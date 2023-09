Las mejores funciones de iOS 17 de Apple harán que los propietarios de Android se sientan más abandonados que nunca

Utilizo tanto un Apple iPhone 14 Pro como un Samsung Galaxy S23 Ultra, pero si quieres saberlo, soy una burbuja verde para mis amigos y familiares. Mi tarjeta SIM tiene que moverse, y los teléfonos de Apple ya no lo hacen, así que no puedo usar iMessage para mensajería. Apple es famosa por hacer que las funciones normales sólo estén disponibles para su grupo de propietarios de iPhone. Si eres un usuario de Android como yo, agárrate fuerte, porque iOS 17 está llegando y va a ser mucho peor.

Soy una burbuja verde, fuera de los mensajes de grupo e incapaz de FaceTime. Las burbujas verdes se quejan mucho, ¿no? ¿Cuál es el problema? Nuestros mensajes de texto siguen llegando. ¿Quién usa mensajes de texto? ¿No está todo el mundo en WhatsApp, Telegram o algún otro servicio de terceros que no esté controlado por Apple o Google?

Bueno, si no era un gran problema antes, está a punto de convertirse en un problema muy grande. Apple tiene un montón de nuevas características en iOS 17, y van a cambiar la forma en que interactuamos con los demás usando nuestros teléfonos. Si tienes un iPhone, claro

(Image credit: Future / Philip Berne)

Lo primero es conocer y saludar a alguien. En el pasado, podrías haberles enviado un mensaje con tus datos de contacto. Podías llamarles para que tuvieran tu número en su historial de llamadas.

Con iOS 17, acercarás tu teléfono al suyo. Como ambos tienen iPhones, sus teléfonos se reconocerán mutuamente usando la magia secreta del iPhone. Aparecerá un remolino místico en tu pantalla, como si miraras dentro de una bola de cristal. Entonces aparecerá el póster de tu contacto.

El póster de contactos es el nuevo avatar de los propietarios de iPhone. Si no tienes un iPhone, no te preocupes. No tendrás ninguno. Cuando dos iPhoneros tocan sus teléfonos (o los acercan íntimamente), se conectan y empiezan a compartir. Esto empieza con el póster de contactos.

SharePlay te permite ver programas o jugar, sólo con iPhones

(Image credit: Future / Philip Berne)

Todos los propietarios de un iPhone tendrán un póster de contactos que podrán crear y compartir, incluyendo su información de contacto. Pero estas nuevas funciones para compartir no se limitan a los contactos y los pósters. Una vez que te hayas conectado con otro iPhone, podrás iniciar una sesión SharePlay para escuchar música, ver vídeos o jugar.

Por supuesto, sólo puedes compartir SharePlay si tienes un iPhone. Si quieres tener una fiesta de baile secreta con tus amigos, todos reproduciendo la misma música al mismo tiempo en sus teléfonos, perfectamente sincronizados, puedes hacerlo con SharePlay. ¿Y si viene un amigo con Android y quiere unirse? Supongo que sólo tendrá que tararear.

Pero no será sólo para bailar. Si vas en coche con un grupo de personas, todos los que tengan un iPhone podrán elegir la música. Los usuarios de Android se limitan a escuchar. La nueva versión de CarPlay permitirá a los usuarios de iPhone enviar música a través de SharePlay a la lista de reproducción del coche. Si tienes un Android, sigue tarareando.

La función de seguridad Check In sirve para todo, pero solo funciona con iPhone

Si todo esto te parece una queja tonta, lo es. Me molesta que los propietarios de Android se queden fuera de las fiestas secretas, pero sólo un poco. Lo que realmente me molesta es la forma en que los teléfonos Android se quedan fuera de la nueva función de seguridad Check In.

A través de la aplicación Mensajes del iPhone, puedes enviar un mensaje de Check In a otro usuario de iPhone. Esto les permite seguirte para asegurarse de que estás a salvo.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Cuando alguien salga de tu casa y quieras asegurarte de que ha llegado bien, o si envías a tu hijo a clases de piano por su cuenta después del colegio, puede establecer una ubicación y recibirás una notificación cuando llegue. No necesitan acordarse de hacer nada más, todo es automático. También puedes establecer un periodo de tiempo en lugar de una ubicación, de modo que alguien deba hacer Check In al cabo de una hora si sale a correr, por ejemplo.

Si no llegan sanos y salvos, o si no se registran una vez transcurrido el tiempo, el teléfono puede tomar medidas de emergencia. Puede activar el contacto y el procedimiento SOS de emergencia, si lo has configurado. También puede simplemente enviar un mensaje a una persona con tu ubicación, el nivel de batería del teléfono y la señal de red.

Incluso puede enviar la ubicación del último lugar donde se desbloqueó tu iPhone, o la última ubicación donde se quitó tu Apple Watch. Esto va en serio.

Excepto que no funciona con Android. Si intentas enviar un mensaje de Check In a alguien que utiliza un teléfono Android, alguien con burbujas verdes, la opción no aparece en la aplicación Mensajes. No hay forma de hacer check in con alguien a menos que se haya comprado un iPhone.

Las funciones básicas del teléfono no deberían ser exclusivas de una marca

Apple no debería meterse con funciones que son más antiguas que el propio iPhone

Check In es una función de la beta pública de iOS 17, por lo que podría estar sujeta a cambios antes del lanzamiento del software final. Me he puesto en contacto con Apple para aclararlo y actualizaré esta historia si obtengo respuesta. Espero que no sea así como funcione Check In en la versión final. Aunque la burbuja de Check In es un widget que se actualiza en directo dentro de la aplicación Mensajes, debe haber una forma de adaptarse a los usuarios de Android.

No me importa cuando los fabricantes de teléfonos ofrecen funciones exclusivas que recompensan a los usuarios que compran en un ecosistema de dispositivos. Si mi laptop funciona mejor con mi tablet y mi TV, es fantástico. Tampoco me importa que las marcas creen una red social de fans. En cierto sentido, eso es lo que son iMessage y las burbujas azules. Una red social para los propietarios de un iPhone de Apple.

(Image credit: Future / Philip Berne)

El problema es que esta red social se esconde en una aplicación de mensajería de texto. Las personas que compran un iPhone a menudo no entienden cuánto cambia su experiencia de mensajería de texto debido a iMessage. Desde luego, Apple no deja claro lo difícil que es abandonarlo.

Las funciones básicas de un teléfono deberían estar fuera del alcance de los fabricantes. Apple no debería meterse con funciones que son más antiguas que el propio iPhone. Cuando hago una llamada, debería saber que todo el mundo puede recibirla. Lo mismo debería ocurrir con los mensajes de texto. Si hay un mensaje que sólo va a los propietarios de iPhone, debería vivir en su propia red social, no en los mensajes de texto.

Si antes era una peculiaridad molesta de la lealtad de Apple, ahora se convierte en un problema de seguridad. Si los propietarios de Android no van a poder recibir mensajes de seguridad de sus amigos y familiares, el muro que rodea el jardín ha crecido demasiado. ¿Cuál es el mensaje de Apple? ¿Queremos que estés seguro, así que dile a tus seres queridos que se compren un iPhone? Eso es ir demasiado lejos, y espero que Check In pueda hacer saber a todo el mundo que estoy a salvo, no sólo a los amigos que compran iPhones.