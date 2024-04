Lo sentimos, pero es momento de renunciar a su Samsung Galaxy Note 20 y Galaxy S20

The Samsung Galaxy Note 20 Ultra from 2020

El que fuera el niño mimado de los teléfonos grandes y atrevidos de Samsung, pronto podría ser el momento de poner tu Galaxy Note 20 a pastar. Y si tienes un teléfono de la serie Samsung Galaxy S20, también podría ir por el camino del dodo.

Esto se debe a que las últimas notas de parche de abril de Samsung han indicado que todos los modelos de la serie Galaxy antes mencionada dejarán de recibir actualizaciones de seguridad mensuales. Esto los lleva al final de su vida útil y podría dejar los teléfonos expuestos a amenazas de ciberseguridad y fallos.

Era de esperar, ya que estos modelos se lanzaron en 2020 y el soporte operativo ya ha finalizado. La actualización One UI 5.1 basada en Android 13 fue la última que recibieron estos modelos, y no recibirán las últimas actualizaciones a One UI 6 o Android 14.

¿Qué significa esto para los usuarios de Galaxy S20 y Galaxy Note 20?

Los Samsung Galaxy S20 y Galaxy Note 20 ejecutaban Android 10 en el momento de su lanzamiento, lo que significa que 2024 es el último año de actualizaciones de seguridad.

Esta es una parte normal de la vida útil de los teléfonos, con actualizaciones cada vez menos frecuentes hasta que un terminal finalmente deja de recibir actualizaciones de seguridad o del sistema operativo por parte de los fabricantes. Aunque estos teléfonos seguirán funcionando, con actualizaciones menos frecuentes pueden volverse más vulnerables a las últimas amenazas y programas maliciosos. Además, con el tiempo, las nuevas versiones de las aplicaciones pueden volverse menos estables e incluso dejar de funcionar en los dispositivos más antiguos.

Sin embargo, incluso estas actualizaciones críticas son menos probables a medida que pasa el tiempo y menos personas utilizan estos teléfonos. En última instancia, en algún momento, los usuarios de estos dispositivos antiguos tendrán que considerar la actualización a algo más actualizado si quieren asegurarse de que sus dispositivos son seguros y todas sus aplicaciones siguen funcionando correctamente.

Los Galaxy Note S20 y Note S20 Ultra destacaron (sin juego de palabras) por ser los últimos teléfonos de la serie Galaxy Note, ya que esa línea ha sido sustituida en cierto modo por los modelos Ultra, que se han convertido en un buque insignia pilar de la serie Samsung Galaxy.

Si todavía usas un Galaxy S20 o Galaxy Note 20, tal vez sea hora de actualizarlo.