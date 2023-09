Unity realiza algunos cambios en su controvertida tarifa de tiempo de ejecución. Agradecen a la comunidad por sus "duros comentarios"

El presidente de Unity Create, Marc Whitten, publicó una cartaen respuesta a la reacción violenta por el reciente anuncio del Unity Runtime Fee y describió una serie de cambios que se realizarán en la política antes de que entren en vigor en 2024.

"Quiero comenzar simplemente con esto: lo siento", escribió Whitten. “Deberíamos haber hablado con más de ustedes y deberíamos haber incorporado más comentarios antes de anunciar nuestra nueva política de tarifas de tiempo de ejecución. Nuestro objetivo con esta política es garantizar que podamos seguir apoyándolos hoy y mañana, y seguir invirtiendo profundamente en nuestro motor de juego”.

Al explicar los cambios, Whitten confirmó primero que la tarifa de tiempo de ejecución ya no se aplicará a los usuarios de Unity Personal y Unity Plus. Dejando a un lado la tarifa de tiempo de ejecución, el límite de ingresos y fondos anuales para Personal aumentará de $100,000 a $200,000 dólares, y ya no será un requisito usar la pantalla de inicio "Made in Unity"; esto será opcional.

Al detallar las modificaciones adicionales a la tarifa de tiempo de ejecución, Whitten continuó: "Ningún juego con menos de $1 millón en ingresos de 12 meses estará sujeto a la tarifa".

Si bien la tarifa de tiempo de ejecución seguirá aplicándose a los usuarios de Unity Pro y Enterprise, ahora solo se aplicará a los juegos creados con el próximo lanzamiento de soporte a largo plazo (LTS) en 2024, por lo que los juegos que ya se han enviado y los proyectos actualmente en proceso no se aplicarán y no se verán afectados a menos que se actualicen.

Además, los usuarios afectados tendrán la opción de pagar una participación en los ingresos del 2.5% o una cantidad calculada en función de la cantidad de “participaciones iniciales únicas” en sus juegos. Pagarán la cantidad que sea menor y ambos costos potenciales se calculan en función de los datos autoinformados.

Al concluir la carta, Whitten agregó: "Gracias por preocuparse tanto y gracias por brindarnos sus comentarios tan concretos".