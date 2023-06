[CLONE] Siri no es un chatbot y así es cómo Apple, quiere que siga siendo

Siri, no es un Chatbot, nunca será un chatbot. No estamos seguros de que a Apple le importe si en algún momento será un competidor viable de ChatGPT. No es que a Apple no le importe la IA, ni mucho menos. Sin embargo, el gigante tecnológico de Cupertino dejó muy claro durante su discurso de apertura de la WWDC 2023 que la búsqueda del dominio de la IA generativa es una prioridad lejana detrás de plataformas como iOS 17 ,macOS Sonoma , Apple Silicon y, por supuesto, Vision Pro y la computación espacial.

Estuvimos en la audiencia el lunes (5 de junio) esperando que el CEO de Apple, Tim Cook, hiciera un pronunciamiento sobre la posición de la IA en el panteón de las tecnologías de Apple. Nunca ocurrió. Entonces, mientras que Google y Microsoft hicieron de la IA la pieza central de sus respectivas conferencias de desarrolladores, la IA fue, de alguna manera, notable por su ausencia aquí. Si Apple no quería centrar la WWDC en la IA, seguramente, pensamos, al menos Siri obtendrá la importante actualización que hemos estado pidiendo a gritos.

Tampoco ocurrió.

¿Estamos decepcionados de que la única actualización importante de Siri sea la capacidad de eliminar finalmente la expresión grosera de la palabra de activación antes de su nombre?

No somos tan ingenuos como para pensar que el hecho de que Apple no llene su nota clave de la WWDC con referencias a la IA, es una indicación de que a Apple no le importa ni la usa. De hecho, Apple emplea IA en toda su línea de productos. Vive, por ejemplo, en el núcleo de cada iPhone, en la red neuronal integrada dentro de su potente CPU A16 Bionic.

Todavía en la carrera del Gran Premio que es la IA generativa, parece que Apple está inactivo en la línea de salida

IA al estilo de Apple

Al menos, esa es una forma de verlo. Nos atreveríamos a decir que Apple lo ve de manera muy diferente. Siri no está en camino de convertirse en otro ChatGPT, Google Bard o Bing AI . Para Apple, Siri no es el único camino hacia, si no el dominio de la IA, al menos la prominencia de la IA.

A lo largo del discurso de apertura, Apple hizo múltiples referencias a los "Modelos de Transformers" y al Aprendizaje Automático. Estos son modelos creados a partir del aprendizaje profundo integrado, pero, a pesar de ayudar con la predicción de palabras, en el caso de Autocorrección en iOS 17, no es IA generativa. No es una actualización llamativa, pero significa que Autocorrección podría dejar de interponerse en el camino de sus palabras y, a veces, en su lenguaje salado.

Lo interesante del modelo predictivo de Autocorrección es que se basa en parte en los mismos modelos que llevaron al desarrollo de ChatGPT. No estoy seguro de dónde se bifurcaron las cosas, pero no se basa en GPT-4 o incluso en el GPT-3 más utilizado.

El nuevo Live Voicemail, que escribe los mensajes de voz a medida que se pronuncian, es obra, nuevamente, del Neural Engine de Apple, que, por supuesto, está diseñado para llevar a cabo rápidamente funciones de aprendizaje automático e inteligencia artificial.

Del mismo modo, Personal Voice, recientemente presentado, que permite que el sistema iOS recree su voz (destinado a que lo usen personas en peligro de pérdida del habla) utiliza la red neuronal del dispositivo para hacer su trabajo.

IA no llamativa pero sí útil y, sobre todo, según la medida de Apple, más segura y privada.

Si Apple es consistente en algo, está poniendo la privacidad del usuario por encima de casi todos los demás imperativos.

Appel no repitió "AI" a lo largo de su discurso de apertura de la WWDC, pero hubo un término repetido diferente y una iconografía asociada: el logotipo de Apple Privacy Lock (parece una manzana remodelada en una especie de Yale Lock). Si estabas buscando un juego de beber clave, eso era todo. Incluso tuiteé sobre la frecuencia con la que vi ese logotipo durante la presentación.

Si hubiera alguna pregunta sobre hasta qué punto Apple llevaría sus principios de privacidad, y si alguna vez los dejaría de lado en busca de la corona de AI ChatBot, creo que tenemos nuestra respuesta.

Siri no es el chatbot de Apple, pero la IA sigue siendo una parte importante del plan estratégico de productos de Apple y el futuro de todos los productos y servicios de Apple.