Sony anuncia presentación especial de PlayStation 5 para el 10 de septiembre. ¿Se viene por fin la PS5 Pro?

Sony ha confirmado que el martes 10 de septiembre se celebrará un evento sorpresa de presentación técnica de PlayStation 5. Bien podría marcar el anuncio de la tan esperada consola PS5 Pro.

Según la información confirmada, esta presentación técnica de PlayStation 5 tendrá una duración total de "9 minutos". Será presentada por Mark Cerny, el arquitecto principal de la consola PS5, y se centrará en "PS5 y las innovaciones en tecnología de juegos".

En esta presentación, todas las miradas estarán centradas en cualquier cosa que tenga forma de PS5 Pro. En lo que respecta a la consola, que ha generado muchos rumores y mucha expectativa, ha habido rumores persistentes de que se revelará en una presentación de Sony este mes.

Si bien muchos esperaban una presentación de PlayStation Showcase o State of Play este mes, que potencialmente nos daría un vistazo a las expansiones de la historia de Marvel's Spider-Man 2, sobre las que se ha rumoreado durante mucho tiempo, y más información sobre el próximo juego de Hideo Kojima, Death Stranding 2: On the Beach, además de un nuevo modelo de PS5, parece que esto es todo lo que vamos a obtener.

El anuncio, que se hizo en X/Twitter , estuvo acompañado de una nueva publicación en el blog de PlayStation . No brinda casi ninguna información adicional, aunque nos da una hora de transmisión oficial de 9 am tiempo de la CDMX. También confirma que podrás ver la transmisión a través del canal de YouTube de PlayStation .

En cuanto a qué esperar de la consola en sí, Sony publicó recientemente algunas ilustraciones oficiales de PlayStation que parecían confirmar el diseño de la PS5 Pro. La ilustración mostraba una consola que se parecía mucho a una PS5 Slim, pero con una serie de ranuras negras añadidas a su exterior. Este es el mismo diseño que se mostró en filtraciones anteriores, por lo que coincide.

PlayStation subtituló la obra de arte con "Tu primer vistazo 👀" en Instagram y, como se trata del mismo diseño mostrado en filtraciones anteriores, es definitivamente plausible que este fuera nuestro primer vistazo oficial a la consola.

En cuanto a las especificaciones oficiales y el precio, tendremos que esperar y ver si hay alguna información nueva en la transmisión de mañana.