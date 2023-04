Los usuarios de Microsoft Outlook ahora tienen mucho menos espacio para archivos adjuntos

Parece que cada vez más usuarios de la versión gratuita de Microsoft Outlook se están viendo sorprendidos por una retorcida modificación del funcionamiento del almacenamiento en el proveedor de correo electrónico.

Desde el 1 de febrero, el gigante de Redmond ha estado implementando un cambio en el lugar donde se almacenan los archivos adjuntos en los correos electrónicos para los usuarios gratuitos: ahora se almacenan en el servicio de almacenamiento en la nube de la empresa, OneDrive, que tiene una asignación gratuita mucho menor de 5 GB de capacidad, en comparación con la asignación gratuita de 15 GB de Outlook.

El resultado es que muchos usuarios están viendo interrumpidos sus correos electrónicos, ya que no pueden enviar ni recibir nuevos mensajes debido a que su acumulación de archivos adjuntos ha superado repentinamente su capacidad debido a esta migración de almacenamiento.

Desprevenido

Ni que decir tiene que el cambio ha dejado desconcertados y confusos a muchos usuarios gratuitos, que consideran que no sólo es injusto, sino que ni siquiera se les informó de que el cambio iba a producirse.

Un lector dijo a The Register que no podía utilizar Outlook por haber superado repentinamente el nuevo límite de almacenamiento acortado. No era consciente del cambio y no podía ver cómo se había pasado cuando Outlook le mostraba que sólo había utilizado 6,1 GB de los 15 GB de capacidad del correo electrónico. Se puso en contacto con Microsoft y le explicaron la situación.

"Así que, al instante, he perdido 10 GB de capacidad de correo electrónico y, como mis archivos adjuntos superaban los 5 GB, eso ha desactivado instantáneamente mi correo electrónico y ha provocado devoluciones (incluso enviando y recibiendo sin archivos adjuntos)", declaró a la publicación.

Fue más allá y comparó el cambio de política con un "chantaje", al "obligar [a los usuarios] a comprar una suscripción por la puerta de atrás o a tener que borrar correos con archivos adjuntos de forma regular ad infinitum".

Otro usuario comentó en el foro de Microsoft que era usuario desde hacía más de una década y que estaba decepcionado por la decisión. También advertían de que la empresa corría el riesgo de alejar a la gente de sus servicios, ya que sus rivales, como Gmail de Google, ofrecen ahora efectivamente más capacidad de forma gratuita.

Algunos usuarios acudieron a Reddit para dar rienda suelta a su frustración. Uno de ellos afirmó que su límite de OneDrive superó de repente los 36 GB tras el cambio, mientras que otro explicó los problemas a los que puede enfrentarse si tiene que eliminar archivos de OneDrive pero ha olvidado su contraseña:

"Esperemos que conozcas tu contraseña de OneDrive, porque si necesitas restablecerla o acceder a archivos en una carpeta privada de OneDrive bajo esta cuenta de correo electrónico no podrás recibir el correo electrónico de restablecimiento", escribieron.

Microsoft hizo un anuncio en un post en su página de soporte antes del 1 de febrero de que el cambio estaba llegando, pero parece que no fue suficiente para que muchos usuarios fueran conscientes de que su capacidad de almacenamiento de archivos adjuntos será ahora mucho menor.

En ese mismo anuncio, la compañía también dijo que "los suscriptores de Microsoft 365 Personal o Microsoft 365 Familia ya no podrán crear una nueva dirección de correo electrónico para cualquier dominio personalizado asociado a su buzón de Outlook.com."

Este cambio comenzó a desplegarse a los usuarios a partir del 30 de noviembre, y aquellos que ya tengan direcciones de correo electrónico personalizadas en Outlook.com podrán seguir utilizándolas, pero ahora, si las eliminan de Outlook, ya no podrán recuperarlas.

Para ello, tendrán que hacerse suscriptores de pago de Microsoft 365, que también incluye un almacenamiento de correo electrónico mucho mayor, de 50 GB.