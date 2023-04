Apple Music Sing: todo lo que necesitas saber

Apple Music Sing debutó justo antes de finales de 2022 con... en realidad, relativamente poca fanfarria. Y es extraño, porque para los suscriptores de Apple Music que sean capaces de cumplir unas cuantas credenciales clave, es una nueva forma emocionante y divertida de explorar su diva, crooner o hype-persona interior.

Y no se trata sólo de pistas de karaoke estándar. No, no, tienes la posibilidad de bajar la voz dentro de las pistas reales que te encanta cantar, junto con letras en pantalla compás a compás por si se te olvida el puente. (No lo harás, lo sabemos).

Apple Music Sing no es una ventaja independiente del dispositivo dentro de Apple Music. En este momento, es exclusivo de los dispositivos iOS más recientes que ejecutan la última versión de la aplicación Apple Music - iPhone 11 o posterior, básicamente, pero vamos a llegar a eso.

'Cause aaaall of me… Loves, aaall of you! (Image credit: Future)

Sin embargo, aguanta el verso y el estribillo, ¿cómo de buena es Apple Music Sing? Antes de tararear una nota, necesitas saber si merece la pena actualizar tu viejo iPhone XR, ya que solo funcionará con iPhone 11 y posteriores. Y, ¿por qué demonios ha hecho Apple que no puedas prescindir por completo de las voces pregrabadas y añadir tu propio estilo vocal inimitable a las canciones?

Hemos intentado responder a todas estas preguntas y más en esta guía sobre la oferta única de Apple Sing, una propuesta que sin duda da a Apple Music una ventaja más en su batalla con Spotify y los mejores servicios de música en streaming del momento.

Apple Music Sing: fecha de lanzamiento

Apple Music Sing ya está disponible en todos los países en los que Apple Music está disponible. Eso incluye Estados Unidos, Reino Unido y Australia, China, Japón y Corea del Sur. Se presentó oficialmente el 13 de diciembre de 2023.

Necesitas una suscripción a Apple Music para escuchar Apple Music, no hay una suscripción por separado (nota: Apple Music Sing no debe confundirse con la opción más barata de Apple, Apple Music Voice).

Teniendo en cuenta que Apple Music tiene más de 100 millones de canciones (y que la recién lanzada aplicación Apple Musical Classical es gratuita para los suscriptores y añade otros cinco millones de canciones), añadir un pequeño control deslizante de volumen de karaoke para las voces es una buena opción, sobre todo si te gusta coger el micrófono y el cancionero en el karaoke de tu barrio. Pero no está disponible en todas las canciones (más adelante hablaremos de ello).

La oferta de letras de Apple Music no es nueva, como comprenderás, solo el simpático icono del micrófono que florece hasta convertirse en un deslizador más grande cuando lo mantienes pulsado. La función de letras sincronizadas llegó con el lanzamiento de iOS 13, el 19 de septiembre de 2019.

¿Por qué mencionamos esto? Bueno, sólo las canciones de Apple Music que tienen letra forman parte de Apple Music Sing. Si no ocurre nada cuando tocas el icono de la letra en la parte inferior izquierda (que revela la letra en tiempo real y luego el pequeño icono del micrófono), no puedes utilizar Apple Music Sing con esta pista.

Apple Music Sing: cómo conseguirlo y cómo utilizarlo

Antes de empezar a utilizar Apple Music Sing, hay que pasar algunos obstáculos. En primer lugar, necesitas una suscripción individual, de estudiante o familiar a Apple Music; por desgracia, el plan más barato Apple Voice no incluye las funciones Sing, que de otro modo serían gratuitas.

También es posible que tengas que actualizar el software de tu iPhone a iOS 16.2. Los detalles granulares son los siguientes...

Dispositivos compatibles: iPhone 11 (o posterior), iPhone SE (3.ª generación) con iOS 16.2 o posterior, iPad Pro de 11 pulgadas de 3.ª gen. o posterior, iPad Air de 4.ª gen. y posterior, iPad Mini (6.ª gen.) o iPad de 9.ª gen. y posterior con iPadOS 16.2 o posterior, y Apple TV 4K (3.ª gen.).

Como guía rápida, iOS 16.2 fue lanzado el 13 de diciembre de 2023, así que si no has actualizado el software de tu iPhone en un poco de tiempo, tendrás que hacerlo.

French rap, Pop or classic love songs – what's your vocal poison? (Image credit: Apple Music)

¿Tienes una suscripción a Apple Music y un iPhone, iPad o Apple TV 4K relativamente reciente? Puedes descargar Apple Music desde la App Store ahora mismo, aunque seamos sinceros, ya vendrá precargado en tu dispositivo, ¿no? Al fin y al cabo, esto es Apple. Solo tienes que iniciar sesión con tu ID de Apple (es posible que incluso puedas disfrutar de una prueba gratuita) y listo.

Por desgracia, actualmente no hay compatibilidad de Android con Apple Music Sing, lo cual es una pena - y no estamos convencidos de que esto sea algo que Apple esté considerando... por supuesto, si esto cambia, serás el primero en saberlo.

Pero ahora que estás en Apple Music, en tu relativamente nuevo dispositivo Apple, simplemente empieza a reproducir una canción, luego toca la canción en la parte inferior izquierda de la pantalla (que se abre para cubrir toda la pantalla). Ahora, toca el icono de la letra, también abajo a la izquierda, que parece un conjunto de comillas en una burbuja. Si la letra está disponible, aparecerá en tiempo real.

Por último (y esto es lo bueno), toca en cualquier parte de la pantalla y aparecerá un pequeño icono de micrófono a la derecha. Tócalo y se convertirá en un control deslizante para bajar la voz en la mezcla. Entonces, ¡a cantar!

Apple Music Sing: ¿qué es?

Apple Music Sing parece bastante sencillo: una función adicional, gratuita con tu suscripción a Apple Music, que te permite reproducir cualquier canción con letra mejorada sin apenas voz. Pero ahí radican nuestros dos pequeños problemas. En primer lugar, no todas las canciones de la biblioteca de Apple Music están habilitadas para ello (y es prácticamente imposible saber qué parte de la biblioteca de Apple Music está o no disponible con letras ritmo a ritmo para cantar) y, en segundo lugar, no puedes desactivar la voz por completo; sigue siendo ligeramente perceptible.

Por supuesto, es difícil rebatir algo que es gratis y divertido, y desde luego no lo estamos haciendo. La cantidad de temas disponibles es sorprendente; algunos te sorprenderán por estar a bordo (For You, de Bruce Springsteen, está ahí, lo que supone un reto lírico que sólo deberías aceptar con la cabeza despejada), pero otros serán más difíciles de encontrar: el clásico de la power ballad Show Me Heaven, de Maria McKee, está ahí a través de su álbum, Cherish, pero no a través de ciertos álbumes recopilatorios.

Apple ha hecho lo correcto y ha proporcionado más de 50 listas de reproducción de géneros y décadas de Apple Music Sing en varios idiomas, si te desplazas hacia abajo desde la sección Apple Music Sing, en la pestaña Explorar. He contado 33 listas de reproducción organizadas por géneros y siete por décadas, pero eso después de las 13 ofertas "Made to Sing", que incluyen "Canciones de amor clásicas", "Duetos icónicos" y similares.

Naturalmente, todas estas recopilaciones particulares contienen únicamente pistas habilitadas para Sing. Mis favoritas son Deutschrap (yo vivía en Alemania), Classic Rock (hola, la banda A5 de Black Velvet, hacía tiempo que no la escuchaba) y, por supuesto, Sing '60s, donde encontrarás a Elvis, Aretha, Frankie Valli, los Beatles y muchos más... probablemente sea mejor que repases primero algunas escalas vocales si quieres impresionar aquí.

Turn the vocal down and belt your heart out (Image credit: Future)

Apple Music Sing: características y diseño

Como era de desear en una aplicación gratuita, Apple Music Sing está perfectamente integrada con Apple Music, hasta el punto de que al principio te costará encontrarla en las coloridas páginas de inicio de Apple Music.

Si vas a la pestaña Explorar -el icono con forma de cuatro cuadrados, el segundo desde la izquierda en la parte inferior de la pantalla de inicio- y te desplazas hacia abajo, verás una barra roja que quiere dirigirte a Apple Music Sing (aunque tiende a pasar a un segundo plano frente a Apple Music Classical, así que sigue desplazándote).

La propia aplicación ofrece una calidad de audio sin pérdidas de hasta 24 bits/192 kHz en todo su catálogo, lo que es una gran ayuda teniendo en cuenta que todavía no hay rastro de equivalentes como Spotify HiFi (su oferta de calidad de CD sin pérdidas). El problema es que, al igual que ocurre con la compatibilidad con Dolby Atmos de Apple Music, hay que buscarla al final de las canciones para ver si está ahí.

Y esto me lleva a un punto clave para los amantes del audio espacial: si estás escuchando una canción que se reproduce con Dolby Atmos y activas Apple Music Sing, Dolby Atmos se desactiva y la canción se reproduce sin sonido envolvente. Si desactivas Apple Music Sing, la canción se reproduce con Dolby Atmos.

Todavía no hay soporte oficial para micrófonos ni la opción de grabar tus esfuerzos, aunque ¿no estaría bien?

Así que eso es más o menos lo tuyo. Básicamente, las voces principales (que suelen mezclarse en el canal central para que sean fáciles de eliminar con la mayoría de los programas de audio) pueden rebajarse mucho con Apple Music Sing, y puedes conseguirlo donde veas la función de letras.

Un elemento especialmente divertido de Apple Music Sing cuando se lanzó fue la afirmación de Apple de que serías capaz de cantar duetos y coros, con letras animadas por separado. Sin embargo, en nuestras pruebas solo pudimos retocar la voz principal, y Apple no ha dado más información sobre cuándo (o incluso si) llegarán esas nuevas funciones.

Apple Music Sing: los inconvenientes

Apple Music Sing ciertamente no es perfecto. Para empezar, mi iPhone XR es demasiado viejo para tenerlo, y no hay soporte para Android en el momento de escribir esto. Al desplegarlo, también pierdes Dolby Atmos.

Uno de los problemas que han detectado los primeros usuarios es que el control deslizante no puede llegar hasta cero, es decir, que siempre se oye un poco de voz en la pista. ¿Por qué? No es obvio a primera vista, pero como el software utiliza probablemente un eliminador de voces/AI para quitar la voz del canal central (aunque también hay algo más de inteligencia; algunas voces de los canales izquierdo y derecho también se reducen de la misma forma), nunca sonará tan limpio como una versión instrumental oficial, además de que oirás algo de artificio por los efectos de reverberación, por lo que sin voz sonaría muy raro. Es decente, pero si estás pensando en suscribirte a Apple Music y esperas pistas de acompañamiento de alta calidad, puede que te decepcione.

Además, y esto quizá sea un debate más amplio, Apple Music necesita una revisión de su diseño. El servicio es digno de elogio por ofrecer tanto -pistas sin pérdida, Hi-Res Lossless y Dolby Atmos, vídeos, listas de reproducción actualizadas periódicamente, vídeos, radio, una aplicación dedicada a la música clásica, tu propia biblioteca, incluso la opción de "amar" una pista-, pero se siente más que un poco congestionado. Es como si la miríada de opciones presentadas en "Navegar", "Escuchar ahora", "Radio" y "Biblioteca" compitieran demasiado por captar tu atención.

En diciembre, el vicepresidente de Apple Music y Beats, Oliver Schusser, declaró: "La experiencia de Apple Music con las letras de las canciones es una de las funciones más populares de nuestro servicio", y añadió: "Sabemos que a nuestros usuarios de todo el mundo les encanta seguir el ritmo de sus canciones favoritas, así que hemos querido evolucionar aún más esta oferta para que la música sea aún más atractiva cantando. Es muy divertido, a nuestros clientes les va a encantar".

Apple Music Sing: primer veredicto

Estamos de acuerdo, es divertido. Pero podría ser aún más divertido si pudieras hacer varias partes vocales, pistas de acompañamiento, grabar lo que acabas de crear y eliminar por completo la voz original... Dicho esto, para ser una oferta de primera generación, Apple Music Sing es una experiencia nueva y novedosa. Es como un modo de karaoke gratuito; un diferenciador único para Apple Music en comparación con otras plataformas como Tidal, Amazon Music y Spotify.