Google Pixel 9 Pro Fold: precio, fecha de lanzamiento, cámaras y todo lo que necesitas saber

Con el Google Pixel 9 Pro Fold, Google ha considerado oportuno que su sucesor plegable del Pixel Fold original se una a la línea Pixel 9, en lugar de ser algo separado. Pero aparte del nombre, ¿qué más ha cambiado?

Bueno, el Pixel 9 Pro Fold es una actualización del Pixel Fold original en varios aspectos, desde el tamaño de su pantalla hasta su chipset y más allá. Echa un vistazo a nuestro análisis práctico del Google Pixel 9 Pro Fold para conocer nuestras primeras impresiones.

A continuación, encontrará todos los detalles de todas las especificaciones y características clave de Pixel 9 Pro Fold, junto con su fecha de lanzamiento y precio.

Google Pixel 9 Pro Fold: Especificaciones

Antes de echar un vistazo más de cerca a las especificaciones del Pixel 9 Pro Fold, aquí hay una descripción general de ellos y cómo se comparan con los otros teléfonos de la línea Pixel 9.

Swipe to scroll horizontally Google Pixel 9 Pro Fold specifications comparison Header Cell - Column 0 Pixel 9 Pixel 9 Pro Pixel 9 Pro XL Pixel 9 Pro Fold Dimensiones 152.8 x 72.0 x 8.5mm 152.8 x 72.0 x 8.5mm 162.8 x 76.6 x 8.5mm 155.2 x 77.1 x 10.5mm / 155.2 x 150.2 x 5.1mm Peso 198g 199g 221g 257g Pantalla 6.3-inch OLED 60-120Hz 6.3-inch LTPO OLED 1-120Hz 6.8-inch LTPO OLED 1-120Hz 8.0-inch OLED 1-120Hz and 6.3-inch OLED 60-120Hz Resolución 1,080 x 2,424 1,280 x 2,856 1,344 x 2,992 2,076 x 2,152 and 1,080 x 2,424 Chipset Google Tensor G4 Google Tensor G4 Google Tensor G4 Google Tensor G4 RAM 12GB 16GB 16GB 16GB Almacenamiento 128GB / 256GB 128GB / 256GB / 512GB 128GB / 256GB / 512GB / 1TB 256GB / 512GB Cámara principal 50MP 50MP 50MP 48MP Cámara gran angular 48MP 48MP 48MP 10.5MP Cámara Telefoto N/A 48MP, 5x zoom óptico 48MP, 5x zoom óptico 10.8MP, 5x zoom óptico Cámara selfie 10.5MP 42MP 42MP 10MP y 10MP Batería 4,700mAh 4,700mAh 5,060mAh 4,650mAh Carga 27W con cable, 15W inalámbrica 27W con cable, 21W inalámbrica 37W con cable, 23W inalámbrica Por Confirmar Colores Obsidiana, Porcelana, Gaulteria, Peonía Obsidiana, Porcelana, Avellana, Cuarzo Rosa Obsidiana, Porcelana, Avellana, Cuarzo Rosa Obsidiana, Porcelana

Google Pixel 9 Pro Fold: Fecha de lanzamiento y precio

Desde $1,799 dólares

Pedidos anticipados en vivo el 13 de agosto

A la venta a partir del 4 de septiembre

El Pixel 9 Pro Fold se anunció el 13 de agosto, junto con el Pixel 9, el Pixel 9 Pro y el Pixel 9 Pro XL. Ya está disponible para pre-pedido y se enviará el 4 de septiembre. Para echar un vistazo a las ofertas disponibles, echa un vistazo a nuestra página dedicada a las ofertas de reserva del Google Pixel 9 Pro Fold.

El Pixel 9 Pro Fold comienza en $ 1,799, por el que obtendrás un modelo con 256 GB de almacenamiento. También hay una configuración con 512 GB de almacenamiento, que cuesta $ 1,919.

A modo de comparación, el Google Pixel Fold original comenzó en $ 1,799, por lo que el precio es prácticamente el mismo este año.

Google Pixel 9 Pro Fold: diseño y pantalla

Más delgado y ligero que el original

Una pantalla plegable de 8 pulgadas y una frontal de 6,3 pulgadas

El Google Pixel 9 Pro Fold tiene una parte trasera mate sedosa con un marco de metal satinado y una bisagra pulida, que Google afirma que es duradera. El resto del teléfono también debería ser bastante duradero, ya que utiliza Gorilla Glass Victus 2 en la pantalla exterior y en la parte trasera, y tiene una clasificación IPX8, lo que significa que es resistente al agua pero no al polvo.

El Pixel 9 Pro Fold, que está disponible en una selección de tonos Obsidian (negro) o Porcelain (blanco roto), se puede desplegar completamente plano, a diferencia de su predecesor, y también es más delgado, con dimensiones de 155,2 x 77,1 x 10,5 mm cuando está plegado y 155,2 x 150,2 x 5,1 mm cuando está desplegado. El Pixel Fold original es de 12,1 mm y 5,8 mm cuando está plegado y desplegado respectivamente.

El Google Pixel 9 Pro Fold también es más ligero, con 257 g, en lugar de los 283 g de su predecesor, y eso a pesar de tener pantallas más grandes.

Aquí, hay una pantalla plegable OLED de 8.0 pulgadas y 2,076 x 2,152 con 373 píxeles por pulgada, una frecuencia de actualización que puede oscilar entre 1 Hz y 120 Hz y un brillo máximo de 2,700 nits, frente a solo 1,450 nits en el Pixel Fold original.

También tiene una pantalla OLED de 6,3 pulgadas y 1080 x 2424 con 422 píxeles por pulgada, una tasa de refresco de 60-120 Hz y un brillo máximo de 2.700 nits. Las pantallas del Pixel Fold original, como referencia, son más pequeñas de 7,6 y 5,8 pulgadas.

Google Pixel 9 Pro Fold: cámaras

(Image credit: Google)

Una cámara principal de 48 MP, una ultra gran angular de 10,5 MP y una cámara de teleobjetivo de 10,8 MP

Herramientas de edición de IA inteligentes

El Google Pixel 9 Pro Fold tiene una cámara trasera de triple lente, con un sensor principal de 48MP f/1.7 con estabilización óptica de imagen (OIS), un ultra gran angular de 10.5MP f/2.2 (con un campo de visión de 127 grados) y un teleobjetivo de 10.8MP con OIS, capaz de un zoom óptico de 5x y un zoom digital de hasta 20x.

La cámara ultra gran angular funciona como una lente macro, y también hay una cámara de 10MP f/2.2 en la parte frontal y una cámara de 10MP f/2.2 en la pantalla plegable. Para video, el Pixel 9 Pro Fold puede grabar en calidad de hasta 4K a hasta 60 cuadros por segundo.

Esas especificaciones son similares a las del Pixel Fold original, pero las cámaras ultra gran angular y selfie tienen nuevos sensores este año.

Al igual que con el resto de la línea Pixel, el Pixel 9 Pro Fold también está repleto de modos de disparo y funciones.

Hay un modo nocturno, un modo de astrofotografía, un modo retrato y muchos otros, junto con funciones más inusuales como 'Agregarme', una herramienta de IA que te permite fusionar dos fotos, para que el fotógrafo que toma una foto grupal también pueda estar en la imagen.

También está Magic Editor, que te permite usar la IA para modificar las imágenes de muchas maneras, desde mover un sujeto a otra parte de la foto, hasta cambiar el fondo de la imagen, e incluso expandir la imagen para obtener más de la escena.

Otras herramientas de IA incluyen Best Take (que combina fotos grupales para que todos se vean lo mejor posible), Magic Eraser (para eliminar elementos no deseados de una foto), Photo Unblur y más.

Google Pixel 9 Pro Fold: desempeño y software

(Image credit: Google)

Un chipset Google Tensor G4

4 GB más de RAM que el Pixel Fold original

Siete años de actualizaciones de software

El chipset Tensor G4 alimenta el Pixel 9 Pro Fold, y aunque, basados en su forma anterior, probablemente no sea el mejor chipset para smartphones, debería ser una actualización sustancial del Tensor G2 utilizado en el Pixel Fold original.

También hay más RAM aquí, con 16 GB en lugar de 12 GB, y el Pixel 9 Pro Fold tiene un coprocesador de seguridad Titan M2, altavoces estéreo, un sensor de huellas dactilares y desbloqueo facial.

En cuanto al software, el Pixel 9 Pro Fold ejecuta Android 14, con la promesa de siete años de actualizaciones del sistema operativo, la seguridad y Pixel Feature Drop. Tenga en cuenta también que Android 15 debería lanzarse pronto, así que espere una actualización en poco tiempo.

También hay muchas funciones de IA aquí, más allá de las que se usan en fotografía. Por ejemplo, está Pixel Screenshots, que te permite guardar, organizar y recuperar información de capturas de pantalla con Gemini Nano.

Y hay características que aprovechan que esto es un teléfono plegable, como la capacidad de usar múltiples aplicaciones en pantalla dividida.

Google Pixel 9 Pro Fold: batería

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Batería de 4.650 mAh

24+ horas de duración de la batería o hasta 72 horas con Extreme Battery Saver

El Google Pixel 9 Pro Fold tiene una batería de 4.650 mAh, que no es enorme, especialmente si se tiene en cuenta que el Pixel Fold original tiene una más grande de 4.821 mAh.

Aún así, Google afirma que el Pixel 9 Pro Fold puede durar más de 24 horas con una sola carga, y que si usa el modo Extreme Battery Saver puede obtener hasta 72 horas de vida. También admite carga rápida con un cargador de 45 W y carga inalámbrica.

Google Pixel 9 Pro Fold: perspectivas

El Google Pixel 9 Pro Fold es un plegable más grande, pero más delgado y liviano que su predecesor, con un chipset dos generaciones más nuevo, 4 GB más de RAM y una pantalla más brillante. Todo al mismo precio de salida.

Eso lo convierte en una actualización prometedora, aunque sigue siendo un teléfono muy caro y con una batería más pequeña que el Pixel Fold original.

Pondremos a prueba esa batería en nuestro análisis completo del Google Pixel 9 Pro Fold, pero suponiendo que no lo decepcione, esto debería ser una opción plegable convincente.