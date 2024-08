¡Se acerca el Gaming Fest 2024 en México y estos títulos podrás jugar!

Este año no tendremos EGS (Entertainment Gaming Show), que desde hace unos años para acá ha pasado por momentos complicados, sin embargo y ahora con el apoyo de Liverpool, se busca que juntos ahora con el Gaming Fest, tengamos en México ese importante evento que tanto esperamos.

El Gaming Fest 2024 se llevará a cabo del 16 al 18 de agosto, en el Centro Citibanamex, a mi gusto, uno de los lugares no tan accesibles para los fanáticos del gaming, pues no hay tanto transporte a la redonda o estaciones del metro y/o metrobús. Sin embargo, deseo enormemente que le vaya bien y seguro estaremos dando cobertura puntual a varias de las actividades que ocurran esos días.

¿Qué juegos podrás jugar/probar en Gaming Fest 2024?

Desde hace ya varios años, Just Dance ha reunido a decenas de gamers para bailar y cantar al unísono, así que ve preparando tus mejores pasos, porque aseguran que habrá muchos premios y regalos, además de que estará también Ubisoft presente y quizá, esto es mera suposición mía, pudieran darnos un vistazo a Star Wars Outlaws, que se estrena el 30 de agosto y de Assassin's Creed Shadows, que este último ha recibido un torbellino de críticas, pero el juego se mira bastante bien, ya que pudimos nosotros presenciar un hands-off en Summer Game Fest. Este último se estrena el 12 de noviembre.

También habrá retas de EA Sports FC 24 y aseguran que habrá noveades de Electronic Arts, así que podríamos esperar ver algo de The Sims 4, Dragon Age: The Veiguard, entre otros.

En freeplay habrá títulos como: Tekken 8, Street Fighter, Need for Speed, Dragon Ball Fighter Z, MK1, King of Fighters, Rocket League, Fall Guys, Fortnite, Cuphead, Minecraft, y muchos más.

Otras experiencias

Open Bracket: Podrás participar en competiciones abiertas en la Zona de Coliseo.

Zona Freeplay: Disfruta de experiencias increíbles en la zona de juego libre, con los mejores títulos y equipos de última generación.

Finales de Torneos: Podrás presenciar las finales ahí mismo en el Centro Citibanamex.