El gran cambio de imagen de HBO Max viene con una rebaja

Perdida en medio del alboroto por el cambio de marca de HBO Max a Max y un despliegue de contenidos que incluirá un remake de la serie Harry Potter, está la noticia de que se avecina un cambio significativo en el acceso a contenidos 4K, y no gustará a los actuales abonados a HBO Max.

Max, que se lanza en EE.UU. el 23 de mayo, es una combinación parcial del servicio de streaming HBO Max y los contenidos de Discovery que incluye tres niveles:

Swipe to scroll horizontally Max pricing Tier Max Ad-Lite Max Ad Free Max Ultimate Ad Free Precio $9.99/month or $99.99/year $15.99/month or $149.99/year $19.99/month or $199.99/year Resolución 1080p resolution 1080p resolution 4K UHD resolution Streams Two concurrent streams Two concurrent streams Four concurrent streams Sonido 5.1 surround sound quality 5.1 surround sound quality Dolby Atmos sound quality Offline No offline downloads 30 offline downloads 100 offline downloads

En los niveles Max Ad-lite y Max Ad Free (sin anuncios), no hay soporte para contenidos 4K. Solo Max Ultimate promete lo que Warner Media, empresa matriz de Max, describe como "un catálogo ampliado" de contenidos 4K que incluye The Last of Us, Harry Potter y Juego de Tronos.

Warner Media ha confirmado a TechRadar que, a partir del 23 de mayo, los nuevos suscriptores del nivel Max sin publicidad no encontrarán ningún contenido 4K.

Además, los suscriptores actuales de HBO Max, como yo, después de un periodo de gracia de seis meses en el nuevo nivel Max sin anuncios de 15,99 dólares, también perderán el acceso a los contenidos 4K. Por supuesto, pueden pasar a la categoría Max Ultimate sin anuncios por 4 dólares más al mes.

Así es como Warner Media describió los cambios:

Ahora = HBO Max sin anuncios, algunos 4K

23 de mayo =

Nuevos subs: Sin publicidad - Sin 4K; Ultimate sin publicidad - 4K ampliado

Abonados existentes sin anuncios que pasen de HBO Max: 4K ampliado durante al menos seis meses; después pueden elegir pasar a Ultimate sin anuncios si quieren seguir accediendo a 4K ampliado

De acuerdo, 48 dólares más al año por contenidos visuales de alta calidad que igualan las capacidades de la mejor inversión en un televisor 4K que probablemente haya hecho en los últimos años puede parecer un precio pequeño. Por otro lado, estamos en medio de una crisis de coste de la vida en la que cada aumento mensual de la factura es como otra muesca en la muerte de mil cortes.

Aunque nos entusiasma la perspectiva de acceder a más contenidos gracias a la integración parcial de los contenidos de Discovery y la promesa de nuevos programas como The Penguin, quitar una función a los abonados más fieles nos parece erróneo e injusto.

En cuanto a los que dicen que no notaremos la diferencia, yo diría que 1080p en un televisor 4K de 65 pulgadas no se verá ni de lejos tan nítido -incluso con escalado- como 4K nativo. Es probable que la mayoría de la gente solo vea HBO Max en 4K porque la mayoría de los contenidos de primer nivel, como Last of Us y Succession, se emiten actualmente en 4K.

Obviamente, en la escala de los problemas, incluso los tecnológicos, se trata de una preocupación menor. Pero cuando se trata de nuestras carteras, los pequeños problemas se transforman fácilmente en quebraderos de cabeza presupuestarios mensuales.

Warner Media y Max aún tienen tiempo de ajustar esto. Podrían dejar la capa sin publicidad con 4K y mantenerla fuera de la soportada por publicidad. Es un compromiso justo de, como diría el gran Logan Roy, gente seria.