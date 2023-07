Intel descontinuará sus mini PC NUC, entonces, ¿quién tomará el relevo?

Intel ha anunciado que ha cesado la producción de su línea Next Unit of Computing (NUC) de PC de factor de forma pequeño, destinadas a ser utilizadas como servidores compactos, cines en casa o incluso consolas de juegos.

Intel comenzó a promocionar la línea de mini PC en 2012, aunque un portavoz de la compañía, en una respuesta por correo electrónico a PCWorld , confirmó un informe anterior de Serve the Home de que Intel, más conocida por su negocio de fabricación de componentes, se retiraría de producir mini computadoras, así como de PC's por completo.

“Hemos decidido detener la inversión directa en Next Unit of Compute (NUC) Business y cambiar nuestra estrategia para permitir que nuestros socios del ecosistema continúen con la innovación y el crecimiento de NUC”, escribieron, señalando el final de la producción de Intel de la línea de productos (pero no su apoyo a las unidades existentes) mientras deja que otros tomen el relevo.

(Image credit: Intel)

Hasta luego, NUC

Hoy en día, tenemos muchas opciones para elegir PC de factor de forma pequeño. Los gabinetes Mini-ITX (y las placas base para adaptarse a ellos) están fácilmente disponibles y pueden equiparse con componentes para sistemas rivales alojados incluso en los gabinetes más altos.

También están las Raspberry Pi, que, aunque menos que disponibles desde el inicio de la pandemia de Covid-19 , son posiblemente las estaciones de trabajo más pequeñas que tendremos para algúb tiempo, pero es discutible que Intel inició con la moda.

Aun así, con un niño de 10 años dirigiendo la división de productos, tal vez haya sido la mejor decisión de que se haya cedido a terceros y los consumidores tengan más opciones.

A lo largo de los años que hemos cubierto los NUC de Intel, los problemas han aumentado. El cambio de las GPU Nvidia a las propias Arc de Intel se correspondió con un aumento en el precio, y un mayor enfoque hacia la adaptación de la línea para el mercado de juegos significó factores de forma más grandes para acomodar las GPU de escritorio completas.

Intel parecía haber olvidado, al final, exactamente por qué comenzó la línea NUC. Incluso perdió la batalla de los juegos, con Steam Deck y ROG Ally ofreciendo estos últimos, una buena cantidad de potencia en un factor de forma explícitamente portátil. Hay peores maneras de hacerlo que configurarlos como una computadora portátil de trabajo.

Realmente, en el año en curso, ¿alguien está de luto por la desaparición de la NUC de la marca Intel?