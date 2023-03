El Samsung Galaxy S23 Ultra toma fotos de la Luna y hasta finge el aterrizaje

El Samsung Galaxy S23 Ultra puede tomar fotogtrafías sorprendentes de la Luna. El teléfono tiene un zoom óptico real de 10X, y hoy en día no hay una lente de mayor alcance en un smartphone. Tiene estabilización óptica y trucos para ayudarlo a hacer zoom digital y mejorar la imagen. ¿Es falsa la imagen final de la luna? La pregunta en sí es tonta.

Antes de comenzar, hay una publicación en Reddit que afirma probar que Samsung está utilizando mejoras digitales para agregar detalles a las fotografías de la Luna. Tratamos de replicar el proceso que usa la publicación para engañar al Galaxy S23 Ultra y no hubo éxito. Hay muchas razones para esto, pero no creo que realmente importen. Incluso si Samsung está haciendo lo que afirma la publicación de Reddit, no ha mentido en nada, y sería inútil llamar a estas fotos "falsas".

Hablemos primero de lo que promete Samsung porque no es tanto como podrías imaginar. Samsung nunca dice que puede tomar una fotografía de la luna con zoom óptico y terminar con los resultados finales que muestran. Siempre hay un truco involucrado. Incluso si no está claro para el usuario lo que sucede cuando la cámara usa su zoom digital de 100X, es obvio que la imagen se mueve más allá del ámbito de 'lo que ves es lo que obtienes'.

Scene Optimizer puede agregar detalles a una foto

En un foro de la comunidad de Samsung , un moderador que parece representar a Samsung va mucho más allá al explicar cómo funcionan las fotos con zoom lunar. Este procesamiento de imagen mejorado ha estado ocurriendo en todos los Galaxy desde el Galaxy S21 . Se están agregando detalles. La llamada 'IA' se está utilizando para optimizar la escena. Si no deseas que esto suceda, puedes desactivar el modo de optimización, que está activado de forma predeterminada.

Si solo apunta su lente 10X a la luna, obtendrás una imagen terrible de la luna. Si haces zoom más allá del rango de zoom óptico de 10X, ya le estarás pidiendo a la cámara que haga su magia. Cuando pasa el zoom digital 25X, la IA de la cámara considera la Luna como una posibilidad. Es hora de jugar con algunos trucos y aquí están algunas cosas que obtendrás.

Existe el zoom digital que recorta la imagen para agrandar el objeto. Luego, hay estabilización de imagen para mantener la toma estable. En las tomas a la Luna, el Galaxy S23 Ultra usa dos tipos de estabilización de imagen: estabilización óptica y estabilización de video digital.

La estabilización de imagen óptica (OIS) funciona moviendo la lente para que coincida con el movimiento de tus manos. La estabilización de video digital funciona capturando una imagen mucho más grande de lo necesario. Luego, la cámara encuentra la Luna y la mantiene centrada en un marco más pequeño, recortando todo lo que no es necesario. El efecto final es que la luna permanece inmóvil.

Ya sabíamos que la cámara hacía magia

No es que no supiéramos ya que las cámaras de los teléfonos inteligentes estén llenas de trucos. Nos encantan esos trucos. Samsung, como cualquier otro fabricante de teléfonos en estos días, usa un sensor de cámara con muchos más píxeles de los que necesita. La imagen final será de 12MP por defecto.

El sensor en la mayoría de los teléfonos inteligentes tiene cuatro veces esa resolución y los teléfonos promedian los datos de cuatro píxeles a uno en un proceso llamado agrupación de píxeles . En el Galaxy S23 Ultra, el sensor puede agrupar hasta 16 píxeles en uno, para el resultado en la imagen final.

Si mi píxel final es el promedio de 16 píxeles posibles, ¿es la foto original? ¿Está mejorado por la magia digital? Realmente no me importa.

El Galaxy S23 Ultra no está tomando una foto de la luna. Está haciendo una foto de la luna. Mira la luna en su fase actual y agrega detalles que podrías ver si tuvieras un mejor equipo. ¿Es deshonesto? No, tonto, es la luna.

Es solo la luna, y ya sabemos cómo se ve

¿Por qué necesitas tomar una fotografía de la luna? La luna está a más de un cuarto de millón de millas de distancia. No se va a ir a ninguna parte, y no está cambiando.

De hecho, no veo por qué necesitarías tomar dos fotos de la luna cuando hay telescopios increíbles y fotógrafos profesionales que te darán una mejor foto gratis. No necesitas una segunda foto de la luna de la cámara de tu teléfono. Solo necesitas uno.

Tu primera foto de la luna puede ser lo suficientemente linda. Tu segunda ya es mundana. Si tomas más fotos de la luna, solo estás demostrando que existes. Miren, todos, puedo ver la luna, al igual que el resto de este hemisferio.

Samsung no ha hecho nada malo

Quería sentimre molesto o enojado por esto, pero no puedo. Compré un Galaxy S23 Ultra con mi propio dinero, y si Samsung me mintió sobre sus capacidades, quiero hacerlos responsables. Ese no es el caso aquí. No puedo encontrar una sola instancia de Samsung que muestre fotos de la luna o astrofotografía sin dejar en claro que se utilizan mejoras digitales.

Debe profundizar más para descubrir que esas mejoras digitales pueden incluir decisiones de IA, y la IA puede agregar detalles a una imagen en función de una escena reconocida. Samsung no está poniendo esa información en ninguna parte cerca de su comercialización de las cámaras del Galaxy S23 Ultra. Tampoco es hacer falsas promesas. La cámara hace excelentes fotos de la luna. Esto es cierto.

¿El Galaxy S23 Ultra está tomando fotos falsas de la Luna? Esa es una pregunta tonta, porque la fotografía es toda falsa. Esa no es realmente la luna. Esa es solo una foto. La luna está a cientos de miles de millas de distancia, y esta lente de zoom de 10X es lo más cerca que voy a estar. Si quiero ver la luna real, hay muestras de rocas en el miuseo Smithsonian.

En otras palabras, Samsung no está fingiendo un alunizaje, está fingiendo una foto de la luna. No está agregando detalles que pueden o no existir realmente. Está agregando detalles comprobables que hemos estado observando durante milenios.

Finge algo más cerca que la luna y eso sí sería un problema

Me ofendería si la cámara de Samsung cambiara la verdad. Me enojaría si agregara una pequeña bandera del alunizaje u otros detalles que nunca podríamos ver realmente. Me enfadaría si la IA no fuera precisa. Pero es la luna. La IA puede agregar detalles, y serán perfectos. En este caso, estoy bien con eso.

No quiero que la IA agregue detalles más cercanos a la tierra. No quiero que la cámara agregue amigos a mi fiesta de cumpleaños que en realidad no aparecieron. No quiero que haga sonreír a la gente si frunciera el ceño. La IA ya puede hacerte parecer que estás prestando atención durante una reunión con cámara web . Si mi teléfono inteligente realmente va a cambiar a las personas, debe ser una función que active, no un truco oculto de IA.

Mantendremos nuestra mirada puesta sobre adónde va esta tecnología, pero hasta ahora no estoy ofendido, porque obtuve un tiro a la luna realmente genial. No tiene nada de falso, incluso si mi lente realmente no lo capturó. Esto no es una adición o cambio ofensivo. Se alinea perfectamente con mis intenciones. Quería una gran foto de la luna. El Galaxy S23 Ultra hace eso por mi.