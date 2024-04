Un Samsung Galaxy Z Fold 6 FE más barato parece muy probable, pero le faltará algo

Como sabemos, desde hace algún tiempo, se ha escuchado hablar de que Samsung podría estar trabajando en una versión más barata del próximo Galaxy Z Fold 6, posiblemente llamado Samsung Galaxy Z Fold 6 FE, tal como sucedió hace algunos años con su serie Galaxy principal. Lo interesante es que dos filtraciones son las que han hecho ruido en relación con el tema, además, parecen agregar detalles adicionales.

Por ejemplo, WinFuture ha detectado nombres en clave que supuestamente corresponden a los próximos teléfonos plegables de Samsung. Está "B6", que se cree que es el Samsung Galaxy Z Flip 6, "Q6", que sería del Galaxy Z Fold 6, y luego está "Q6A", que se supone que es un modelo más barato.

Como referencia, el Samsung Galaxy Z Fold 5 y el Galaxy Z Flip 5 tuvieron los nombres en clave Q5 y B5 respectivamente, por lo que las suposiciones sobre Q6 y B6 tienen mucho sentido.

Al parecer, estos nombres en clave aparecieron en bases de datos en línea relacionadas con la importación y exportación de productos en varios países, y es probable que este tipo de bases de datos tengan información precisa, por lo que se trata de una prueba convincente de que hay tres Samsung plegables en camino.

Por otro lado, ya que Q6A es un nombre en clave similar al del Galaxy Z Fold 6 estándar, también parece lógico suponer que se trata de una versión de ese modelo, y no de una versión del Samsung Galaxy Z Flip 6.

Y WinFuture informa de que la producción de componentes para el Q6A comenzó más o menos al mismo tiempo que la del Q6, lo que podría significar que estos dos móviles se lanzarán más o menos a la vez. Si nos basamos en el pasado, probablemente sea a finales de julio o en algún momento de agosto.

Por si fuera poco, es importante mencionar que también se ha mencionado una versión del Galaxy Z Fold 6 más cara, a la que llaman Z Fold 6 Ultra, por lo que en teoría la referencia Q6A también podría referirse a este, y no a uno más barato.

El FE se quedaría sin S-Pen

En segundo lugar, tenemos rumores de ETNews (y compartido por SamMobile), que afirma que una de las cosas en las que este teléfono podría ser más barato que el Z Fold 6 estándar es en que no funcionará con el lápiz óptico S Pen de la compañía.

El S Pen en realidad se vende por separado para el Galaxy Z Fold, pero una vez que lo compras funciona, y para que funcione, el dispositivo debe contar con una pieza llamada digitalizador, y claro, si Samsung no incluye dicha pieza en el Samsung Galaxy Z Fold 6 FE, pues el plegable será más barato de fabricar. La web afirma además que otras "piezas y prestaciones" del móvil podrían ser más baratas que las del Galaxy Z Fold 6 estándar, pero no especifica cuáles.

Sea como sea, no dar soporte al S Pen tendría sentido, ya que se trata de una parte no esencial de los plegables de Samsung que probablemente mucha gente ni siquiera compra o utiliza. Además, el móvil no tiene una ranura para poder guardar el S Pen (cosa que sí que tiene el Galaxy (S22, S323 y S24) Ultra. De todos modos, es probable que los costes tengan que recortarse también en otros aspectos, tal vez con un chip de gama más baja o con pantallas de menor tamaño.

Probablemente no sabremos con certeza lo que el Galaxy Z Fold 6 FE tiene que ofrecer (o siquiera si existe) hasta dentro de un tiempo, pero es probable que oigamos muchas más filtraciones y rumores mientras tanto, y nos aseguraremos de cubrir todas las informaciones creíbles.

¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustaría una versión más económica de los modelos plegables de Samsung?