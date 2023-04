Actualización de Warzone 2: fecha de lanzamiento de la tercera temporada, nuevos contenidos y notas del parche

The Warzone 2 update for Season 2 has been up for several months, giving players plenty of time to get to grips with the latest additions to Activizion's popular Battle Royale.

Season 2 is coming to an end this month, with Season 3 set to drop on April 12. Available on PlayStation, Xbox, or PC, Season 3 will bring with it the usual slew of new weapons, new operators, and new game modes, as well as ushering in the return of some old favorites.

Warzone 2 is the definitive Call of Duty Battle Royale experience, offering exactly the sort of frenetic first-person shooter action you'd expect from Activision's juggernaut of a franchise. Read on to find out everything you need to know about the current season, as well as what to expect from Season 3.

Warzone 2: Todos los detalles

¿De qué se trata? Segunda temporada del battle royale multijugador de Call of Duty

Segunda temporada del battle royale multijugador de Call of Duty ¿Cuándo podré jugar? Disponible hasta el 11 de abril. La tercera temporada llegará el 12 de abril.

Disponible hasta el 11 de abril. La tercera temporada llegará el 12 de abril. ¿En qué puedo jugarlo? PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, y PC

Fecha de lanzamiento y plataformas de la actualización de Warzone 2

La actualización de Warzone 2 para la temporada 2 ya está disponible hasta que la temporada termine el 11 de abril de 2023. La temporada 2 de Warzone 2 está disponible en PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One y PC.

El 12 de abril llegará la Temporada 3, que vendrá acompañada de una generosa ración de nuevos mapas, modos de juego, operadores y armas.

Último tráiler

El último tráiler muestra la historia llena de acción de la 3ª temporada de Warzone, en la que los personajes favoritos de los fans, Alejandro y Valeria. Tras los acontecimientos de Modern Warfare 2, la despiadada líder del cártel Valeria escapó de la captura, lo que llevó a Alejandro a salir en su persecución, con la esperanza de saldar sus viejas cuentas. Parece probable que ambos personajes estén disponibles como agentes en el pase de batalla.

El tráiler también confirma la incorporación de nuevos modos de juego: Pistoletazo de salida y Tiroteo. Cranked es un modo de ritmo rápido que te obliga a matar enemigos antes de que se agote el temporizador, mientras que Gunfight ofrece reñidos enfrentamientos 2 contra 2 en mapas pequeños.

El nuevo tráiler también confirma el regreso del modo Saqueo de Warzone 1 y la incorporación de un modo de resurgimiento en Al Mazrahm, así como el esperado regreso de las partidas clasificatorias. Por último, el tráiler anuncia una misteriosa novedad llamada "Blackcell". Sólo el tiempo dirá en qué consistirá exactamente.

Warzone 2 actualización nuevo contenido

Nuevas armas

En la actualización de Warzone 2 para la segunda temporada, Activision ha confirmado seis nuevas armas. Hay tres disponibles en el Pase de Batalla de la temporada 2 de forma gratuita, una disponible durante la ventana de lanzamiento del Evento de la Senda del Ronin (finaliza el 24 de marzo), y las dos últimas llegarán más adelante en la segunda temporada.

Estas son las armas disponibles:

Rifle de asalto Hemlock SO

Arma cuerpo a cuerpo Kodachi dual

Escopeta KV Broadside

Ballesta

Equipo letal Shuriken

Rifle de tiro Tempus Torrent

Nuevo operador

La actualización de Warzone 2 ha supuesto el regreso de Ronin en la segunda temporada. Apareció por primera vez en la tercera temporada del primer Warzone, pero hacía tiempo que no veíamos su simpática cara.

Ronin se vio obligado a dar el salto de la primera a la segunda Warzone debido a sus vínculos con el mapa Verdansk. Algunos de sus desafíos desbloqueables están ligados a esta ciudad ficticia, lo que significa que una vez que este mapa fue cambiado fuera de la primera Warzone se convirtió en imposible de completar.

Nuevo mapa

El modo de juego Resurgimiento regresa con la actualización Warzone 2 de la temporada 2. Esta vez está ambientado en la isla Ashika, frente a la costa de Japón. Este modo de juego clásico permite a los compañeros de equipo reaparecer siempre que quede un aliado con vida. Como esta nueva isla es más pequeña que el mapa anterior, está mejor equipada para ofrecer una alternativa de ritmo rápido al battle royale tradicional de Warzone.

La nueva función "Restaurar el honor", añadida en la temporada 2, permite a los jugadores dejar una placa de identificación tras su primera muerte en una partida. Si la recoges tú mismo o un compañero de equipo, serás recompensado con dinero en metálico y un único ping UAV que puede revelar cajas de suministros y enemigos.

Nuevo evento

El nuevo evento de la actualización de Warzone 2 traslada a Ronin desde la primera Warzone.

El evento Path of Ronin comenzó en el lanzamiento de la temporada 2 y, según el temporizador del juego, finalizará el 24 de marzo. Este evento tiene siete desafíos repartidos entre Warzone 2 y el remake de Call of Duty: Modern Warfare 2 que se basan en las Siete Virtudes del Bushido: Compasión, Valor, Honor, Integridad, Lealtad, Respeto y Sinceridad. Todas menos Lealtad y Respeto son jugables actualmente; las dos últimas se activarán el 28 de febrero.

Notas del parche de actualización de Warzone 2

Notas de parche destacadas de la temporada 2

Las notas de parche más recientes, publicadas el 16 de febrero, solucionaban los cuelgues del juego en Warzone 2, así como un problema que congelaba a los jugadores después de revivir a un compañero de equipo.