Surgen primeras imágenes de The Sims 5 y se ve muy prometedor

Esta misma semana ha surgido información respecto a The Sims 5.

Si no has jugado algunas vez vez The Sims, te recomendamos lo hagas en algún momento. Personalmente me tocó jugar la primerísima entrega de The Sims (2000) y desde ese entonces, ya debías saber lo que querías hacer con tu personaje, a qué se iba dedicar, quiénes iban a ser sus amigos y por supuesto, todo lo de una vida diaria, desde ir al baño, dormir, comer, etc.

Las cosas sin lugar a dudas han ido evolucionado y ahora, con estas primeras imágenes de The Sims 5 (título que aún está en desarrollo), los escenarios se ven muy bien.

Todo esto fue revelado en la última edición the Behind The Sims y ahí es donde ha surgido la información referente a Project Rene (que es como básicamente se le conoce a The Sims 5)

¿Qué más hubo en Behind The Sims Ep. 2?

Fue un breve stream poco más de 15 minutos donde revelaron lo siguiente:

Aquí debajo puedes ver algunas imágenes, que aún son prototipo, de los escenario Project Rene.

Imágen 1 de 3 (Crédito de la imagen: Maxis) (Crédito de la imagen: Maxis) (Crédito de la imagen: Maxis)

Por ahora, se desconoce aún alguna fecha para mostrar algún teaser o tráiler del videojuego, sin embargo esperamos que sea muy pronto.