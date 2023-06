The Last of Us: Part 1 finalmente obtiene la verificación de Steam Deck

Recientemente, se ha lanzado un importante parche para The Last of Us Part 1 en PC que trae consigo numerosas correcciones y la verificación oficial para el Steam Deck. Este remake excepcional del aclamado juego de Naughty Dog de 2013 recibe la actualización v1.1 justo a tiempo para celebrar su décimo aniversario.

La versión para PC del juego se lanzó en marzo de este año y ha experimentado algunos desafíos en su transición a la plataforma, como se refleja en su estado de "Mixto" en Steam. Sin embargo, las críticas recientes han sido mayormente positivas, lo que indica un cambio favorable en la percepción del juego. El parche v1.1, que incluye más de 30 líneas dedicadas a mejorar la estabilidad y corregir errores, muestra el esfuerzo del equipo de desarrollo para asegurarse de que este título de alta calidad funcione sin problemas en la plataforma Steam.

La llegada de la Steam Deck, la portátil de Valve, ha sido bien recibida por su relación calidad-precio y versatilidad, y Naughty Dog ha aprovechado esta oportunidad. Además de las mejoras generales de rendimiento al jugar en el Steam Deck, el equipo también ha solucionado un problema de fugas de memoria que causaba bloqueos en el juego. Anteriormente, The Last of Us: Part 1 presentaba cierta inestabilidad en la plataforma, pero obtener la certificación para el Steam Deck brinda tranquilidad a los jugadores que deseen disfrutar de la experiencia zombie en cualquier lugar.

Actualmente, hay más de 8,000 juegos disponibles para jugar en el Steam Deck, y una parte significativa de ellos ha sido verificada oficialmente según los rigurosos estándares de Valve, como se indica en Steam Deck HQ. Valve ha facilitado la visualización de la lista completa de juegos verificados para el Steam Deck, lo que ha simplificado la elección para los usuarios interesados.

En el análisis The Last of Us Part 1, afirmamos que el juego honra al original y a los fans de una manera tan sutil que ni siquiera te darás cuenta. Si aún no has tenido la oportunidad de experimentar esta apasionante historia postapocalíptica, este es el momento adecuado para hacerlo. The Last of Us debutó originalmente en PS3 hace una década y luego fue remasterizado para PS4 con The Last of Us Remastered antes de recibir un completo remake en PS5 el año pasado.