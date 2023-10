Reseña Sonic Superstars - El balance perfecto entre el retro y lo nuevo

Review information Plataforma en que se reseñó: PS5

Disponible en: PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC

Fecha de lanzamiento: 17 de octubre de 2023

Sonic Superstars trae de vuelta la acción de desplazamiento lateral a la serie después de una pausa de seis años, pero los desarrolladores Arzest y Sonic Team se han asegurado de que la fórmula 2D no haya perdido ni un ápice de velocidad. Los fanáticos de la serie existentes pueden estar seguros de que obtendrán otra entrada de calidad en la serie Classic Sonic. Y si eres un recién llegado, descubrirás que la sensación de alta velocidad, el diseño de niveles ajustado y la compatibilidad con el juego cooperativo local son excepcionalmente divertidos entre los juegos de plataformas actuales.

Superstars también es atractivo, ya que opta por un estilo visual totalmente en 3D que, si bien carece del encanto de los gráficos basados en sprites de sus predecesores, es encantador por derecho propio, gracias a una presentación colorida y una sólida dirección de arte. Cada nueva zona es instantáneamente distinta y visualmente impactante, y esa apariencia 3D ayuda a que las nuevas mecánicas que involucran capas de primer plano y de fondo sean fácilmente legibles.

Puntos extra por un regreso a la física y el impulso de la era Mega Drive para mantener felices a los veteranos Sonic, varios personajes jugables y muchos beneficios para desbloquear, y Sonic Superstars se siente como una unión entre lo viejo y lo nuevo que presentará a una nueva generación de jugadores. la serie, y no sólo atender a los fans existentes.

¡A toda velocidad!

(Image credit: Sega)

Si estás familiarizado con la versión inicial de juegos 2D de Sonic, una de las primeras cosas que descubrirás sobre Sonic Superstars es que logró replicar con éxito la sensación de movimiento de los originales. Sonic (o Tails, Knuckles y Amy si juegas con ellos) tiene una acumulación significativa en lo que respecta a la aceleración. Y al desacelerar, lo hará gradualmente en lugar de detenerse en un instante. Puedes usar esta variación de velocidad a tu favor cuando se trata de realizar saltos precisos, ya que tener un control más complejo sobre Sonic significa que tendrás una idea de cuánta velocidad necesitarás al acercarte a ciertas secciones.

Una de las mejores cosas de Sonic Superstars es que cada zona ofrece la oportunidad de hacer todo lo posible en términos de velocidad. Un problema que tenían las entradas 2D más antiguas de la serie era que algunos niveles simplemente no estaban diseñados para ir rápido y no carecían de secciones laboriosas que desalientan activamente ir rápido.

Ese no es el caso aquí, ya que cada nivel logra un agradable equilibrio entre secciones rápidas y plataformas con un ritmo cuidadoso. Era raro que nos encontrarármos con un escenario que no permitiera escapar de la pantalla al menos una vez, con Sonic y sus amigos desapareciendo hacia la derecha mientras el escenario pasaba rápidamente borroso.

Lo que más nos gustó (Image credit: Sega) Usar los poderes Esmeralda de Sonic Superstars para explorar rincones ocultos y descubrir secretos sentí que el juego estaba recompensando mi curiosidad, haciendo que la búsqueda de esas Esmeraldas valiera especialmente la pena.

Sin embargo, ese estrecho equilibrio entre velocidad y plataformas no significa que las etapas del juego sean de una sola nota. Speed Jungle, por ejemplo, nos dio vibraciones de Sonic Rush con su trituración de lianas a alta velocidad. Más adelante, Golden Capital brinda oportunidades para ganar una gran cantidad de anillos completando acertijos y desafíos a pequeña escala. Es una de las listas de zonas más diversas que hemos visto en un título de Sonic 2D hasta ahora, tanto en términos visuales como de trucos específicos del escenario.

Sin embargo, es posible que no veas todo lo que estas etapas tienen para ofrecer en tu primera partida, especialmente si este es tu primer juego de Sonic. Esto se debe a que Sonic Superstars continúa con el objetivo opcional de recolectar siete Chaos Emeralds para acceder a su verdadero final. Sin embargo, el incentivo clave aquí es que cada Esmeralda recolectada agrega una habilidad, que incluye acciones como invocar clones para dañar a enemigos y jefes o permitirte nadar en cascadas.

Este es un cambio maravilloso que fomenta la rejugabilidad y hace que volver a zonas antiguas a través del mapa mundial para descubrir más, con la ayuda de estas habilidades de Esmeralda, sea un deliete. Sin embargo, recolectar las Esmeraldas no es fácil, ya que tendrás que superar etapas especiales tortuosamente bien escondidas en cada nivel. Sin embargo, puedes regresar a etapas anteriores cuando quieras, por lo que el incentivo para explorar siempre está ahí. Afortunadamente, la falta de un sistema de vida significa que no estás arriesgando el progreso si mueres, más allá de reaparecer en el último punto de control que pasaste.

Desafortunadamente, las cosas tienden a desmoronarse al final de cada etapa, ya que te enfrentarás a jefes que pondrán a prueba no solo tus habilidades sino también tu paciencia. La mayoría de los jefes tienen un diseño notablemente similar, lo que requiere que esperes una serie de ataques antes de tener una ventana para atacar. Algunas peleas más adelante en el juego pueden atascarte durante mucho tiempo, lo que lo hace aún más exasperante si mueres justo antes de asestar el último golpe necesario para matar a un jefe complicado.

Lo que no ayuda es que la música del jefe a lo largo del juego no es particularmente fuerte, lo que también se puede decir de la mayoría de la banda sonora de Sonic Superstars. Sin embargo, hay algunos aspectos destacados con respecto a este último, como los ritmos maníacos de Speed Jungle o el funk abierto de Pinball Carnival que recuerda al New Jack Swing de Sonic 3. Sin embargo, la mayoría de las pistas intentan emular el chip de sonido de Mega Drive. A veces funciona, pero la mayoría de las veces fracasa y produce un sonido chirriante y poco atractivo.

Con la ayuda de tus amigos

(Image credit: Sega)

Cada personaje tiene su propia peculiaridad que también cambia la forma en que se desarrollará el juego. Como en títulos 2D anteriores, Tails puede volar por un corto período de tiempo, lo que lo hace perfecto para principiantes que desean tomar etapas a un ritmo más lento. Es excelente para jugadores que realmente quieren tomarse su tiempo para explorar los rincones de cualquier escenario. Amy también es muy divertida, ya que posee la capacidad de realizar doble salto y golpear a los enemigos con su martillo.

Aquí también se admite el juego cooperativo para hasta cuatro jugadores, lo que te permite explorar escenarios con tus amigos localmente. Lamentablemente, no hay opción para jugar en línea, por lo que es una característica que algunos jugadores probablemente no podrán disfrutar. Con suerte, esto es algo que se pueda agregar mediante una actualización posterior al lanzamiento.

Cada personaje también tiene etapas exclusivas para él, hechas a medida para su estilo de movimiento y habilidades. Lo que es aún mejor es que, sin importar con quién juegues, puedes cambiar a un personaje diferente para jugar su versión de un escenario cuando surja la oportunidad. Por ejemplo, al completar el Acto 1 de Lagoon City Zone mientras Sonic presentaba la opción de pasar al Acto 2 o probar el nivel exclusivo de Amy. Esto es completamente opcional, pero fue agradable tener la posibilidad de elegir, lo que añade un poco de variedad a cada partida.

En general, Sonic Superstars logra devolver ese estilo clásico de Sonic 2D al mapa, al mismo tiempo que se siente en gran medida fresco y ofrece varias de sus propias ideas únicas. Hay algunas imperfecciones, principalmente peleas contra jefes mediocres, banda sonora inconsistente y una extraña falta de juego cooperativo en línea. Aún así, independientemente de si eres fanático de Sonic o no, aquí hay un fantástico juego de plataformas en 2D, perfecto para jugar en solitario o en el sofá con amigos.

Accesibilidad

(Image credit: Sega)

No hay opciones de accesibilidad de las que hablar en Sonic Superstars. Los controles del juego son muy simples, pero dada su alta velocidad y su frecuente necesidad de tiempos de reacción rápidos, algunas ayudas en pantalla habrían sido bienvenidas para aquellos que las necesitaran. Ciertas cosas, como opciones para reducir el movimiento y la vibración de la pantalla, así como filtros para daltónicos, habrían contribuido en gran medida a hacer que el juego también fuera más accesible para una audiencia más amplia.

¿Cómo reseñamos Sonic Superstars?

Jugamos Sonic Superstars en PS5 hasta el final usando a Sonic, explorando cada etapa casi por completo y recolectando todas las Chaos Emeralds a lo largo del camino. Este juego completo tomó aproximadamente seis horas para completarse e implicó volver a visitar las etapas anteriores para asegurarse de que se recolectaran todas las Esmeraldas. También volví y jugué en un puñado de zonas como Knuckles, Tails y Amy, lo que elevó mi tiempo de juego para revisar hasta un total de 10 horas.