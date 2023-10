Google Pixel 8 un vistazo: Reseña en dos minutos

El Google Pixel 8 se parece menos a una versión más pequeña del Pixel 8 Pro, más grande y caro, que a un verdadero subconjunto, con menores capacidades de cámara, menos RAM y una pantalla algo menos impresionante. Sigue siendo atractivo y mucho más asequible, y debería atraer a quienes desean la estética de Pixel, pero a un tamaño y precio más accesibles.

Al igual que el Pixel 8 Pro más grande, el Pixel 8 de 6,2 pulgadas obtuvo un rediseño sutil del cuerpo y un nuevo chip Tensor G3 (además de toda la IA integrada que viene con él). Sin embargo, a diferencia de ese buque insignia más grande, el Pixel 8 tiene solo dos cámaras traseras que parecen prácticamente sin cambios con respecto a las del Pixel 7. Una cámara principal de 50MP y una cámara ultra ancha de 12MP no es nada despreciable, pero el Pixel 8 Pro tiene más lentes y más píxeles. en todos los ámbitos.

Al menos no se pierde mucho en el lado de la pantalla. Sigue siendo una pantalla de alta resolución que es capaz de ofrecer un brillo impresionante, aunque carece de las capacidades LPTO del Pixel 8 Pro, lo que significa que su frecuencia de actualización variable puede oscilar entre 60 Hz y 120 Hz, pero nunca baja lo suficiente para una pantalla siempre encendida.

Sin embargo, el nuevo chipset Tensor G3 y las unidades de procesamiento Tensor (TPU) locales y basadas en la nube deberían poner al Pixel 8 en pie de igualdad con el 8 Pro en lo que respecta a algunas impresionantes fotografías, texto y automatización de IA.

Y hay algo en poseer un teléfono Android mucho más liviano y de bolsillo que aún logra incluir una batería impresionantemente grande y prácticamente iguala la duración de batería prometida del teléfono más grande.

En general, si no valoras un teleobjetivo y puedes vivir con menos píxeles ultra gran angular, no sacrificarás demasiado si eliges el Pixel 8 en lugar del Pixel 8 Pro. ¿Es este un rival serio para el iPhone 15, más caro de Apple? Es muy pronto para saberlo.

Google Pixel 8: Precio y disponibilidad

Precio: $699 dólares (como sabemos, los Google Pixel, no se venden oficialmente en México, su costo sería de unos $15,000 pesos)

Preventa ya disponible

A la venta a partir del 12 de octubre

Google presentó el Pixel 8 de 6,2 pulgadas y el Pixel 8 Pro de 6,7 pulgadas en su evento Made by Google del 4 de octubre, en el que también lanzó el nuevo Google Pixel Watch 2 .

El Pixel 8 comienza en $699 dólares, con 128 GB de almacenamiento. Si bien también hay una opción de 256 GB que cuesta $759, no puedes comprar el Google Pixel 8 en las variantes de 512 GB o 1 TB que son opciones si compras el Pixel 8 Pro y en otras partes del mundo, solo puedes comprar el más grande. El modelo de 256 GB de capacidad viene en color Obsidian, mientras que la versión de 128 GB se puede conseguir en las tres combinaciones de colores.

Las preventas comenzaron el 4 de octubre y el teléfono se enviará el 12 de octubre.

Google Pixel 8: Características

Swipe to scroll horizontally Row 0 - Cell 1 Dimensiones: 150.5 x 70.8 x 8.9mm Peso: 187g Pantalla: 6.2" Full HD+ (1080 x 2400) 60Hz a 120Hz 'Actua' OLED Chipset: Google Tensor G3 RAM: 8GB (LPDDR5X) Almacenamiento: 128GB / 256GB (UFS 3.1) Sistema Operativo): Android 14 Cámara principal: 'Nueva' 50MP, f/1.68, 82° FoV w/ OIS Cámara ultra wide: 12MP, f/2.2, 125.8º FoV Cámara frontal: 10.5MP, f/2.2, 95º FoV Batería: 4,575mAh Carga: 27W wired, 18W wireless (2nd-gen Pixel Stand), 12W wireless (Qi) Colores: Obsidian, Hazel, Rose

Google Pixel 8: Diseño

Aspecto y sensación más suaves y familiares.

Relativamente ligero

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Ahora hay una diferencia de tamaño mayor entre el Google Pixel 8 y su hermano mayor, el Pixel 8 Pro, y también es notablemente diferente al Google Pixel 7 .

Mientras que el Pixel 7 tiene una pantalla de 6,3 pulgadas, mide 155,6 mm de alto, 73,2 mm de ancho y 8,7 mm de grosor y pesa 197 g, el Pixel 8 tiene una pantalla de 6,2 pulgadas, mide 150,5 mm de alto, 70,8 mm de ancho y Tiene 8,9 mm de grosor y pesa 187 g.

Se siente muy bien en la mano, incluso si se volvió un poquito más grueso. Compare este teléfono con las amplias especificaciones del Pixel 8 Pro, que mide 162,6 mm de alto, 76,5 mm de ancho y 8,8 mm de grosor y pesa 213 g.

Aparte de las dimensiones y un ligero suavizado de las curvas (y algunas buenas opciones de color), el Pixel 8 todavía se parece mucho al Pixel 7. El cuerpo nuevamente tiene clasificación IP68, lo que significa que debería soportar una inmersión en el agua. piscina y algo de polvo.

Tiene un marco de metal pulido (el Pixel 8 Pro está especificado como aluminio) y Gorilla Glass Victus que cubre la pantalla. Los botones y puertos (USB-C para carga, ranura SIM) no han cambiado con respecto al Pixel 7.

En esa ahora icónica banda de metal (a algunos les encanta, a otros no tanto) se encuentra el conjunto de cámaras duales y el flash. A diferencia del 8 Pro, este modelo no tiene termómetro.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Google Pixel 8: Pantalla

Más brillante

Más rápido

Google redujo la pantalla solo un poquito en comparación con el Pixel 7, pero mantuvo la resolución mientras actualizaba el brillo máximo a 2000 nits y aumentaba la frecuencia de actualización máxima a 120 Hz (el mínimo es 60 Hz).

Si bien no pasamos mucho tiempo con el teléfono, la pantalla OLED de 6,2 pulgadas del Pixel 8 se veía brillante y nítida. Como antes, tiene capacidad para un lector de huellas dactilares debajo de la pantalla y un único orificio para la cámara selfie de 10,5 MP.

Google Pixel 8: Cámaras

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

El par de cámaras traseras y la cámara frontal del Google Pixel 8 se mantienen prácticamente sin cambios con respecto al Pixel 7. Son:

Principal: 50MP f/1.68

Ultraancho: 12MP f/1.95

Frontal: 10MP f/2.2

No pudimos tomar ninguna fotografía con el teléfono, pero puedes esperar una calidad de imagen que al menos coincida con la que obtuviste del Pixel 7, y con el respaldo de una nueva CPU Tensor G3 y capacidades de IA actualizadas, tus fotos y sus opciones para editarlos y mejorarlos probablemente serán mejores. Google también ha rediseñado la aplicación Cámara, con un nuevo diseño y acceso a más herramientas de nivel profesional.

¿Quieres también una cámara con teleobjetivo? Tendrás que actualizar a Google Pixel 8 Pro para eso.

Como era de esperar de Google, la IA está presente en todo el teléfono y se emplea con efectos impresionantes en las fotografías.

El nuevo Magic Editor es una evolución de la herramienta Magic Eraser de Google. Te permite tocar y arrastrar un sujeto en una foto para moverlo, y el procesamiento de IA llena de manera inteligente el espacio donde estaba el sujeto.

Vimos cómo un ejecutivo de Google abría una foto de su hijo lanzando una pelota de baloncesto, le daba unos golpecitos y lo movía a unos centímetros de la canasta para que pareciera que estaba ejecutando una volcada. El ejecutivo me dijo que si bien la sombra del niño ahora parecía fuera de lugar, también podía usar Magic Editor para moverla.

De manera similar, Best Take puede tomar una colección de fotografías tomadas en sucesión y, con su guía, encontrar la mejor expresión para cada persona en todas las fotografías y luego crear una fotografía en la que todos miran a la cámara y sonríen. Lo vi y pensé que era salvaje... y tal vez un poco inquietante.

El video, que puede grabar hasta 4K a 60 fps, también se actualiza, ya que Google procesa cada cuadro de video a través de su canal HDR para un mejor rendimiento en condiciones de poca luz. Incluso hay un nuevo Borrador de audio para ayudarte a eliminar los ruidos que distraen de tus videos.

Sabremos más sobre la calidad de estas cámaras cuando las pongamos a prueba para nuestra reseña a fondo.

Google Pixel 8: Rendimiento y caracaterísticas

Tensor G3

Un coprocesador de seguridad dedicado Titan M2

Máximo de 256 GB de almacenamiento

Si bien estoamos emocionados de ver qué tipo de rendimiento ha obtenido Google de su nueva GPU Tensor G3, en el Pixel 8 esto está respaldado por solo 8 GB de RAM, a diferencia de los 12 GB que obtienes con el Pixel 8 Pro.

Probablemente sea seguro asumir que el Pixel 8, más asequible, realizará algunas tareas un poco más lentamente, pero nuevamente, es difícil saberlo sin realizar pruebas más exhaustivas.

El Pixel 8 tiene capacidades de IA similares a las del Pixel 8 Pro, pero solo vi algunas de estas demostraciones, y solo en el Pixel 8 Pro, lo que significa que no puedo decir con seguridad que el Pixel 8 funcionará de manera similar.

Esas capacidades, algunas de las cuales están disponibles de fábrica y otras estarán disponibles después del lanzamiento, incluyen capacidades integradas de modelo de lenguaje grande (LLM) en el Asistente de Google. Podrá resumir páginas web (como una receta) o leer en voz alta una variedad de fuentes de texto, e incluso traducir a otro idioma sobre la marcha.

El filtrado de llamadas de Google también se actualiza, con una voz que suena mucho más natural. En una demostración, un representante de Google, que actuaba como repartidor, llamó a un Pixel 8 Pro que estaba configurado para filtrar llamadas. El Pixel 8 Pro respondió y le explicamos que teníamos un paquete que entregar. En el Pixel 8 Pro, pudimos escribir una nota diciéndole al repartidor que podía dejar el paquete junto a la puerta, y el Pixel 8 Pro transmitió ese mensaje con su voz que suena normal. Si la voz no se hubiera identificado como un asistente personal, nunca habría sabido que era una IA.

Google Pixel 8: Software

Android 14

IA a bordo

7 años de actualizaciones de seguridad y sistema operativo

Si la apariencia y las especificaciones no te tientan, tal vez Google pueda llamar tu atención con sus nuevas e impresionantes promesas de soporte, que ahora incluyen siete años de actualizaciones de seguridad y sistema operativo.

El Pixel 8 Pro no solo vendrá con Android 14 de fábrica, sino que también tendrá una vida útil prolongada gracias a más de media década de actualizaciones del sistema operativo. Siete años de actualizaciones superan a Apple, Samsung y OnePlus.

Google Pixel 8: Batería

Una batería grande para su tamaño

Carga inalámbrica rápida

La batería de 4485 mAh del Google Pixel 8 es bastante grande considerando el diminuto tamaño del teléfono. Tiene una duración nominal de 24 horas, aunque no sabremos qué tipo de duración de batería ofrece hasta que podamos realizar más pruebas.

El Pixel 8 (y el Pixel 8 Pro) admiten carga inalámbrica rápida basada en Qi y Battery Share.

Google Pixel 8 preview: VEREDICTO ANTICIPADO

Si deseas la esencia de la nueva experiencia del teléfono Pixel de Google en un paquete pequeño y por un precio asequible, y si puedes vivir sin la cámara teleobjetivo del Google 8 Pro, y no te importa tener menos almacenamiento y menos memoria en comparación con el 8 Pro , el Google Pixel 8 podría ser una opción prometedora.

Sabremos mucho más cuando podamos dedicar más tiempo al Pixel 8 y someterlo a nuestro proceso de revisión completo.