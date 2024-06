Cómo configurar y usar la detección de sonido de Alexa: calma a bebés que lloran, perros que ladran y roncadores ruidosos sin necesidad de levantarse

Todos sabemos que Alexa de Amazon es inteligente, quizás más de lo que creemos. Cada vez que le pedimos al asistente de voz que “programe un temporizador de 12 minutos” o que reproduzca nuestra estación de radio favorita, se produce una crisis existencial momentánea al recordar que puede hacer mucho más, como ordenar a miles de los mejores dispositivos domésticos inteligentes que se activen cuando los necesitemos.

Más específicamente, hay una función de rutinas llamada Detección de Sonido, donde Alexa puede configurarse para hacer todo tipo de cosas cuando escucha un sonido determinado. Estos incluyen sonidos de un bebé llorando, un aparato que emite un pitido y un perro que ladra, así como agua corriente, ronquidos y tos.

Como siempre ocurre con la automatización del hogar inteligente, puede que haga falta un poco de imaginación para sacarle el máximo partido a una función. Quizá te preguntes: "¿Realmente necesito que Alexa haga algo cuando me oye toser o cuando abro el grifo de la cocina?". Tal vez no, pero ¿qué pasa cuando Alexa oye a tu perro ladrar en mitad de la noche? Se puede programar para que encienda una luz inteligente en un intento de disuadir a un posible ladrón. O, ¿qué tal si el asistente enciende la luz del pasillo para iluminar el camino hacia tu bebé que llora? Incluso podría poner tu emisora de radio favorita cuando te oiga ducharte por la mañana.

Todas estas rutinas son relativamente sencillas de configurar, pero como se integran con los controles de hogar inteligente de Alexa, se pueden hacer tan complejas como desees. El sistema también te permite decidir exactamente cuándo Alexa responde a cada tipo de sonido. Por ejemplo, solo encenderá las luces del jardín cuando tu perro ladre entre las 23:30 y las 5:30, o solo encenderá la radio cuando se escuche agua corriendo entre las 17:00 y las 18:00, cuando suelo lavar algunos platos antes de preparar la cena.

PASOS PARA CONFIGURAR LAS RUTINAS DE DETECCIÓN DE SONIDO DE ALEXA

Abre la aplicación Alexa Crea una rutina Establece un horario Dile a Alexa qué hacer Agregar múltiples acciones

Herramientas y requerimientos

Altavoz o pantalla inteligente Amazon Echo

Dispositivos domésticos inteligentes compatibles

Guía paso a paso

La aplicación Alexa no siempre es la más intuitiva, pero no siempre tiene por qué serlo, ya que la mayoría de nosotros no le pedimos mucho más al asistente que un temporizador de cocina ocasional. Aun así, configurar una rutina que se active con un sonido es bastante sencillo.

1. Open the Alexa app (Image: © Future) Para comenzar, abre la aplicación y toca el botón Más en la parte inferior, luego toca Rutinas.

2. Crea una Rutina Aquí es donde se guardan tus rutinas, si ya has creado algunas, y donde puedes habilitarlas, deshabilitarlas y modificarlas fácilmente. Aquí también es donde se crean nuevas rutinas, con un toque en el ícono + en la esquina superior derecha. Aquí verás la estructura básica de cualquier rutina de Alexa y cómo se componen de dos partes: el "cuándo" y el "será". Pulsa "Agregar un evento" en la sección "cuándo" y, luego, pulsa "Detección de sonido". Aquí verás los seis sonidos a los que Alexa puede responder. En el momento de escribir este artículo, se trata de los sonidos del llanto de un bebé, el agua, la tos, los pitidos de los electrodomésticos, los ronquidos y los ladridos de los perros. Todos ellos bastante evidentes. La rutina que crearé aquí hará que Alexa encienda una luz del pasillo cuando se escuche el llanto del bebé, lo que te ayudará a encontrar el camino desde tu habitación hasta la del bebé en medio de la noche. Ya le he puesto el nombre de "pasillo" a una luz inteligente para que esto sea lo más lógico posible. Pulsa en Bebé llorando y luego elige cuál de tus dispositivos Amazon Echo quieres que detecte el sonido. Los altavoces Sonos no son compatibles, por lo que solo los productos Echo de Amazon aparecen en esta lista. Elige el dispositivo y luego pulsa en siguiente.

3. Fija un horario (Image: © Future) En la siguiente pantalla, puedes configurar el funcionamiento de la rutina estableciendo un horario diario o semanal. En este ejemplo, establecimos la rutina para que funcione todas las noches entre las 8:00 p. m. y las 7:00 a. m. La aplicación no es lo suficientemente granular como para ajustar la necesidad de iluminación en función de la época del año, pero podemos perdonarle eso. También hay una opción para evitar que la rutina se repita dentro de un período de tiempo determinado, que se puede establecer entre un minuto y 12 horas. El sistema también te permite decidir si Alexa debe actuar sobre el sonido inmediatamente o solo si lo detecta durante un tiempo determinado. En este caso, puedes indicarle a Alexa que solo encienda la luz si se escucha el llanto de un bebé durante al menos 30 segundos. Para otras rutinas, es posible que quieras aumentar este tiempo, hasta 60 minutos. Pulsa Siguiente.

4. Dile a Alexa qué hacer (Image: © Future) Ahora podemos decirle a Alexa qué hacer cuando se escuche el sonido en las condiciones dadas. Toca guardar y luego el botón "agregar una acción" en la sección "Alexa hará" de la receta de rutina. Aquí puedes hacer que Alexa diga algo (a través de un altavoz Echo junto a tu cama, por ejemplo, reproducir música, controlar un dispositivo doméstico inteligente o realizar una acción personalizada; estas se crean escribiendo lo que le dirías a Alexa para que realice esa acción. En este caso, queremos que Alexa encienda una luz inteligente en el pasillo de arriba. Para ello, toca Hogar inteligente, luego Luces y elige la luz que quieres controlar. Ten en cuenta que solo puedes elegir una luz inteligente o un solo grupo de luces (quizás tengas dos lámparas asignadas a un grupo llamado Pasillo en tu sistema de iluminación inteligente). En la siguiente pantalla, puedes decidir si la rutina enciende o apaga la luz, junto con el brillo (ya sea a un número determinado o un aumento o disminución del 25 por ciento) y el color. Hay cinco versiones de blanco disponibles, desde frío a cálido, además de 15 colores. Sin embargo, esta es la selección propia de Alexa, por lo que no puedes elegir una escena de iluminación creada en una aplicación como Philips Hue. Pulsa Guardar y luego Siguiente.

5. Agrega múltiples acciones Ahora puedes añadir otra acción a la misma rutina : tal vez quieras que Alexa en el Echo de tu dormitorio te diga que el bebé está llorando y que un Echo en la habitación del bebé empiece a reproducir una pieza musical relajante. También puedes hacer que Alexa agregue el llanto a tu calendario si quieres llevar un registro de cuándo se despierta tu bebé durante la noche, por ejemplo. Si a tu perro también le gusta la música relajante, al menos algún tipo de distracción auditiva para que deje de ladrar, también puedes crear una rutina basada en sonidos para lograrlo. De manera similar, se puede usar una rutina de Alexa para reproducir un sonido cuando detecte ronquidos.

Conclusión

Al igual que con cualquier aspecto de Alexa, hay que hacer algunos ajustes para que las cosas queden exactamente como quieres. Siempre ha sido así con la función de rutinas, pero si eres un fanático de las casas inteligentes que quiere incorporar más automatización a su sistema, las rutinas de detección de sonido son un excelente lugar para comenzar.

La verdad es que es posible que no necesites nada de esto, y creemos que las rutinas deben ser más configurables, brindando opciones más amplias como apagar las luces después de un tiempo determinado. Pero aun así, es divertido experimentar con ellas. Encender las luces del pasillo cuando tu bebé llora podría evitar que te golpees los dedos de los pies, e iluminar el jardín cuando tu perro ladra por la noche podría agregar una función útil a tu sistema de seguridad del hogar.

Incluso una cosa tan simple como hacer que Alexa encienda la radio cuando me oye correr el agua para lavar los platos me hace sonreír. Vivir en la casa inteligente y autónoma del futuro puede no ser tan alucinante como parece, pero al menos está llena de pequeños y prácticos ahorros de tiempo.