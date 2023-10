Reseña: OnePlus Open - un smartphone prometedor, para ser el primero de la marca

The OnePlus Open is the only big foldable phone that doesn’t feel like a compromise. It looks and feels like a normal phone, and the camera is the best you'll find on any foldable. You can buy a foldable with a Galaxy more features, but the OnePlus Open provides elegant, capable multitasking and a great folding experience, and that's all you need. There are some missteps – the performance and battery life could stand some improvement – but the Open is better than the rest, and the best part of all is that it costs a lot less.

OnePlus Open: Reseña en dos minutos

Hay algo que OnePlus hizo a la perfección y se trata del tamaño/forma. En nuestra opinion, el OnePlus Open es el primer teléfono plegable que se siente bien. Todos los 'Folds' que vinieron antes, el Galaxy Z Fold 5 y el Pixel Fold más recientemente, se sienten mal. Tienen una forma extraña cuando se cierran: el Galaxy es demasiado estrecho; el Pixel demasiado achaparrado. El OnePlus Open tiene la forma correcta, y es la mejora más importante que OnePlus podría haber hecho al factor de forma. Si estás pagando el doble por un teléfono, no deberías sentir que es del tamaño equivocado la mitad del tiempo.

Al abrir el OnePlus Open te encuentras con una pantalla que es la más grande, brillante y satisfactoria de todos los grandes teléfonos plegables. Hay que fijarse mucho para ver el pliegue, y ni siquiera se nota al tocarlo.

Lo mejor de todo es que este teléfono es fácil y atractivo de abrir. El Galaxy puede ser muy rígido al principio, y el Pixel Fold nunca quiere abrirse en horizontal: requiere un segundo empujón incómodo, y siempre sentí que iba a romper mi Pixel Fold. La OnePlus Open se abre de golpe cuando abro la bisagra.

En comparación con otras tabletas plegables, la OnePlus Open es simplemente mejor. Tiene mejor tamaño cuando está cerrada. Es más fácil de abrir. En todos los sentidos, la Open es una experiencia mejor, pero OnePlus no se detuvo en la bisagra plegable. También ha añadido algo a lo que ningún otro fabricante de teléfonos plegables se ha atrevido: cámaras realmente buenas.

En todos los demás teléfonos plegables, las limitaciones de tamaño del diseño plegable por la mitad han dado lugar a cámaras que van de inferiores a francamente horribles. El OnePlus Open tiene las mejores cámaras del grupo, y está cerca de ser tan bueno como los mejores teléfonos con cámara plana, más cerca que cualquier plegable que haya usado hasta ahora.

Por supuesto, esto requiere una gigantesca joroba de cámara alrededor de la espalda, y es una burbuja poderosa, dos veces más gruesa que la mayor protuberancia de cámara que haya visto. Sin embargo, es una compensación que merece la pena, aunque a veces el teléfono me resulte incómodo en el bolsillo.

Los teléfonos plegables pueden ser muy versátiles en lo que respecta a los ángulos de la cámara, y es una pena que los mejores teléfonos plegables hasta ahora no hayan tenido cámaras a la altura de sus capacidades. El OnePlus Open lo soluciona.

El OnePlus Open es el teléfono plegable más delgado que he visto cuando está cerrado, y es tan delgado como el Pixel Fold cuando está abierto. El OnePlus Open de alguna manera se las arregla para ofrecer pantallas más grandes y más batería sin dejar de ser más ligero que el resto.

De hecho, es mucho más ligero que el Pixel, y eso marca una gran diferencia cuando lo llevas encima. El OnePlus Open pesa casi lo mismo que el iPhone 14 Pro Max del año pasado. Encajar dos pantallas, una batería más grande y la cámara premium bump en un paquete que pesa lo mismo que el mejor iPhone del año pasado es un logro impresionante. El titanio hace que el iPhone 15 Pro Max de este año sea más ligero, pero solo ligeramente.

Usar el OnePlus Open es una gozada, gracias al sencillo y elegante diseño de software de OnePlus. Este teléfono no está tan repleto de funciones como un Galaxy Z Fold 5, y somos los mejores por ello. OnePlus ha conseguido que sea fácil crear una pantalla de inicio útil, navegar por los ajustes y las herramientas, y abrir varias ventanas simultáneamente, sin necesidad de largos tutoriales y recordatorios emergentes que te ayuden a descubrir funciones ocultas.

No todo son buenas noticias. OnePlus no prioriza la resistencia al agua y la durabilidad en sus teléfonos, y eso me da serias dudas a la hora de recomendarlos. El OnePlus Open sólo tiene certificación IPX4, lo que significa que el polvo y la pelusa podrían ser un problema en el futuro, y el Open sólo puede soportar salpicaduras de agua; no puedes dejarlo que se dé un verdadero chapuzón en la piscina. Puede sobrevivir 10 minutos seguidos bajo una lluvia ligera, así que las noticias no son nefastas, pero me gustaría que OnePlus ofreciera nada menos que resistencia IP67 contra todo tipo de polvo y los chapuzones ocasionales.

El OnePlus Open viene en la caja con una sencilla funda con marco de parachoques. Nuestros representantes de OnePlus me dijeron que pusiera la funda en el teléfono, y esa no es una petición que me suelen hacer la mayoría de los fabricantes de teléfonos durante un análisis. La usé de vez en cuando porque era ligera y discreta, pero el teléfono es mucho más bonito sin la funda. La mayoría de las veces me arriesgué sin el protector, pero siempre es mejor prevenir que curar.

No voy a volver a mi teléfono "plano"... después de esta revisión ha terminado. No voy a dejar de usar este Open. Philip Berne, US Mobiles Editor

El OnePlus Open cuesta 1.499 dólares en EE.UU. Además, OnePlus tiene un acuerdo de canje que rebajará el precio en al menos 200 dólares para todos, independientemente del teléfono que se canjee. Este acuerdo estará disponible durante toda la vida útil del teléfono, según OnePlus, y eso convierte al OnePlus Open en el gran teléfono plegable más asequible del mercado estadounidense, al menos.

Es cierto que sigue siendo caro. OnePlus no vende el OnePlus Open a través de operadores inalámbricos, lo que significa que no podrás firmar un contrato multianual para conseguir este teléfono gratis.

El teléfono está certificado para las principales redes de operadores, pero no se venderá en esas tiendas. Puedes comprarlo directamente a OnePlus o en una de las principales tiendas en línea de tu zona, como Amazon y BestBuy en Estados Unidos.

El OnePlus Open es también el primer gran plegable que realmente merece la pena. Si antes te decidiste por un plegable, podría recomendarte el mejor, pero nunca quise usar uno yo mismo debido a todos los compromisos. El Open no sólo corrige los errores de todos los grandes teléfonos plegables anteriores, sino que también abre nuevos caminos con una pantalla más grande y cámaras mucho mejores. No voy a volver a mi teléfono plano, un Galaxy S23 Ultra, después de que termine este análisis. No dejaré de usar este Open.

OnePlus Open review: Precio y disponibilidad

$1,499 dólares en la versión de 512GB / 16GB (precio oficial en la página)

Oferta de canje de al menos 200 dólares por cualquier teléfono en cualquier estado, pero solo en EE.UU.

Disponible en la página oficial de OnePlus, BestBuy y Amazon

A la espera de que OnePlus nos dijera el precio de este teléfono, jugué con otros periodistas tecnológicos a adivinar cuánto costaría. Yo mencioné $ 30,00 pesos mexicanos , mientras que mis colegas se quedaron cortos.

OnePlus es conocida por sorprender al mercado con precios de ganga en dispositivos de calidad casi de buque insignia, y todo el mundo quiere un gran teléfono plegable que cueste menos de 1.000 dólares / 1.000 libras, pero estos teléfonos aún no han alcanzado el volumen que hará que sus extravagantes componentes plegables sean asequibles. Me sorprende que OnePlus pueda ofrecer un teléfono con estas características a un precio tan bajo, incluida la oferta de canje.

El precio es de 1.699 dólares, pero además de la oferta de canje, parece ofrecer un descuento - OnePlus aún no ha dicho si el Open saldrá a la venta en México ni cuándo -. Así que tendremos que esperar para ver si de casualidad le atiné al precio del OnePlus Open en México.

Recordemos que en Estados Unidos existe una oferta de canje, lo que disminuye aún más el costo de este dispositivo.

Además, en Reino Unido, los clientes que hagan un pedido anticipado del OnePlus One recibirán un par de OnePlus Buds Pro 2 gratis, y cuando salga a la venta los compradores recibirán descuentos en varios otros dispositivos OnePlus.

Sigue siendo caro. Puedes conseguir dos o más teléfonos OnePlus 11 por el mismo precio. ¿Vale el doble de lo que cuesta un teléfono normal? La pantalla externa del OnePlus Open es mayor que la de un iPhone 15, y la interna es casi tan grande como la de un iPad mini. Realmente ofrece una experiencia dos en uno, y si compraras los dos dispositivos de Apple por separado, con la misma cantidad de almacenamiento a bordo, estarías pagando más de lo que pagarás por un OnePlus Open.

Solo hay una opción de almacenamiento para el OnePlus Open: 512 GB de almacenamiento y 16 GB de RAM, lo que lo convierte en el plegable con mejores especificaciones de memoria y en la mejor compra por almacenamiento. Está disponible en verde Emerald Dusk y en negro Voyager, y curiosamente los dos colores dan como resultado teléfonos con pesos diferentes, porque el negro Voyager utiliza cuero vegano en la parte trasera (plástico con una textura agradable) en lugar de cristal más pesado.

Me gusta bastante ese acabado en negro, pero este año he creado una colección de productos OnePlus verdes, con mi OnePlus Pad y mi OnePlus Buds Pro 2, así que me alegro de que mi modelo de revisión haga juego. De hecho, es agradable ver que OnePlus ofrece colores consistentes para que los fans los coleccionen, especialmente en este gran tono verde; incluso Samsung, con su sinergia de productos, no ha ofrecido un color único en todas las categorías de dispositivos.

Calificación de precio: 4 / 5

OnePlus Open review: Especificaciones

Estas son las especificaciones del OnePlus Open, incluidas las pantallas interna y externa, y todas las cámaras:

Swipe to scroll horizontally Especificaciones OnePlus Open Header Cell - Column 1 Dimensiones: 153.4 x 143.1 x 5.8mm (abierto); 153.4 x 73.3 x 11.7mm (cerrado) Peso: 239g (negro); 245g (verde) Pantalla (Interna/Externa): 7.82 / 6.31 pulgadas Resolución (Interna/Externa): 2440 x 2268 / 2484 x 1116 Frecuencia de actualización (Interna/Externa): 1-120Hz / 10-120Hz Chipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 RAM 16GB LPDDR5X Almacenamoento: 512GB UFS 4.0 OS: Android 13 with Oxygen OS 13.2 Cámaras traseras: 48MP (wide); 64MP (3x telephoto); 48MP (ultrawide 114°) Cámara frontal: 48MP (wide); 64MP (3x telephoto); 48MP (ultrawide 114°) Batería: 4,805mAh Carga: 67W SUPERVOOC (proprietary) Colores: Emerald Dusk (verde); Voyager Black

Reseña OnePlus Open: Diseño

(Image credit: Future / Philip Berne)

El plegable más fino y ligero que se puede comprar (en la mayoría de los mercados)

Pantallas más grandes en comparación con Samsung y Google

El pliegue es casi invisible y apenas táctil

¿Cuál es el tamaño ideal para un smartphone plegable? Tendría exactamente el mismo tamaño que un smartphone normal cuando está cerrado, y el mismo que una mini tableta cuando está abierto; y de todos los teléfonos plegables que he visto, el OnePlus Open es el que más se acerca a este ideal.

Y lo que es más importante, la relación de aspecto de la pantalla de la tapa es casi idéntica a la de los mejores teléfonos del mercado. Un iPhone tiene una relación de aspecto de 19,5:9. El OnePlus Open tiene una relación de aspecto de 20:9. No parece demasiado delgado, como el Samsung Galaxy Z Fold 5, y todos los demás 'Galaxy Fold' que Samsung ha hecho, y no parece demasiado achaparrado y ancho como el Pixel Fold. Nadie sabría que estás sosteniendo un teléfono plegable si no lo vieran de lado.

Hay que reconocer que el OnePlus Open es grueso cuando está cerrado, y he intentado recordar la última vez que he tenido un teléfono plano tan grueso. El iPhone 3GS de 2009 era igual de grueso que el OnePlus Open, unos 12 mm cuando estaba cerrado. El iPhone 4 se redujo considerablemente, y ese teléfono desencadenó la revolución de los teléfonos delgados con marcos de metal y cristal en la parte delantera y trasera.

The camera bump on the OnePlus 11 (top) compared to the mound on the OnePlus Open (bottom) (Image credit: Future / Philip Berne)

¿Serán más delgados los teléfonos plegables? El Honor Magic Vs2 ya es 1 mm más fino que el OnePlus Open, así que sí, claro que lo serán. El grosor del OnePlus Open, especialmente en su gran protuberancia de la cámara, es el mayor defecto de los plegables frente a los mejores teléfonos planos. Pero, si vas a hacer un buen uso de la gran pantalla interna (y sin duda lo harás), el grosor es un intercambio justo.

Ese bulto, sin embargo. Si crees que ya has visto una gran protuberancia en la cámara, prepárate. El círculo de la cámara del OnePlus 11 es prominente, aunque no poco atractivo. El montículo de la cámara del OnePlus Open es más bien una loma, sin un metal en forma de K que redondee el diseño. Flota cerca de la parte superior de la parte trasera como un ojo gigante y deslumbrante.

Además, lo notaba en el bolsillo y prefería llevar el teléfono con la lente hacia fuera. No es un gran problema; es sólo una enorme protuberancia de la cámara. Para obtener cámaras de primera calidad en un teléfono plegable, especialmente en comparación con las cámaras por debajo del par que hemos visto en plegables anteriores que cuestan mucho más que el Open, voy a aceptar el bache.

Cuando abres el Open ves una fantástica pantalla interna. Hay un pliegue, pero es apenas visible - a menudo tenía que inclinar el teléfono para que la luz captara el pliegue correctamente para mostrarlo a los espectadores. Si pasas el dedo de un lado a otro sobre el pliegue lentamente, no lo notas, pero si lo deslizas rápidamente puedes percibir el ligero hundimiento.

If you can't see the crease, is it really there? (Image credit: Future / Philip Berne)

La bisagra del OnePlus Open es satisfactoria y ansiosa. La del Galaxy Z Fold 5 es un poco rígida y cuesta un poco abrirla, mientras que la del Pixel Fold es un desastre total: la bisagra se abre casi por completo, pero hay que dar un empujón extra para forzar el teléfono a que quede plano. Es muy desagradable.

El OnePlus Open, por otro lado, parece que quiere estar abierto tanto como cerrado. No hay ninguna barrera que te impida usar el teléfono como quieras, a diferencia de otros grandes teléfonos plegables.

El escáner de huellas dactilares en el OnePlus Open está en el botón de encendido, y OnePlus utiliza una gran tecnología de huellas dactilares, por lo que funcionó bien cada vez que lo usé. El teléfono también tiene un buen desbloqueo facial, y así es como normalmente desbloqueaba el teléfono.

También hay un interruptor de silencio de tres paradas en el OnePlus Open, un estándar en casi todos los teléfonos insignia de OnePlus (y una característica ahora abandonada en los modelos iPhone Pro). Puedes pasar del silencio total a la vibración y al sonido activado con un rápido movimiento. Si eres de los que se encuentran a menudo en teatros y reuniones, un interruptor de silencio es una gran característica a tener.

Merece la pena considerar las dos opciones de color. El cuero negro "vegano" (también conocido como plástico) tiene una textura muy agradable y resulta elegante. Mi unidad de prueba en verde encaja a la perfección con el resto de accesorios verdes de OnePlus que he ido coleccionando este año. La empresa ha tenido un año excepcional y merece la pena echar un vistazo a cada uno de sus productos estrella.

Puntuación de diseño: 5 / 5

OnePlus Open review: Pantalla

(Image credit: Future / Philip Berne)

La pantalla de la cubierta de 6,3 pulgadas es mayor que la del iPhone 15

La pantalla interior de 7,82 pulgadas es media pulgada más pequeña que la de un iPad mini

Ambas pantallas son superbrillantes, con refresco variable a 120 Hz

Las dos pantallas del OnePlus Open son una maravilla para la vista, y ambas son tan buenas como el teléfono o la tableta insignia que sustituirán en tu colección. La pantalla de la cubierta es de 6,3 pulgadas, con tecnología LTPO 3.0 que puede ralentizarse a 10 Hz para un modo de bajo consumo, siempre encendido. La pantalla interior es de 7,82 pulgadas y tiene casi la misma superficie que un iPad Mini (2021). Puede ralentizarse hasta 1 Hz, y ambas pantallas pueden refrescarse hasta 120 Hz.

Al igual que hizo con el OnePlus Pad, la compañía sigue encontrando las mejores pantallas para sus dispositivos, con niveles de brillo superiores que superan a la competencia. El Pixel Fold puede alcanzar niveles máximos de brillo de 1.450 nits, para cuando le da el sol directamente. El OnePlus Open, por otro lado, puede alcanzar fácilmente el mismo brillo en uso normal, y alcanza picos de 2.800 nits. Incluso el impresionantemente brillante nuevo Pixel 8 Pro de Google solo puede alcanzar un pico de 2.400 nits.

En términos de área de pantalla, realmente estás obteniendo más con el OnePlus Open de lo que obtendrías con el Pixel Fold o el Galaxy Z Fold 5. Puede que los teléfonos de la competencia anuncien una pantalla de 7,6 pulgadas, que no suena como si fuera mucho más pequeña, pero esa es una medida diagonal, y la diagonal no nos dice nada útil sobre el tamaño de la pantalla.

Imágen 1 de 2 (Crédito de la imagen: Future / Philip Berne) Here is the OnePlus Open, folded shut, next to an iPhone 15 Pro Max. (Crédito de la imagen: Future / Philip Berne) Here is the OnePlus Open with the inner display unfolded next to an iPhone 15 Pro Max.

El Pixel Fold y el Galaxy Z Fold 5 en realidad te dan alrededor de 28,4 pulgadas cuadradas de espacio de pantalla en el interior. El OnePlus Open ofrece 30,4 pulgadas cuadradas. Eso son dos pulgadas cuadradas más, no solo 0,22 pulgadas midiendo la diagonal. ¿Te parece mucho? En realidad no; esos otros teléfonos ya parecían grandes. Sin embargo, en combinación con la pantalla externa mucho mejor, el espacio extra en la pantalla interior del OnePlus Open se siente como un buen extra.

La pantalla externa del OnePlus Open es la mayor diferencia, aunque la medición diagonal cuenta una historia engañosa. El Samsung Galaxy Z Fold 5 tiene una pantalla externa de 6,2 pulgadas, pero es muy alta y estrecha, y no es muy divertida de usar. El OnePlus Open tiene una pantalla externa de 6,31 pulgadas, ¿es realmente mucho más grande? Sí, es mucho más grande.

La pantalla del iPhone 15 te da alrededor de 14,15 pulgadas de espacio de pantalla en pulgadas cuadradas. La pantalla externa del OnePlus Open es aún mayor, con 14,9 pulgadas cuadradas. ¿El Galaxy Z Fold 5? Es casi dos pulgadas cuadradas más pequeño que el OnePlus, y más de una pulgada menos de espacio que el iPhone 15. El teléfono más caro de Samsung ni siquiera te da tanto espacio de pantalla externa como el modelo base del iPhone de Apple, a menos que despliegues el Galaxy.

Calificación de pantalla: 5 / 5

OnePlus Open review: Software

(Image credit: Future / Philip Berne)

Interfaz elegante que no estorba

No está repleto de funciones como Samsung, para bien y para mal

Buena sinergia con OnePlus Pad

La interfaz de OnePlus Oxygen OS en el OnePlus Open es limpia y elegante, más cercana a la versión Pixel de Google de Android que a la interfaz One UI de Samsung. Si eso no significa mucho para ti, que sepas que es fácil configurar y usar el Open, y que no hay fallos inesperados ni errores no forzados.

Por ejemplo, puedes iniciar una app con el teléfono cerrado y luego abrirlo, y no hay problema para el OnePlus Open. En el Pixel Fold, esto suele causar problemas, pero en el Open simplemente funciona; de hecho, las apps se ven muy bien tanto en la pantalla más pequeña como en la más grande, a diferencia del Pixel, que tiene problemas para mostrar las apps correctamente.

Por otro lado, los fans de Samsung tienen una escopeta de características lista para estallar contra cualquier competidor, y algunas de ellas pueden ser innegablemente útiles. No podrás convertir el OnePlus Open en un ordenador de sobremesa como con el software DeX de Samsung. No tendrás un segundo asistente virtual como Bixby listo para gestionar todos los ajustes de tu teléfono. No podrás usar un lápiz preciso en la pantalla del Open. Podría seguir y seguir.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Dicho esto, aquí no falta de nada. Todo lo que esperas encontrar en una buena tableta plegable está aquí. Puedes ejecutar aplicaciones lado a lado fácilmente deslizando el dedo por los bordes de la pantalla. Puedes tener apps en ventanas emergentes más pequeñas encima de apps más grandes.

Es muy sencillo y fácil de manejar. El OnePlus Open no está tan repleto de funciones como el Galaxy Z Fold 5, pero tampoco tienes interminables capas de menús y opciones que acompañan a cada función.

OnePlus también merece crédito por la construcción de su propio ecosistema de productos, y puesto que el OnePlus Pad es en realidad una excelente tableta, debo mencionar que tiene características especiales que funcionan con otros teléfonos OnePlus como el OnePlus Open. Los dispositivos se conectarán automáticamente y empezarán a compartir cosas como fotos o cualquier cosa que copies o cortes en el portapapeles. Copia una imagen en un dispositivo e inmediatamente aparecerá en el otro. Samsung y Apple tienen funciones similares, incluso más avanzadas, y siempre es agradable ver que un fabricante de móviles recompensa a sus fans.

Calificación Software: 4 / 5

Cámaras

(Image credit: Future / Philip Berne)

Sus excelentes cámaras superan al resto de teléfonos plegables

No es tan buena como la del iPhone 15 Pro Max, pero casi

La calidad de imagen es buena, pero el software de la cámara necesita ayuda

Es difícil meter una buena cámara en un teléfono plegable. Un teléfono plegable tiene menos profundidad para alojar la cámara, y las cámaras necesitan profundidad en su diseño para hacer buenas fotos. OnePlus está utilizando un nuevo tipo de sensor apilado de Sony, y sobre el papel parece que va a igualar o superar al OnePlus 11, que es un teléfono con muy buena cámara para hacer fotos chulas y artísticas.

¿He mencionado que el bulto de la cámara es grande? ¿Lo he hecho? Pues sigo. Hay un montón de modos de disparo en el OnePlus Open, tal vez demasiados. No estoy seguro de que la mayoría de la gente entienda todas las diferentes opciones que ofrecen Exposición prolongada, Slo-Mo y Lapso de tiempo, por no hablar de los más enigmáticos modos XPAN y Vídeo, que están separados del Vídeo básico.

(Image credit: Future / Philip Berne)

También hay un modo de acción que está separado de los otros modos de cámara, y no estoy seguro de lo que hace, porque no veo suficiente acción para usarlo. A veces, un pequeño botón circular como una luna creciente menguante aparecía en la pantalla, y podía activar o desactivar alguna función tocándolo, pero nunca estaba seguro de qué efecto tenía realmente.

Una inmersión en los ajustes no ayuda mucho. No hay tutoriales para todas las funciones, y no tienes todos los ajustes que cabría esperar. Por ejemplo, no pude ajustar manualmente la resolución de mis fotos, aparte de elegir un modo de color de 10 bits que almacena las fotos en un formato diferente para ahorrar espacio. ¿Eso cuenta? No estoy muy seguro.

A long exposure sample from the OnePlus Open camera (Image credit: Future / Philip Berne)

También me gustaría que el OnePlus Open aprovechara mucho más su diseño plegable en lo que respecta a la fotografía. Puedes cambiar el visor a la pantalla más pequeña mientras el teléfono está desplegado, y de esta manera puedes verte en la pantalla mientras te tomas un selfie con la cámara principal de mayor calidad, en lugar de la cámara selfie de 20MP.

En un plegable tipo clamshell como el Motorola Razr Ultra, encontrarás muchos más trucos para que esta experiencia sea divertida cuando uses la cámara con multitudes. Encontrarás caras divertidas en la pantalla externa que hacen sonreír a los niños, o ángulos chulos que puedes configurar con la cámara. Este no es el caso del OnePlus Open. Tienes una cámara mucho mejor que en otros plegables, pero no se beneficia de ser un teléfono con cámara plegable tanto como me gustaría.

Muestras de la cámara OnePlus Open