android enviarán notificaciones automáticas a los usuarios si detectan un rastreador Bluetooth desconocido que esté "viajando contigo". Al tocar la notificación, se abrirá un mapa que mostrará la ubicación donde se colocó el rastreador y el recorrido que has realizado desde entonces. Además, se incluirá un botón para "Reproducir sonido" que permitirá que el dispositivo emita un sonido para ayudar a localizarlo, sin alertar a posibles malhechores.

Inicialmente, estas alertas de rastreador desconocido solo funcionarán con los AirTags, pero se tienen planes para extender esta función de protección a productos similares, como el Tile Mate, en el futuro.

Otras funciones

Una vez que se detecte el rastreador desconocido, tu dispositivo Android te ofrecerá una lista de acciones que puedes tomar al respecto. Estas opciones incluyen la posibilidad de contactar a las fuerzas de seguridad para solicitar ayuda o adherir el rastreador a la parte trasera del teléfono. Al hacerlo, podrías obtener más información sobre el rastreador, siempre y cuando el propietario original lo haya marcado como perdido.

Google también sugiere desactivar físicamente los rastreadores no deseados. Aunque las instrucciones proporcionadas en el sitio web de ayuda de Android se centran específicamente en AirTags, no mencionan otras marcas de rastreadores. La buena noticia es que desactivar un AirTag es bastante sencillo: simplemente se debe empujar y girar la parte posterior del dispositivo en sentido contrario a las agujas del reloj para quitar la tapa y extraer la batería. Esta medida permite que los usuarios tomen el control de los rastreadores no deseados y aseguren su privacidad y seguridad.

La actualización más reciente incluye una útil herramienta de escaneo manual en el menú de Ajustes, la cual permite a los usuarios verificar si hay etiquetas de seguimiento cercanas de forma rápida y sencilla. Según Google, este escáner toma alrededor de 10 segundos para completarse y, al finalizar, muestra una lista de las etiquetas cercanas junto con recomendaciones sobre los siguientes pasos a seguir.

Para aprovechar esta nueva función, solo necesitas asegurarte de estar atento y descargar el parche de firmware cuando esté disponible. No hay requisitos estrictos para la instalación, solo necesitas un teléfono con Android 6 o una versión superior para disfrutar de esta herramienta de escaneo.

Correcciones futuras

Google ha decidido posponer el lanzamiento de su nueva red Find My Device, la cual tenía planeado actualizar durante I/O 2023 para detectar rastreadores de terceros. Originalmente, se esperaba que esta función se implementara este verano. Sin embargo, Google ha decidido retrasarla hasta que Apple implemente protecciones para iOS.

La compañía ha insinuado que Apple está trabajando en más protecciones para sus rastreadores Bluetooth, como los AirTags. Hasta el momento, Apple ha lanzado parches de seguridad en el pasado, como la incorporación de Precision Finding en los iPhones en diciembre de 2022, que ayudó a localizar AirTags desconocidos.

La redacción del anuncio de Google puede ser un tanto confusa, por lo que han sido contactados para obtener aclaraciones sobre qué parches específicos implementará Apple y cuándo se espera que se apliquen a otras marcas de rastreadores. En caso de recibir nueva información, se comunicará de inmediato.