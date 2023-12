The Last Of Us Part II Remastered. Guía de preorden: dónde comprar las ediciones estándar y WLF

¡Los pedidos anticipados de Last of Us Part II Remastered ya están disponibles en EE. UU.! Como se reveló en el blog de Sony y Naughty Dog a mediados de noviembre, la versión nativa para PS5 del aclamado por la crítica The Last of Us Part 2 es real y estará con nosotros el 19 de enero de 2024. El juego ya está disponible en dicha región y estamos realizando un seguimiento de los enlaces y páginas de los minoristas para agregarlos a medida que se pongan al día (lo mismo haremos, una vez estén disponibles en México)

Para los fanáticos comprometidos de la serie, como nosotros, una reserva de Last of Us Part II Remastered será esencial, y para los nuevos fanáticos de la serie (quizás debido a la excelente serie de HBO), el juego remasterizado en PS5 será la forma definitiva de jugar la secuela en la última consola de Sony. Y si eres como nosotros y buscas detalles sobre exactamente dónde y cómo reservar The Last of Us Part 2 Remastered, entonces nuestra guía aquí te ayudará a hacer exactamente eso y, al mismo tiempo, te ayudará a elegir la versión adecuada para usted.

Como breve recordatorio, aunque el juego original tiene solo tres años, esta versión nativa para PS5 de The Last of Us Part II elevará el juego a niveles aún más altos de fidelidad gráfica general (y tres modos para elegir), mientras se aprovecha al máximo las capacidades del DualSense, tres niveles perdidos para explorar con comentarios completos del desarrollador, juego sin guitarra y una marca -También se ofrecerá un nuevo modo de supervivencia roguelite llamado No Return.

¿Tentado? ¿Ya estás convencido? Entremos en detalle con detalles sobre lo que obtienes con tu reserva de The Last of Us Part 2 Remastered y dónde puedes encontrarlo.

Pre-ordena The Last of Us Part II Remastered - Edición Estándar

US pre-orders The Last of Us Part 2 Remastered - Standard Edition: $49.99 en Amazon (En México podría costar $1,200 pesos)

Con los pedidos anticipados ya disponibles, nuestra elección para mayor comodidad es Amazon. Aunque también lo puedes hallar aquí: PlayStation Direct - $49.99 dólares

Pre-ordena The Last of Us Part II Remastered - WLF Edition

(Image credit: Sony/Naughty Dog)

The Last of Us Part 2 Remastered - Edición WLF: Consultar stock en PlayStation Direct ($99,99 dólares)

Esta edición especial es exclusiva de PlayStation Direct y parece que ya se han agotado, por ahora. Sin embargo, podría haber más reabastecimientos (hubo con la edición Firefly de la Parte 1), así que sigue revisando y ¡quizás tengas suerte!

Reserva The Last of Us Part 2 Remastered Edición WLF y obtendrás una gran cantidad de objetos físicos adicionales. En una edición que se parece mucho a la edición Firefly de The Last of Us Part 1, y que tiene ilustraciones relacionadas con esa edición, la edición WLF obtendrá lo siguiente:

Un steelbook

47 trading cards de la Sociedad de Campeones (ocho holográficos)

Cuatro alfileres de esmalte

Un parche del Frente de Liberación de Washington

Mantente al tanto de esta nota, que pronto actualizaremos una vez que el juego ya lo puedas preordernar directamente en tiendas de nuestro país.